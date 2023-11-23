Видео одного боя под Авдеевкой раскрывает героизм Украинских военных - штурмовой группы Олега Сенцова

Видео

Сегодня на канале военного корреспондента "Бутусов Плюс" появилось захватывающее видео, демонстрирующее один из эпизодов жизни украинской штурмовой группы 47-й отдельной мотострелковой бригады (47 ОМБР) под командованием Олега Сенцова (позывной "Грунт").Съемки, сделанные в октябре 2023 года, документируют штурм российских оккупационных войск на рассвете.Видео предоставляет уникальную возможность для зрителей почувствовать атмосферу военных действий и понять, что переживают украинские военные, находясь на передовой. Это не просто документальное произведение – это свидетельство труда и самопожертвования тех, кто сегодня стоит на защите Украины, одной из самых напряженных точек фронта.Важно отметить, что эта запись – всего лишь один эпизод в беспрерывной борьбе, которую ведут украинские защитники против агрессии со стороны России. К счастью, все герои этого боя вышли из него живыми, что приносит облегчение в сердца тех, кто следит за событиями на фронте.

"Фейсбук обычно скрывает подобные видео, поэтому прошу репоста, чтобы правду о войне видело немного больше людей", — написал Олег Сенцов в соцсети.



Окопный бой в окружении вблизи Авдеевки — видео Сенцова

Фото: Сенцов

Особое внимание стоит уделить тому, как украинцы относятся к раненым и, в свою очередь, раненые к своим собратьям в тяжелых боевых ситуациях. Первые готовы выносить раненых на себе, а вторые просят предоставить им автомат и оставить в окопе – один на один с врагом. Это свидетельство высокой духовности и единства среди украинских военных, для которых служба на фронте – не просто работа, но и призвание защищать свою родину.

Трое украинских воинов из 13, которые держали снятую на видео часть посадки, в том числе и Сенцов, получают ранения.

Режиссер Сенцов показал бой в окружении вблизи Авдеевки

Фото: Сенцов

Все разговоры в окопах и по рации происходят под звуки постоянных выстрелов и не стихают даже на несколько секунд.

"Здесь раненый. Надо место, чтобы я его осмотрела. У него ноги в крови... Танчик, ложись, ложись! Мы в окружении, по нам е**шат танками", — говорит военная, которая оказывает помощь раненому.

Далее слышно, как Сенцов (позывной "Грунт"), передает по рации собратьям информацию о танках.

"Мимо нас проехали 4 танка, они стреляли, но поехали дальше на железку. Как принял?" — спрашивает он.

Окопный бой вблизи Авдеевки

Фото: Сенцов

Впоследствии бойцы решают отходить с посадки к бронетехнике двумя "коробками": первые шестеро с раненым, остальные семеро прикрывают отход и тогда отходят сами. На видео говорят, что надо идти к месту, где высаживались, это в 50 метрах, но предупреждают, что россияне будут стрелять со всех сторон.

"Нет, мужики, вы без меня уйдете, я остаюсь, потому что это несерьезно. Я не выйду, Макс", — восклицает раненый боец, который не может идти.

Однако Сенцов говорит, что собрата не бросят.

Окопный бой в окружении вблизи Авдеевки

Фото: Сенцов

"Мы тебя понесём... Мы тебя вынесем... Пулемёт бросаем, автомат я этот заберу... ты тянешь "Алькаиду" (раненый боец — ред.) двумя руками. Держи, как бы он ни кричал. Тянешь его за руки, не бросаешь", — говорит Сенцов.

На видео можно увидеть, как бойцы вместе с тяжелым раненым отходят к бронетехнике, выезжают с поля боя и передают раненого медикам, которые уже ждут их на дороге.



Война, развернувшаяся на востоке Украины, продолжает требовать свою кровавую дань, и этот эпизод служит напоминанием всем нам о том, что за каждым боем стоят живые люди, готовые отдать свою жизнь за свободу и независимость Украины. Важно поддерживать и помогать тем, кто на передовой, и помнить о том, что каждый из нас может внести свой вклад в достижение мира и справедливости.

Послесловие от Олега Сенцова

Было трудно писать об этом вчера, после интенсивного боя. Трудно писать сегодня, уже находясь в безопасности. Будет трудно писать завтра, когда все это превратится в воспоминания и ночные кошмары.



Вчера мы отражали важную атаку на самом оживленном направлении. Первая группа, в которой был я, смогла занять позиции противника и тут же вступила в бой по двум направлениям. Вторая группа также вошла в бой, зашла в другую траншею, уничтожила врага, но ее выбили оттуда прибывшие резервы противника. Третья группа вела тяжелый бой и почти полностью погибла еще в начале операции.



Противник выдвигал бесконечное количество пехоты и бронегрупп, которые в основном уничтожались нашей артиллерией, БПЛА и танком. Конечно, общая картина на этом направлении была гораздо шире, особенно, когда вы наблюдаете ее в прямом эфире - говорят, что наступление россиян было вчера масштабным. Но я видел все это из разрушенной траншеи, где обзор был не очень хорош, зато было много других ощущений.



Вражеская пехота не смогла нас вытеснить, хотя и сжимала нас на кусочек в 50 метрах. Конкурс "кто бросит больше гранат" продолжался. Гул брони придавал уверенности противнику, поэтому крики "Сдавайтесь!" постоянно раздавались с обеих сторон. Из 13 бойцов у нас был один тяжело ранен и несколько легких. Тогда обломок от подствольного Гранатомета оказался у меня под ребра. Стало понятно, что мы не только не в состоянии выполнить задачу, но и не продержимся до вечера.



А потом мы увидели колонну вражеских танков, двигавшихся прямо на нас вдоль позиции. Их было шесть, увешанных сверху пехотой, как обезьянами на деревьях. Сказать, что мне стало страшно? Не совсем так. Я просто четко осознал, что это идет смерть. Единственное, что смог командовать, - это всем спрятаться, надеясь, что нас не заметят, хотя я был уверен, что они едут прямо на нас. Главный танк открывал хаотичный огонь по позиции, остальные следовали за ним. Колонна проехала мимо нашей траншеи, и мы начали стрелять в пехоту на верхушке последних машин, потому что стволов уже не было. Экипажи танков нас не заметили, а сидящие сверху орки не имели возможности сообщить им о контакте. У края позиции колонна развернулась и поехала обратно. Мы снова выстрелили в десант (с печальным для некоторых из них результатом), осознал, что возможно, у этого противника другая задача, чем поиск нашей группы. Затем был приказ на отступ.



Нам повезло. Нам много раз повезло в тот день. В том числе, когда мы эвакуировались из этой осады под прикрытием двух пришедших за нами бронетранспортеров. Но не всем, кто участвовал в этой операции, повезло. Есть надежда, что кто-то из других групп попал в плен или блуждает по позициям - поиски продолжаются.



Сегодня много видео и статистики потерь врага. Много радости, что мы снова нанесли удар противнику. Но нет статистики, какими нам приходится платить жертвами. За каждой цифрой - чья-то жизнь и разрушенный мир близких. Эта печаль остается в семьях погибших и их товарищах. Вечная память павшим героям...