В Киеве демонтировали памятник Щорсу. Как его создавали и почему решили снести

В центре Киева демонтирован памятник участнику гражданской войны, большевику Николаю Щорсу.

Щорс был командиром Красной армии и погиб в 1919 году в боях против Галицкой армии УНР. Его имя в числе прочего широко известно по популярной в советские годы «Песне о Щорсе» со строками «след кровавый стелется по сырой траве».

Инициатором установки в Киеве памятника комдиву был Иосиф Сталин, так что не удивительно, что монумент многими в Украине воспринимался как символ советской пропаганды, а призывы демонтировать его звучали уже около десяти лет.

В марте 2017 года была повреждена нога коня, а на постаменте появились граффити, так что было решено прикрыть скульптуру со всех сторон сине-желтым баннером.

Прежде чем демонтировать памятник, с него сняли охранный статус, и теперь он будет храниться в Государственном музее авиации Украины.

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Демонтаж бронзового колосса весом в 7 тонн и высотой почти 14 метров, простоявшего на бульваре Шевченко в центре столицы почти 70 лет, начался с рассветом 9 декабря и длился шесть часов.

Попытки избавить Киев от этого советского наследия начались давно и заняли около 10 лет.

В 2016 году лидер «Добровольческого движения ОУН» (в России эта организация запрещена) Николай Кохановский заявил, что активисты демонтируют памятник самостоятельно. Однако киевская городская администрация тогда назвала подобные действия актом вандализма.

АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES Подпись к фото, Памятник Щорсу был прикрыт банером в цветах украинского государственного флага



В марте 2017 года у статуи повредили ногу коня, а на постаменте писали слова «палач», «декоммунизация», «демонтируй меня, наконец», так что памятник пришлось со всех сторон прикрыть сине-желтым баннером.

В ноябре 2021 года украинский Институт национальной памяти предложил перенести монумент в музей «Парк советского периода» в Сумской области.

За такое решение Киевский городской совет проголосовал еще в 2017 году, но против выступил мэр Киева Виталий Кличко, который утверждал, что памятник Щорсу — «один из самых красивых в Европе».

Но в начале ноября этого года Кабинет министров Украины принял решение об исключении монумента из государственного реестра памятников национального значения. В компанию к Щорсу при этом попали другие российские и советские полководцы, а также поэт Александр Пушкин.

Декоммунизация в Украине началась в 2014 году, а в апреле этого года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, по которому запрещается пропаганда дат, людей и событий, которые связаны с российской или советской историей.

В прошлом году Би-би-си подсчитывала, что с начала полномасштабной войны в Украине снесли не менее 80 памятников советского периода.

Как возводили памятник Щорсу и при чем здесь Леонид Кравчук

На месте нынешней конной статуи в 1872–1926 годах стоял памятник украинскому предпринимателю и меценату Алексею Бобринскому.

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Но во второй половине 1930-х годов у советской верхушки появилась идея установить там монумент Николаю Щорсу. Инициатором был Иосиф Сталин, издавший соответствующий приказ.

Щорс был советским военным командиром, участником украинских красногвардейских повстанческих формирований.

Дело в том, что именно в этот период советские власти начали активно мифологизировать героев гражданской войны, причем желательно погибших или к тому времени скончавшихся. И Николай Щорс, молодой красный командир, один из активных участников большевистской революции в Украине, погибший в 24 года, отлично подходил на эту роль.

По официальной версии, озвученной в одноименном фильме Александра Довженко, выпущенном в прокат 1 мая 1939 года, Щорс погиб от пули петлюровского пулеметчика в 1919 году. Но позже появилась версия, что Щорса убили по приказу Москвы.

Эксгумация тела командира в 1949 году при его перезахоронении подтвердила, что Щорса убили с близкого расстояния выстрелом в затылок, но озвучивать это, разумеется, не стали.

АВТОР ФОТО,КЛУБ КОРІННОГО КИЯНИНА/ФЕЙСБУК

Работы по созданию памятника начались еще в 1940 году, однако из-за начала Второй мировой войны проект остановился.

После окончания войны власти сначала утвердили пешую скульптуру полководца, которую планировали установить на площади Льва Толстого.

Однако в 1949 году было принято решение сделать скульптуру конной и установить монумент на бульваре Тараса Шевченко.

Бронзовая скульптура работы Михаила Лысенко и двух его учеников, Николая Суходолова и Василия Бородая, была открыта в апреле 1954 года.

АВТОР ФОТО,КЛУБ КОРІННОГО КИЯНИНА/ФЕЙСБУК

Образ Щорса создавали по многочисленным прижизненным фотографиям, а для воспроизведения точного образа коня в мастерскую привозили лошадей из конюшен Киевского военного округа.

Бывший президент Украины Леонид Кравчук в интервью журналисту Дмитрию Гордону в 2016 году утверждал, что он позировал для памятника в 20-летнем возрасте, но не будет жалеть, если монумент в конце концов снесут.

Впрочем, один из авторов композиции, Николай Суходолов, в своих записях, датированных 1998 годом, писал, что ни разу не видел Леонида Кравчука во время работы над проектом.