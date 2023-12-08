Самая высокая женщина в мире: история жизни 26-летней Румейсы Гелги и фото рекордменки

Жительница Турции Румейса Гелги – самая высокая женщина в мире. Как пишет Книга рекордов Гиннеса, ее рост 215,16 см.

В течение всей своей жизни женщина сталкивалась с ужасающими издевательствами и проблемами со здоровьем, а также боролась с изоляцией.

Кто такая Румейса Гелги

Румейса была названа самой высокой женщиной в мире в 2021 году.

Румейса Гелги / Фото: guinnessworldrecords.com

Раньше она была самым высоким подростком (женщиной). Сейчас ей 26 лет. Рекордсменка работает в компьютерной индустрии исследовательницей и разработчиком интерфейса, а также защищает интересы людей с видимыми отличиями.

Почему Румейса Гелги такая высокая

Рекордный рост Румейсы вызван очень редким заболеванием, называемым синдромом Уивера, которое приводит к чрезмерному росту костей. Эксперты обнаружили лишь около 50 человек в мире, страдающих этим заболеванием.

Румейса в возрасте одного месяца / Фото: guinnessworldrecords.com

Синдром Уивера влияет на каждого человека по-разному, но может повлечь за собой изменения формы и внешнего вида лица, а также размера головы. Это также может повлиять на другие мускулы и части тела.

Румейса в семь лет / Фото: guinnessworldrecords.com

Румейса перенесла несколько операций из-за ее состояния, а также медицинское вмешательство, чтобы предотвратить ее дальнейший рост.

Сколько мировых рекордов у Румейсы Гелги

Румейса является обладательницей пяти мировых рекордов, а еще один она держала до того, как достигла совершеннолетия.

Румейса с родителями / Фото: guinnessworldrecords.com

В 2014 году она была признана самой высокой из ныне живых подростков (женщин), когда ее рост был 213,6 см. Сейчас она самая высокая женщина с ростом 215,16 см.

Румейса Гелги / Фото: guinnessworldrecords.com

Румейса также является рекордсменкой по:

Самый широкий размах рук у живого человека (женщины) – 22,6 см

Самый длинный палец уживого человека (женщины) – 11,2 см

Самые большие руки у живого человека (женщины) – 24,93 см

Самая длинная спина живого человека (женщины) – 59,90 см

Первый перелет

В прошлом году Румейса впервые путешествовала на самолете. Она совершила 13-часовой полет из Стамбула в Сан-Франциско лежа. Для ее полета Turkish Airlines убрала шесть сидений эконом-класса, чтобы освободить для нее удобное место.

Первый перелет рекордсменки / Фото: Фото из социальных сетей

Документальный фильм о рекордменке

Книга рекордов Гиннеса сняла документальный фильм о рекордсменке. В ленте показано, как она путешествует из своей родной Турции в Соединенные Штаты, чтобы распространять свое послание доброты и принятие тех, кто имеет видимые отличия.

Румейса Гелги / Фото: guinnessworldrecords.com

Вспоминая свое время съемок, Румейса сказала: "Сначала это была лишь тонкая идея, и мы даже не знали, возможно ли. Для меня большая честь поделиться своим первым путешествием за границу с огромной аудиторией, и я буду вечно благодарна своей семье, моим коллегам-рекордсменам и всем остальным за то, что они позволили мне воплотить мечту всей жизни в реальность".