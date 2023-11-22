Украинские военные рассказали о беспрецедентных потерях России под Авдеевкой

Российской оккупационной армии удалось продвинуться под Авдеевкой (Донецкая область), но ценой беспрецедентных потерь, говорят украинские военные, которых цитируют The Wall Street Journal и военный обозреватель Bild Юлиан Репке. Эту информацию косвенно подтверждают и потери сторон в технике.

Украинский офицер, с которым говорил Юлиан Репке, рассказал, что соотношение безвозвратных потерь среди солдат под Авдеевкой с начала октября составляет примерно 20 у России к 1 у Украины, сообщил журналист в своем аккаунте в X.

«Даже лучше, чем в Бахмуте», — сказал собеседник обозревателя. В ходе некоторых атак между населенными пунктами Водяное и Северное (западнее Авдеевки) Россия теряла по 100 солдат, а Украина — ноль.

Россия теряет технику в шесть раз больше

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О том, что российская армия терпит большие потери, пишет и The Wall Street Journal, журналисты которой поговорили с украинскими военными.«Они не глупые. Это стратегия. <…> У нас недостаточно боеприпасов, а у них достаточно людей», — сказал газете украинский военный Михаил Коцурба. Об этом же сказал журналистам взятый в плен российский солдат 114-й гвардейской мотострелковой бригады Андрей Бедняев: «Нашим командирам, несмотря на обстоятельства, дан приказ занять позиции, которые невозможно удержать. Поэтому у нас такие огромные потери среди рядовых солдат».Украинские войска тоже несут большие потери, пишет WSJ. Численность погибших держится в секрете, но на масштабы указывают свежие могилы и переполненные больницы по всей стране, пишет газета.Косвенным подтверждением того, что потери России значительно превышают украинские, может служить статистика потерь в технике, которую ведут аналитики Oryx по доступным публично фото и видео. По данным проекта, с 10 октября, когда Россия начала атаку на Авдеевку, российская армия потеряла 697 единиц техники (110 танков, 211 БМП, 16 БТР), а украинская — 165 единиц (28 танков, 10 БМП, 15 БТР).При этом российская армия продвигается в районе Авдеевки. Лейтенант украинской армии Александр Ширшин сказал WSJ, что Россия «шаг за шагом» занимает позиции ВСУ. Собеседник Репке отметил, что как только российские войска достигнут Авдеевки, разница в потерях сторон сократится.Продвижение России под Авдеевкой подтверждают и данные проекта Deepstate, согласно которым с 10 октября в этом районе заняла около 20 кв км территории. Проект фиксирует продвижение на всех трех направлениях, откуда наступают российские войска. В последний раз, по данным проекта, российские военные продвинулись в наступлении на Авдеевку 18 ноября: они заняли 0,34 кв км к востоку от города.

Россия начала новое наступление в районе Авдеевки 10 октября. В первые дни России не удавалось серьезно продвинуться на этом направлении. Однако к концу октября, согласно данным аналитиков, российские военные смогли сузить коридор, который ВСУ использует для снабжения войск.

Авдеевский укрепрайон украинские войска создавали с 2014 года. В пророссийских СМИ его называют самым мощным на Донбассе. Российские войска предпринимают попытки взять город почти 10 лет, с самого начала войны.