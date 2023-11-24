Авдеевка может быть потеряна. Что это значит? Интервью с военным экспертом Жироховым

Украинские защитники, находящиеся в Авдеевке, рассказывают о том, что российская оккупационная армия бросает сюда все силы, не считаясь с колоссальными потерями. "Они прут как зомби". Враг активно применяет здесь 500-килограммовые управляемые бомбы и перебрасывает все имеющиеся средства. Почему? Потому что он получил приказ взять Авдеевку до конца года или даже раньше, до декабря, чтобы у руководителя Кремля Владимира Путина была возможность объявить о "большой победе" над украинским городом, в котором до вторжения проживало чуть более 30 тысяч человек.

Пока ситуация в Авдеевке очень сложная, есть вероятность отхода украинских Сил обороны. Дальнейшие события будут зависеть от того, какое решение примет Генеральный штаб ВСУ: проводить локальное контрнаступление, чтобы отбросить оккупанта дальше, или же оставлять эти позиции. В то же время даже этот шаг не может существенно ухудшить ситуацию на этом участке фронта. Правда, в таком случае у врага будет возможность наносить артиллерийские удары по населенным пунктам, до которых раньше он дотянуться не мог. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал военный эксперт Михаил Жирохов.

– Заместитель командира батальона 47-й механизированной бригады лейтенант Александр Ширшин сообщил, что в районе Авдеевки оккупантов все больше, "они прут как зомби". По его словам, враг шаг за шагом захватывает украинские позиции. Предполагаете ли вы, что Силам обороны придется выходить из Авдеевки?

– К сожалению, ситуация там очень и очень сложная. Россияне перешли к массированному использованию 500-килограммовых управляемых бомб, они перебрасывают сюда все возможные ресурсы, потому что, насколько я знаю, у них есть задача взять Авдеевку до конца этого года и даже раньше, к ежегодному посланию Путина, которое должно состояться в декабре. Это должно быть представлено как "большая победа".

Поэтому ситуация совсем не ясна в том смысле, что неизвестно, каковы планы нашего командования. Неизвестно, планируют ли там удерживать Авдеевку. А в таких тяжелых условиях удерживать ее с каждым днем все труднее и труднее. Мы видим ухудшение погодных условий, существенно ограничивающее использование определенных видов вооружения, прежде всего дронов. Есть и определенные ограничения для применения артиллерии в плохих погодных условиях.

Следовательно, если в ближайшее время не будет проведена либо локальная контрнаступательная операция, которая срежет наступательные возможности россиян, либо не будет отдан приказ об уходе бригад, находящихся в самой Авдеевке, мы можем увидеть очень плохие результаты. Я не хочу говорить о том, что мы уже потеряли Авдеевку, но все к тому идет. К сожалению, прогноз именно такой, если ситуация будет развиваться по такому неутешительному для нас сценарию.

Я думаю, что у Генерального штаба ВСУ есть какой-то план, и в ближайшее время мы должны увидеть его выполнение. Но пока ситуация именно такова.

– Хорошо, если Авдеевка перейдет под контроль оккупационной армии, насколько это усугубит ситуацию на этом участке фронта?

– Я бы не сказал, что это усугубит ситуацию стратегически. Потому что фактически россияне просто выровняют фронт по направлению к Авдеевке. Для того чтобы развернуть наступление на Константиновку и дальше на Славянск, думаю, у них вряд ли хватит сил и средств. Но, конечно, артиллерийские удары они смогут наносить на большую глубину. Поэтому украинские города, которые меньше страдают от ударов, в таком случае могут оказаться под ударами артиллерии противника.

О дальнейшем продвижении можно будет говорить только весной или летом. Но как на тот момент будет складываться ситуация, пока никто не знает. Сейчас у них сил и средств наступать дальше не будет.

– Вы уже упомянули о погодных условиях. Тем не менее советник Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил о том, что, несмотря на ухудшение погодных условий, как оккупационные, так и украинские войска продолжают вести наступательные действия, в частности на Херсонском и Купянском направлении. Впрочем, по его словам, обстрелы правого берега Днепра в Херсонской области снизились. По вашим оценкам, как будут развиваться события дальше? Могут ли активные боевые действия продолжаться и в течение зимних месяцев?

