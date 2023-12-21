«Стрелок» из Праги Давид Козак вел телеграм канал на русском языке, где писал о планах убийства

"Она, конечно мало убила, я это попытаюсь исправить", – писал Давид Козак в своем канале. Судя по содержимому его записей, он отслеживал подобные преступления.

"Я всегда хотел убивать, думал стану маньяком в будущем, – писал он. – Потом когда Ильназ сделал стрельбу, я осознал что гораздо выгодней делать массовые убийства, а не серийные. Сидел.. Ждал.. Мечтал.. Хотел.. но Алина стала последней точкой. Она как буд-то вовремя пришла ко мне на помощь с небес".