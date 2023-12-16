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Главная » Новости » Война в Украине » 2023 » Декабрь » 16 » 19:45:35
 

Украина поднимает защиту на новый уровень: БПЛА-камикадзе AQ-400 готов к полету на Москву

Вчера, 19:45:35 298 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Украина поднимает защиту на новый уровень: БПЛА-камикадзе AQ-400 готов к полету на Москву

В ноябре 2023 года Украина, защищаясь от российской агрессии, успешно запустила производство своего собственного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) AQ-400 Scythe. Этот инновационный дрон имеет крейсерскую скорость 144 км/ч и способен нести полезную нагрузку весом до 32 кг на расстояние 750 км.
 
Особенно обнадеживает то, что украинский производитель уже достиг высокого уровня производства, выпуская 100 единиц AQ-400 ежемесячно. Информация также говорит о планах увеличить объем производства до 500 единиц в месяц, что свидетельствует о стремлении к стратегическому развитию в области оборонной техники.
 
Этот успех подчеркивает важность инноваций в военной сфере для Украины, а AQ-400 Scythe представляет собой мощный ресурс в стратегии защиты. Подобные достижения в области технологий поднимают стандарты безопасности и обеспечивают стране новые средства обороны.
Тэги: война в Украине, БПЛА, камикадзе

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