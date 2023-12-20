Новые станции метро заливает водой, а Киев ждет коллапс: все подробности

В Киеве возникает все больше обеспокоенности среди горожан из-за появления видеозаписей, на которых запечатлены сцены, когда вода льется прямо из стен метрополитена. Этот проблемный случай не ограничивается лишь одной станцией, а затрагивает несколько пунктов метрополитена, вызывая тревогу среди жителей. В эксклюзивном репортаже для TSN журналист Артем Зябкин подробно рассказывает о ситуации, которая вызывает опасения среди киевлян и поднимает вопрос о возможных последствиях, таких как закрытие новых станций.





Киевляне бьют тревогу, вода в метро льется уже прямо по стенам и на других станциях. Люди боятся закрытия новых и новых станций.

Чего ждать дальше, рассказал в эксклюзивном сюжете для TSNa журналист Артем Зябкин.

В столичном метро — коллапс

В столичном метрополитене начался настоящий коллапс. Киевляне массово выкладывают видео, как и на других станциях метро вода льется прямо из стен.



Кличко-молодец. справился! Затоплення Київського метро: почало заливати зелену гілку. На відео – «Вирлиця». Кияни кажуть, що протікання – з моменту відкриття. pic.twitter.com/V8mK1DReKL — bichik under fire (@bichikota) December 19, 2023



На видео — станция "Вырлица" на левом берегу столицы. Хотя киевляне говорят, такая проблема на этом участке чуть ли не от открытия станции. Чего не скажешь о Голосеевском районе. Видео, как и там, вода стекает по стенам, люди тоже выложили в Сеть.



Поверхность над метро "затрещала по швам"

Коммунальщикам даже пришлось ограничивать движение на полосе съезда на проспект Лобановского, потому что возле станции "Демеевская" почва вообще начала проваливаться. В КГГА уже не исключают, что могут закрыть и новые станции метро, работающие в челночном режиме, ведь выяснилось, что поверхность над метро трещала еще до закрытия его на ремонт на полгода. Насколько все серьезно, разбирались наши коллеги-журналисты "Сніданку с 1+1".







В КГГА уже объявили о ремонте участка, однако, насколько быстро удастся решить проблему — вопрос. Специалисты ситуацию называют запущенной.

Эксперты откровенно рассказывают о том, почему возникла такая ситуация.

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Все из-за "хаосных" застроек?

Поэтому возникает здесь и вопрос предоставления разрешений на хаосные застройки. Этим занимаются правоохранители. Между тем киевлян волнует другое, учитывая патовую ситуацию из метро, а не закроют ли новые станции? Ведь, как выяснилось, проблемных участков в столичном метрополитене куда больше.

18 декабря в Сети появилась информация, что под угрозой уже и другая часть синей ветви: перегон между Почайной и Тараса Шевченко. В КГГА информацию о возможном закрытии станций категорически опровергли: "Закрытие перегона между станциями метро "Почайна" и "Тараса Шевченко" на время проведения планового ремонта не планируется. Этот участок тоннелей Оболонско-Теремковской линии требует проведения планового ремонта, который будет выполнен летом следующего года. Специалисты Киевского метрополитена ведут постоянный надзор за состоянием туннельных сооружений на всех участках линий подземки. Особенно тех, что построены в сложных инженерно-геологических и гидрогеологических условиях.

Течет отовсюду

Впрочем, как льющаяся вода в метро раньше фиксировали и на других станциях. Журналисты ТСН собственными глазами увидели и зафиксировали, что вода добралась до станции “Дворец Украина”. Контролировать ситуацию с метро взялись и местные активисты и их прогнозы неутешительны. Активисты говорят, потенциально опасными становятся станции "Контрактовая площадь", "Осокорки" и "Бориспольская".

Всего известно о семи участках метро Киева, где есть определенные проблемы. Это и перегон между ст. "Героев Днепра" и "Минской", активисты говорят, там вообще проседают тоннели. Среди них и ветеран войны Олег Симороза, по его словам, это происходит из-за строительства ТРЦ: "Героев Днепра" — трещины на станции в результате незаконного строительства ТРЦ "Оазис" над станцией; "Минская" — строительство ЖК просто вплотную к станции метро с нарушением ДБН".

Масштабы проблем поражают

Но на самом деле масштабы проблем поражают, потому что просадку тоннелей фиксируют также на скачках между "Васильковской" и "Выставочным Центром", а также между станциями "Бориспольская" и "Красный хутор". Между "Осокорками" и "Харьковской", на участке, которая также включает "Позняки", проблемны сами туннели из-за низкого качества строительства. Грунтовые воды также штурмуют участок метро от законсервированной станции "Львовские ворота" до "Золотых ворот".

Еще сомнительным с точки зрения безопасности, по данным экспертов, метромост на красной ветке метро. К перечню проблемных добавляют и перегон между "Гидропарком" и "Днепром". Журналисты считают, что в общей сложности, по приблизительным подсчетам, закрытие на ремонт в Киеве угрожает 15 станциям.

Во власти об этом молчали, но 18 декабря в КГГА ошеломили новым заявлением: левый и правый берег столицы метро может больше не соединять. Специалисты проводят сейчас экспертизу, как выяснилось в не наилучшем состоянии вдобавок и мост, если его признают аварийным, тоже закроют. Об этом в эфире телемарафона сказал Андрей Витренко, глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности.

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Кто в этом виноват

Остается открытым вопрос: почему до сих пор тянули с экспертизой и ремонтами? А ведь слухи об аварийности даже не только этого моста в столице уже ходят не первый день. Еще в июле Государственная комиссия по проверке мостовых сооружений, созданная во исполнение решения СНБО, признала аварийными два моста в Киеве и каждый десятый в Украине.

В Киеве речь идет о собственном городе, по которому ходит метро и соединяет два берега столицы, а еще городов Патона. Когда за них возьмутся — неизвестно, мост Метро обещают начать восстанавливать в 2024 году, однако сколько на это нужно будет времени — еще один вопрос, на который пока нет ответа.

Кстати, эти проверки в июле 2023 года Кличко назвал дискредитирующими: “Центральная власть продолжает искать поводы для манипуляций и дискредитации власти столицы. Через неделю Государственная комиссия по проверке мостовых сооружений, созданная решением СНБО, решила собрать информацию о состоянии 28 000 мостов по всей Украине! В настоящее время комиссия получила данные о почти 22 500 искусственных сооружениях. В публичной плоскости претензии раздаются только к Киеву… Поскольку цель чиновников – быстро подогнать цифры, не распространяясь об объективной ситуации, кое-что напомню и объясню”.

В КГГА обвинили правительство

Также Кличко объяснял, почему мосты не взялись раньше и кто их должен ремонтировать. Мэр столицы напомнил, что город еще два года назад передал мост Патона на баланс Мининфраструктуры для ремонта в рамках Большого строительства, но его так и не начали. А по ремонту моста Метро, который остается на балансе города, его не начали из-за ЕБРР, которые не профинансировали его восстановление из-за войны, стоимостью 500 миллионов евро. Как теперь будет решаться вопрос, пока неизвестно.

Ну а пока киевлянам, вынужденным теперь ездить с пересадками, начали возмещать деньги за проезд — в КГГА уже назвали цифры: «За первые сутки пересадок на ст. м. "Лыбидская" пассажирам возвращено почти 18,5 тысяч поездок. 9729 поездок компенсировали тем, кто в качестве пересадки использовал наземный общественный транспорт; 8624 — дополнительные поездки в метро на "синей" ветке. Общая сумма компенсации за первые сутки составила более 110 тыс. грн.