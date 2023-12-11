В Киеве демонтировали памятник Щорсу. Как его создавали и почему решили снести

|Главная » Новости » Культура » 2023 » Декабрь » 11 » 22:07:30
В центре Киева демонтирован памятник участнику гражданской войны, большевику Николаю Щорсу.
Щорс был командиром Красной армии и погиб в 1919 году в боях против Галицкой армии УНР. Его имя в числе прочего широко известно по популярной в советские годы «Песне о Щорсе» со строками «след кровавый стелется по сырой траве».
Инициатором установки в Киеве памятника комдиву был Иосиф Сталин, так что не удивительно, что монумент многими в Украине воспринимался как символ советской пропаганды, а призывы демонтировать его звучали уже около десяти лет.
В марте 2017 года была повреждена нога коня, а на постаменте появились граффити, так что было решено прикрыть скульптуру со всех сторон сине-желтым баннером.
Прежде чем демонтировать памятник, с него сняли охранный статус, и теперь он будет храниться в Государственном музее авиации Украины.
Демонтаж бронзового колосса весом в 7 тонн и высотой почти 14 метров, простоявшего на бульваре Шевченко в центре столицы почти 70 лет, начался с рассветом 9 декабря и длился шесть часов.
Попытки избавить Киев от этого советского наследия начались давно и заняли около 10 лет.
В 2016 году лидер «Добровольческого движения ОУН» (в России эта организация запрещена) Николай Кохановский заявил, что активисты демонтируют памятник самостоятельно. Однако киевская городская администрация тогда назвала подобные действия актом вандализма.
В ноябре 2021 года украинский Институт национальной памяти предложил перенести монумент в музей «Парк советского периода» в Сумской области.
За такое решение Киевский городской совет проголосовал еще в 2017 году, но против выступил мэр Киева Виталий Кличко, который утверждал, что памятник Щорсу — «один из самых красивых в Европе».
Но в начале ноября этого года Кабинет министров Украины принял решение об исключении монумента из государственного реестра памятников национального значения. В компанию к Щорсу при этом попали другие российские и советские полководцы, а также поэт Александр Пушкин.
Декоммунизация в Украине началась в 2014 году, а в апреле этого года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, по которому запрещается пропаганда дат, людей и событий, которые связаны с российской или советской историей.
В прошлом году Би-би-си подсчитывала, что с начала полномасштабной войны в Украине снесли не менее 80 памятников советского периода.
На месте нынешней конной статуи в 1872–1926 годах стоял памятник украинскому предпринимателю и меценату Алексею Бобринскому.
Но во второй половине 1930-х годов у советской верхушки появилась идея установить там монумент Николаю Щорсу. Инициатором был Иосиф Сталин, издавший соответствующий приказ.
Щорс был советским военным командиром, участником украинских красногвардейских повстанческих формирований.
Дело в том, что именно в этот период советские власти начали активно мифологизировать героев гражданской войны, причем желательно погибших или к тому времени скончавшихся. И Николай Щорс, молодой красный командир, один из активных участников большевистской революции в Украине, погибший в 24 года, отлично подходил на эту роль.
По официальной версии, озвученной в одноименном фильме Александра Довженко, выпущенном в прокат 1 мая 1939 года, Щорс погиб от пули петлюровского пулеметчика в 1919 году. Но позже появилась версия, что Щорса убили по приказу Москвы.
Эксгумация тела командира в 1949 году при его перезахоронении подтвердила, что Щорса убили с близкого расстояния выстрелом в затылок, но озвучивать это, разумеется, не стали.
Работы по созданию памятника начались еще в 1940 году, однако из-за начала Второй мировой войны проект остановился.
После окончания войны власти сначала утвердили пешую скульптуру полководца, которую планировали установить на площади Льва Толстого.
Однако в 1949 году было принято решение сделать скульптуру конной и установить монумент на бульваре Тараса Шевченко.
Бронзовая скульптура работы Михаила Лысенко и двух его учеников, Николая Суходолова и Василия Бородая, была открыта в апреле 1954 года.
Образ Щорса создавали по многочисленным прижизненным фотографиям, а для воспроизведения точного образа коня в мастерскую привозили лошадей из конюшен Киевского военного округа.
Бывший президент Украины Леонид Кравчук в интервью журналисту Дмитрию Гордону в 2016 году утверждал, что он позировал для памятника в 20-летнем возрасте, но не будет жалеть, если монумент в конце концов снесут.
Впрочем, один из авторов композиции, Николай Суходолов, в своих записях, датированных 1998 годом, писал, что ни разу не видел Леонида Кравчука во время работы над проектом.