Чому російські «Шахеди» залітають у Білорусь і чим це небезпечно для України

Незалежна моніторингова група "Білоруський Гаюн" стверджує, що на території Білорусі за 120 км від кордону з Україною впав та вибухнув російський безпілотник "Шахед-136".

Підтвердження цієї інформації, зокрема візуальних, з інших джерел немає.

Автори "Білоруського Гаюна" також наполягають, що "Шахед" мав боєкомплект і "призначався для атаки по Україні".

За їхньою інформацією, це вже четвертий випадок за останній час, коли російські ударні дрони залітають у небо над Білоруссю з України.

Повітряні сили ЗСУ також повідомляли про те, що “Шахеди” залітали у білоруський простір.

Офіційний Мінськ чи Москва ніяких коментарів про це не давали, але моніторингові канали вказували, що Білорусь піднімала проти них бойову авіацію.

Чому спрямовані проти об’єктів в Україні ударні безпілотники можуть опинятися над Білоруссю?

"Шахеди" та їхнє вдосконалення

Коли Росія почала застосовувати на війні проти України дрони "Шахед-136" іранського виробництва, принципово називаючи їх "Герань-2", це вже були досить складно влаштовані апарати, які використовували супутникову навігаційну систему, яку доповнювала інерційна - тобто автопілот.

Це дозволяло дронам справлятися з радіоелектронною протидією.

Оскільки "Шахеди" не керувалися дистанційно, а летіли по заздалегідь внесеним у пам'ять маршрутам, то найефективнішим способом протидії було приглушення сигналу GPS, щоб порушити їхню орієнтацію.

АВТОР ФОТО,НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ "Шахед-136" ("Герань-2") у Дніпропетровській області

Часто уникати проблем "Шахедам" допомагала інерційна система - вона включалася і "вела" безпілотник, доки він не повертався до зони впевненого прийому GPS і знову виходив на маршрут.

Коли "Шахеди"/"Герані" почали виробляти у Росії, то одразу вдалися до модернізацій.

Безпілотники отримали більш досконалі та захищені від перешкод системи супутникової навігації, наприклад, систему диференціальної корекції GPS, яка дозволяє значно покращити точність супутникового навігатора.

На кількох "Шахедах" виявили блоки мобільного зв'язку LTE зі встановленими українськими сім-картами, які, ймовірно, допомагали орієнтувати безпілотники відносно вишок мобільних операторів.

Крім того, на збитих "Шахедах" почали знаходити відеокамери, що, можливо, дозволяє операторам вести ще й розвідку.

Перманентна війна інженерів

Зі свого боку ЗСУ та українські інженери постійно вдосконалюють методи та прийоми радіоелектронної протидії та протиповітряної оборони.

Український військовий зв'язківець та спеціаліст з радіоелектронної розвідки (РЕР) і радіоелектронної боротьби (РЕБ) Сергій "Флеш" Бескрестнов відзначає, що між українськими та російськими розробниками є свій фронт і своя війна.

"Мені переслали пост із закритого чату, з якого було зрозуміло, що в Татарстані (Регіоні, де у місті Єлабуга розміщене російське виробництво "Шахедів" - Ред.) зібрана група тямущих студентів, яким дали зелене світло на реалізацію всіх їхніх ідей”, - написав Сергій "Флеш" на початку літа 2024 року.

"Молоді хлопці ліплять модеми, ардуїнки, "расбері", відеокамери, контролери, які одразу ж відлітають на "Шахедах" до нас", - додав він.

"Ми у себе з операторами намагаємося аналізувати і боротися з усім цим неподобством, а вони аналізують наші кроки і одразу генерують контрідеї".

На думку "Флеша", переможе у цьому протистоянні "той, хто розумніший, а головне, хто швидший".