– Гражданские чиновники могут заявлять все что угодно. Тем не менее война у нас длится десять лет, у нас есть опыт предыдущих зим. Несмотря на погодные условия, на то, какая зима по температуре, боевые действия зимой всегда существенно уменьшаются в активности. Потому что просто физически воевать в обороне и в наступлении во время морозов очень и очень тяжело.

Итак, я бы не стал утверждать, что активные боевые действия, которые мы видели летом и осенью, будут продолжаться зимой в таких же объемах. Да, будут какие-то локальные удары ДРГ, будет улучшение каких-то тактических позиций, удары артиллерией по коммуникациям, по позициям. Но масштабных наступательных действий мы не увидим, тем более если речь идет о Запорожской или Херсонской области, где боевые действия разворачиваются в степи. Это не Авдеевка, не Донбасс, где плотная застройка, где можно вести уличные бои, не столь сильно зависящие от температуры воздуха.

В степи совсем другая ситуация. Не только в окопах, но и с точки зрения логистики. Пока не промерзнут дороги, пока будет грязь, говорить об активных боевых действиях не стоит. Мы видели массу фото и видео, на которых колесная техника просто не вытягивает того, что должна. А гусеничной техники у нас, к сожалению, не так много. Поэтому без коммуникации, без логистики активно воевать и наступать не совсем удобно.

Эти заявления определенным образом влияют на моральный дух, на то, что мы не заканчиваем, не замораживаем конфликт, что мы продолжаем воевать, но реальность совсем иная.

– Сообщается, что украинские пилоты, проходящие учения на истребителях F-16 в Дании, уже начали летать на этих машинах. Итак, обучение продолжается. По вашему мнению, если в ближайшие недели Украина получит эти истребители с обученным летным составом, как это изменит ситуацию на фронте? Если мы получим единицы или десятки F-16?

– Десятки нам никто не даст. Это первое. А второе – большой вопрос, что дадут с F-16. Я имею в виду подвесное вооружение. Потому что европейские модификации, которые нам передают, скажем откровенно, устаревшие. Они могут использовать достаточно ограниченный арсенал. Современные ракеты с большой дальностью, которые нам нужны для того, чтобы сбивать российские самолеты с КАБами, они не поддерживают.

Но, конечно, в борьбе с крылатыми ракетами и "Шахедами" они будут достаточно мощными. Уже сейчас наше ПВО демонстрирует достаточно большой процент сбитых "Шахедов". А F-16, которые будут использоваться в качестве перехватчиков ракет класса "воздух-воздух", могут существенно усилить нашу ПВО.

Что касается ПВО на прифронтовых территориях, то я бы не стал так радужно об этом говорить. Очевидно, что такого мощного современного оружия нам с ними не дадут. Да, усиление будет, но F-16 нельзя рассматривать как Wunderwaffe (от немецкого "чудо-оружие". – Ред.) или какое-то магическое оружие, которое в одночасье изменит ситуацию на фронте.

– Главное управление разведки в своем Telegram опубликовало видео с Крымским мостом с подписью: "Крымский осенний ветер и абсолютно лишняя конструкция. Продолжение следует...". Считаете ли вы, что действительно в ближайшее время эта "лишняя конструкция" может быть уничтожена?

– Сейчас у нас уже появились дальнобойные средства, которые могут мощно поразить этот мост. Но я не думаю, что мы имеем возможность разрушить его полностью. Для этого нужно достаточно мощное оружие, я имею в виду боевую часть, которая сможет разрушить опоры моста. Мы можем перекрыть движение на этом мосту, это очевидно, у нас для этого есть все необходимое. Но я не думаю, что у нас такое оружие, чтобы разрушить опоры, которые находятся на дне моря и поддерживают всю конструкцию моста.

– Но впоследствии, возможно, может и появиться?

– Если линия фронта будет ближе, если будут какие-либо изменения, если мы получим более мощные ракеты, тогда, конечно, может. Об этом ведутся разговоры. В частности, о том, что американцы уже пришли к консенсусу о передаче Украине HIMARS с большей дальностью полета, чем те, что есть у нас. Но чтобы полностью уничтожить мост, должна быть проведена достаточно масштабная операция.