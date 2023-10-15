Огромные потери в технике и живой силе

Ситуация в Авдеевке вызвала бунт в рядах российской армии

Россия потеряла за пять дней "наступления" под Авдеевкой порядка трех тысяч человек. Тактика врага на этом направлении напоминает ту, что применялась в Бахмуте. Большие потери уже привели к отказам орков штурмовать украинские позиции.В результате штурма Авдеевки украинские военные нанесли огромные потери российским оккупантам. За всего лишь несколько дней боев украинские силы ликвидировали более 3000 российских солдат, что является шокирующим результатом в этом конфликте. Эту информацию подтвердил спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления, Александр Шпунтенков.Оккупанты понесли огромные потери в технике и живой силе, с более чем 300 единицами военной техники уничтоженными и более 3000 человек погибшими. Эти потери были нанесены за неполные сутки, что свидетельствует о жестокости и эффективности украинских сил.Тактика оккупантов в этой операции напоминает их предыдущие действия в других городах, таких как Бахмут. Они начинают атаку с использованием многочисленной военной техники, но когда она не может продвигаться, переходят к пехотному наступлению. Украинские военные сумели успешно противостоять этим атакам, уничтожив множество вражеской техники.Тем не менее, оккупанты продолжают попытки штурма, так как среди них много новобранцев, которые не знакомы с местностью и тактикой военных действий. Однако отмечаются случаи, когда эти новобранцы отказываются участвовать в атаках из-за страха и неопытности.Ряд военнослужащих отказались участвовать в действиях, считая их бесполезными и бесперспективными. Этот бунт внутри российских вооруженных сил свидетельствует о растущем недовольстве и дезертирстве среди солдат, что может серьезно подорвать боеспособность оккупационных войск.Ситуация в Авдеевке стала ярким примером жестокости вооруженного конфликта на востоке Украины. Украинские военные продолжают отстаивать свою территорию, противостоя силам оккупантов, несмотря на большие потери. Этот конфликт продолжает унести жизни многих людей, и мирному решению этой проблемы по-прежнему мешают продолжающиеся военные действия и агрессия со стороны России.