АВТОР ФОТО,ТЕЛЕГРАМ "ПРО ЗВ'ЯЗОК ВІД СЕРГІЯ ФЛЕШ" Електроніка в одному зі збитих "Шахедів"

Окрім інженерних редіоелектронних засобів, Україна застосовує проти "Шахедів" як традиційні зенітно-ракетні комплекси (що занадто дорого проти масових і дешевших за ракети безпілотників), так і більш "спеціалізовані" для таких цілей зенітні самохідні установки Gepard та мобільні групи на пікапах з прожекторами та великокаліберними кулеметами і ПЗРК.

"Шахеди" у "мирному небі" Білорусі

Небо над Білоруссю можна назвати "мирним" досить умовно – 24 лютого 2022 року саме з Білорусі вилетіли російські ударні гелікоптери Ка-52 та транспорти Мі-8 з десантом у бік Гостомеля, а також ракети повітряного і наземного базування.

Пізніше Росія продовжувала активно використовувати білоруський авіаційний простір у війні проти України.

Зокрема звідти працював російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50, поки в 2023 року його не пошкодили безпілотники на авіабазі Мачулищі й згодом перемістили з Білорусі.

Але для бойових дій проти України білоруський авіапростір на якийсь час справді перестав бути активним театром, попри те, що там залишається певна кількість російської військової авіації.

Утім, у липні 2024 року в "мирне небо" Білорусі, за даними групи "Білоруський Гаюн", щонайменше чотири рази залітали російські "Шахеди". Причому всі рази – з України під час російських авіаатак на неї.

Двічі ударні безпілотники згодом поверталися в Україну.

Але ще два рази, як стверджує "Білоруський Гаюн", їхній політ ймовірно завершувався у Білорусі.

У ніч з 12 на 13 липня "Шахед" залетів у білоруський простір з Чернігівщини і пролетів 350 км до Вітебська на північному заході Білорусі, після чого його доля моніторинговій групі невідома.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук тоді написав у зведенні: "Чотири ворожі БПЛА збито підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони у Донецькій та Харківській областях. П’ятий – вийшов з повітряного простору України у напрямку Гомельської області Білорусі".

А зранку 16 липня інший російський "Шахед" зайшов з української Чорнобильської зони й після кількох годин "блукань", нібито, розбився у Гомельській області.

"Нам достеменно відомо, що під час падіння стався вибух дрона-камікадзе, що прямо підтверджує: "Шахеди", які залітають на територію Білорусі, - ніякі не "навчальні" чи "розвідувальні", а реальні з боєкомплектом на борту. І призначалися вони для атаки на територію України", - акцентує "Білоруський Гаюн".

Повітряні сили ЗСУ 16 липня також повідомляли про два "Шахеди", які перетинали білоруський кордон (що збігається з даними "Гаюна"): "З вечора 15 липня та протягом доби 16 липня 2024 року протиповітряною обороною знищено два ударні БпЛА типу "Шахед", ще два "Шахеди" локаційно втрачено у повітряному просторі Білорусі".

Водночас про те, що російські дрони під час атак на Україну потрапляли до північного сусіда, писали українські моніторингові канали "Николаевский Ванёк" та "Инсайдер UA".

Якщо "зальоти" російських "Шахедів" справді мали місце за останні тижні, то цьому може бути кілька пояснень.

Версія 1: Нова тактика

Однією з перших гіпотез стало те, що росіяни свідомо почали спрямовувати "Шахеди" у прикордонні з Україною райони Білорусі, щоб на певний час виводити їх з-під загрози українського ППО та РЕБ (і, можливо, передавати розвіддані без перешкод).

А потім повертати назад в Україну.

Цій логіці, наприклад, відповідають два випадки транзитних прольотів "Шахедів" – коли вони залітали у Білорусь з України, а невдовзі розверталися і йшли в український простір.

АВТОР ФОТО,ТЕЛЕГРАМ "ПРО ЗВ'ЯЗОК ВІД СЕРГІЯ ФЛЕШ" Так виглядає політ "Шахеда" вдень – віднедавна їх використовують також і для розвідки. Про це свідчать знайдені відеокамери.

