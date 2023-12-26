Информация про 108 солдат ВСУ погибших в Авдеевке оказалась фейком

Некий политтехнолог Виталий Бала сегодня в фейсбук заявил о гибели 108 военных ВСУ, ехавших из-под Авдеевки в родные города на рождественские праздники. Защитники получили возможность уехать на неделю в отпуск, но погибли по дороге в автобусе, по словам Балы, вероятно, из-за нехватки авто на фронте.

Об этом сообщил скандальный политтехнолог Виталий Бала.

Что известно о гибели 108 военных под Авдеевкой

По информации политтехнолога, в одной из бригад ВСУ, выполняющих боевые задания под Авдеевкой, представился случай поехать домой на семь дней, чтобы провести рождественские праздники с родными.

Как пишет Бала, военные решали, кто из них уедет домой, тащил жребий. Те, кто не вытащил, очень расстроились и просили поменяться, но понятно, что все отказали, ведь давно уже тоже не видели родных.

Военные сели в автобусы и отправились в родные города, однако не доехали и погибли на пути домой. Бала отметил, что если бы на фронте было больше автомобилей, такой трагедии можно было бы избежать. Он подчеркнул, что власти не разглашают гибель военных и умалчивают реальные потери на передовой.

"Я не писал, думал, что все-таки будет какое-то сообщение, траур, не было. Сто восемь не доехали до семей на праздники. Я, уже не знаю, что должно произойти, чтобы действующая власть уже перестала скрывать наши потери и начала чествовать погибших", — написал Бала.

По состоянию на 23:00 в Генштабе ВСУ никаких комментариев по поводу трагедии не давали.



Уведомление о гибели военных. Фото: скриншот поста Балы

Напомним, под Авдеевкой оперативная ситуация остается сложной. Враг непрерывно совершает штурмовые действия и обстреливает город.

Военкоры и военные опровергли информацию

Журналист Денис Казанський со ссылкой на свои источники и военный корреспондент Юрий Бутусов опровергли эту информацию: "Уточнил у военных, которые стоят на авдеевском направлении. Они крутят пальцем у виска. Ничего подобного никто не слышал", - пишет Казанский.

Корреспондент Юрий Бутусов опровергает эту информацию