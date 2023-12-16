Украина поднимает защиту на новый уровень: БПЛА-камикадзе AQ-400 готов к полету на Москву

Особенно обнадеживает то, что украинский производитель уже достиг высокого уровня производства, выпуская 100 единиц AQ-400 ежемесячно. Информация также говорит о планах увеличить объем производства до 500 единиц в месяц, что свидетельствует о стремлении к стратегическому развитию в области оборонной техники.

Этот успех подчеркивает важность инноваций в военной сфере для Украины, а AQ-400 Scythe представляет собой мощный ресурс в стратегии защиты. Подобные достижения в области технологий поднимают стандарты безопасности и обеспечивают стране новые средства обороны.

В ноябре 2023 года Украина, защищаясь от российской агрессии, успешно запустила производство своего собственного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) AQ-400 Scythe. Этот инновационный дрон имеет крейсерскую скорость 144 км/ч и способен нести полезную нагрузку весом до 32 кг на расстояние 750 км.