При цьому росіяни могли попереджати білоруські Військово-повітряні сили та війська ППО про можливі маршрути. Тому, наприклад, перед першим транзитним заходом "Шахеда" 11 липня у небо Білорусі, за даними "Білоруського гаюна", вже підняли ударний вертоліт Мі-24 та винищувач ВПС Білорусі.

Але іноді не все могло йти за планом.

Білоруський опозиційний сайт "Зеркало" пише про модифікацію "Шахедів" з радіомодемами, якими стало можливо керувати на відстанях до 70 км (про це раніше повідомляв Сергій "Флеш").

"Однак використання радіомодемів для зв'язку між "Шахедом" та його оператором робить БПЛА більш вразливим для українських засобів РЕБ, ніж старий напівавтономний дрон без нової системи управління. Можна припустити, що росіяни зараз випробовують можливості таких керованих БПЛА у прикордонних з Білоруссю районах України", - відзначає "Зеркало".

А український військовий експерт Олександр Коваленко допускає, що ніяких попереджень від росіян білорусам не було.

"Припускаю, з урахуванням реакції Військово-повітряних сил РБ, що "Шахед-136" у білоруському небі не зовсім очікувані гості, а тому по них працювала не тільки авіація, а й інші комплекси, наприклад РЕБ".

"Цілком можливо, що недосвідчені оператори білоруських РЕБ збивали з курсу "Шахед-136" і програмний збій перенаправляв їх у північному напрямку на Вітебськ".

Версія 2: Український РЕБ

Ще однією версією є вплив на "Шахеди" саме нових українських засобів РЕБ.

"Можна припустити, що останнім часом ЗСУ обзавелись якимись передовими засобами РЕБ. Це дозволило б українцям збивати з курсу частину "Шахедів" та виводити з-під удару свої міста та інші об'єкти", - пише у тій же статті "Зеркало".

Утім українські експерти таку версію не підтримують.

АВТОР ФОТО,НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ "Шахед", що впав на українській території, але не вибухнув

Сергій "Флеш" Бескрестнов у коментарі BBC Україна каже, що відстані, на які залітали російські "Шахеди" углиб Білорусі, занадто великі для українського РЕБ.

"Ми не можемо над територією Білорусі впливати на антенні системи "Шахедів". Це неможливо – далеко і технічно нереально", - пояснює він.

Схожу думку висловлює і український авіаційний експерт та заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський.

"Думаю, тут синергія випадків. Починаючи від засобів РЕБ, які можуть робити так званий "спуфінг", підміну координат, до проблем якості російських виробів. Але всі ж розуміють, що якби ми "спуфили", то [направляли б] на територію РФ", - каже Храпчинський.

Версія 3: технічний збій модифікованих "Шахедів"

Сергій "Флеш" також згадує про можливі проблеми з технічною якістю російських безпілотників, але поєднує цю обставину з постійними модифікаціями "Шахедів".

"Не варто шукати якісь підводні камені. Краще піти за принципом “Бритви Оккама” та припустити, що ці проблеми у них відбуваються, бо росіяни в Єлабузі експериментують із новими системами навігації. Бо в них є певні проблеми з імпортом та санкціями", - продовжує Сергій "Флеш".

АВТОР ФОТО,ТЕЛЕГРАМ "ПРО ЗВ'ЯЗОК ВІД СЕРГІЯ ФЛЕШ" Начиння збитого "Шахеда"

За його словами, на трофейних "Шахедах" постійно виявляють удосконалені модулі та нові комплектуючі.

"Тому, можливо, вони зараз поставили якусь іншу партію навігаційної системи, яка або проходить тестування, або неробоча і призводить до збою "Шахеда". Швидше за все, причина лише в цьому і незабаром вони її доопрацюють та усунуть”, - вважає український інженер.

А Анатолій Храпчинський не виключає, що проблеми з "зальотами" російських "Шахедів" продовжаться: "Причина в недбалості інженерів. Є помилки, і внаслідок цих помилок "Шахеди" будуть ще далі залітати. Дивно, що вони ще не залетіли в Польщу".

Сергій Морфінов для ВВС Україна та Павло Аксьонов, ВВС