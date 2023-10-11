Путин приказал наступать! Чмобики штурмуют Авдеевку, ситуация под Донецком изменилась

Авдеевка – основное направление,

Маринка – дополнительно.

Сватово, Кременная – третий формат.

Генерал армии Украины и руководитель службы внешней разведки Украины в 2005-2012 годах Николай Маломуж объяснил, почему россияне бросились штурмовать Авдеевку и раскрыл подробности о ситуации там.По авдеевскому направлению. В последнее время там очень горячая ситуация. Судя по всему, Российская армия решила повторить подвиг Советской Армии: завалить противника трупами и артиллерийскими обстрелами, с массированной технической поддержкой наступающих. Но, как говорят в генштабе, наши позиции на месте, враг не прошел.Сегодня вопрос стоит о том, что именно наши войска активно проводят наступательные операции, особенно на юге, в районах Работино и Вербовое. И двигаемся в направлении Такмака – это реальная перспектива перекрытия коммуникаций, в первую очередь железнодорожных веток, которые снабжают запорожскую группировку. Это уже критическая составляющая. Мы ежедневно постепенно проводим движение, подтягиваем резервы, и соответственно, враг получил информацию о том, что возможно мы направим новое подразделение на это направление. Это будет системное, а дальше – уже стратегическое направление.Они, конечно, за несколько месяцев провели несколько локальных ударов. Но самое главное – это Авдеевка и Маринка. Сегодня мы говорим о том, что три батальона бросились в атаку возле Авдеевки, и с севера, и с юга, пытаясь взять в "клещи" – Авдеевку, и, соответственно, подвинуть фронт.Но стратегическая задача россиян стоит не только взять Авдеевку, а дальше развивать наступление. В этом направлении они пытаются подвинуть фронт дальше от Донецка, а с другой стороны – оттянуть возможные силы и резервы от Бахмута. И, конечно, большие резервы, которые предполагали, что мы бросим с этого региона на Запорожское направление.Вот сейчас идет основная атака, поэтому они создали такой кулак, который пытается сосредоточиться. Это очень тяжелая ситуация, но наши войска стоят мощно, и враг не продвинулся. Точно также движение по направлению Марьинки – это дополнительный формат, оттягивая наши возможности, чтобы мы не пробили именно Запорожское направление.Поэтому идет комбинированный формат:Они своего времени отступили большой группировкой, 110 000 человек, часть перебросили под Авдеевку, часть – под Работино. Но вчера команда поступила наступать. Путин требует от российских мобилизованных наступательных операций, чтобы не допустить наших продвижений, особенно у Бахмута.Такая активизация в Донецке и Луганске преследует формат, что мы подходим к решению проблемы Бахмута. По прогнозам, Бахмут был бы полностью окружен или полуокружен, и группировка там не могла бы устоять. Мы бы освободили этот город. Поэтому потери на Южном, или на Бахмутском направлении, критически важны для России. Поэтому они концентрируют силы, перебрасывают не подготовленных чмобиков, которые сейчас находятся на этих направлениях.Российские группы, продвигаясь, вынуждены идти в мясную атаку, но на хорошо подготовленные крепости, у нас в районе Авдеевки – это хороший укрепленный район. Там очень большая концентрация огневых средств. Тысячи ударов за сутки. Но мы четко уже отработали тактику, как уходить от этого и как отражать системное наступление врага.