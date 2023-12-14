Немецкий разведчик Карстен Линке продал России секретные разведданные об Украине за €800 тысяч, — Reuters

Россия заплатила бывшему солдату, работавшему на немецкую службу внешней разведки (BND), не менее 450 000 евро в обмен на информацию об оружии, которым Запад вооружал Украину, сообщили в среду в суде.Прокуроры предъявили Карстену Линке и его сообщнику, немецкому торговцу бриллиантами российского происхождения, которого в судебных документах называют Артуром Эллером, обвинения в государственной измене в деле, которое проливает неловкий свет на уязвимость Германии перед российским шпионажем.Вторжение России в Украину в феврале 2022 года стало шоком для немецких спецслужб, которые ослабили бдительность, когда Германия установила выгодные отношения с восточным соседом, торгующим энергоресурсами.Федеральная разведывательная служба, которая четыре года назад переехала в новое здание стоимостью 1,5 миллиарда евро, крупнейшее в мире, была настолько застигнута врасплох, что ее глава Бруно Каль находился в Киеве в то утро, когда 22 февраля президент Владимир Путин начал вторжение в страну с воздуха, моря и суши.А спустя всего два месяца, по словам прокуроров, один из сотрудников разведки Кала, глава подразделения сигнальной разведки, вынашивал план продажи секретов российской разведке ФСБ, бывшему ведомству самого Путина.Стоя перед двумя обвиняемыми, которые сидели в стеклянных клетках в другом конце зала суда, главный прокурор сказал, что Линке согласился помочь богатому российскому бизнесмену, знакомому Эллера, получить немецкое гражданство, а также согласился предоставлять информацию для ФСБ.По словам прокурора, бизнесмен, названный только господином Мизаевым, предложил паре "вместе сделать что-то хорошее для обеих стран". Оба отрицают обвинения.Эллер, лысый и одетый в обтягивающую черную футболку, и Линке, одетый в мятый костюм под туго заколотыми военными волосами, игнорировали друг друга. Ранее журнал Der Spiegel сообщил, что их самостоятельная защита будет заключаться в стремлении поставить под сомнение показания друг друга.Большая часть дела, поднимающего глубокие вопросы о жизнестойкости немецкого государства безопасности, была засекречена, и репортерам пришлось покинуть зал суда на время ключевых моментов."Я достаточно стар, чтобы помнить Восточную Германию", - сказал адвокат Линке, который заявил, что тот факт, что его подзащитный не мог ознакомиться с конфиденциальными доказательствами против него, напомнил ему о коммунистических временах, и назвал результат "показательным процессом".Прокуроры заявили, что Эллер фотографировал смартфоном распечатанные Линке секретные документы, которые он затем передавал в отделения ФСБ во время поездок в Москву.В итоге ФСБ выдала им три специализированных телефона, которые они использовали для шпионажа. По словам прокуроров, они также передали Эллеру сотни тысяч евро наличными, чтобы оплатить их с Линке услуги.Ранее издание Der Spiegel сообщило, что в результате утечки разведданных Москва узнала, что БНД имела доступ к чат-системе, используемой наемной группировкой "Вагнер", которая в то время играла центральную роль в конфликте на Украине.Этот доступ был предоставлен БНД другим западным агентством безопасности, которое тем самым фактически сорвало операцию союзного агентства.В последние годы прокуроры раскрыли операции по шпионажу за немецкими парламентариями, а два года назад российский агент был осужден за убийство чеченца в изгнании средь бела дня в центре Берлина.Судебный процесс должен продлиться до лета 2024. Государственная измена карается в Германии пожизненным заключением.Репортаж Томаса Эскрита; редактирование Ника Макфи. Reuters