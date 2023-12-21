«Стрелок» из Праги Давид Козак вел телеграм канал на русском языке, где писал о планах убийства

В четверг, 21 декабря, в Праге в здании философского факультета Карлова университета, расположенного на площади Яна Палаха, молодой парень открыл стрельбу. Полиция заявляет, что стрелявший Давид Козак нейтрализован (убит). По другой версии, он покончил с собой.
Сообщается о 10 убитых и примерно 20 раненых. Число жертв нападения уточняется. Множество людей эвакуировались из здания, где произошла стрельба. Здание окружено вооруженными полицейскими.
Давид Козак вел телеграм канал на русском языке
Полиция Чехии опубликовало фотографию и имя молодого человека, устроившего бойню в здании философского факультета Карлова университета в Праге. Это Давид Козак 1999 года рождения, обладатель чешского гражданства.
Давид вел в социальной сети Telegram канал
на русском языке, в котором он писал о своем намерении совершить "скулшутинг" – массовое убийство в учебном заведении, – и возможно, покончить с собой. Он утверждал, что на преступление его вдохновила 14-летняя Алина Афанаскина, которая в начале декабря убила пятерых человек в своей школе в Брянске, после чего покончила с собой.
"Она, конечно мало убила, я это попытаюсь исправить", – писал Давид Козак в своем канале. Судя по содержимому его записей, он отслеживал подобные преступления.
Изначально он сделал канал открытым, написав "это будет мой дневник, как я иду к скулшутингу", однако потом закрыл его, приняв решение открыть все записи за несколько часов до преступления. По словам "стрелка", он прочитал "кое-одну инструкцию".
"Я всегда хотел убивать, думал стану маньяком в будущем, – писал он. – Потом когда Ильназ сделал стрельбу, я осознал что гораздо выгодней делать массовые убийства, а не серийные. Сидел.. Ждал.. Мечтал.. Хотел.. но Алина стала последней точкой. Она как буд-то вовремя пришла ко мне на помощь с небес".
"Я ненавижу мир и хочу оставить как можно больше боли", "Меня просто все ненавидели, ненавидят и будут ненавидеть", – писал в своем канале Давид Козак, добавив, что "это взаимно".
Жертвами стрельбы в университете стали, по меньшей мере, 20 человек, десятки получили ранения. Сам стрелок покончил с собой. Это самое массовое убийство в современной истории Чехии.