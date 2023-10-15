Россия потеряла за пять дней "наступления" под Авдеевкой порядка трех тысяч человек. Тактика врага на этом направлении напоминает ту, что применялась в Бахмуте. Большие потери уже привели к отказам орков штурмовать украинские позиции.
В результате штурма Авдеевки украинские военные нанесли огромные потери российским оккупантам. За всего лишь несколько дней боев украинские силы ликвидировали более 3000 российских солдат, что является шокирующим результатом в этом конфликте. Эту информацию подтвердил спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления, Александр Шпунтенков.
Огромные потери в технике и живой силе
Оккупанты понесли огромные потери в технике и живой силе, с более чем 300 единицами военной техники уничтоженными и более 3000 человек погибшими. Эти потери были нанесены за неполные сутки, что свидетельствует о жестокости и эффективности украинских сил.
Тактика оккупантов в этой операции напоминает их предыдущие действия в других городах, таких как Бахмут. Они начинают атаку с использованием многочисленной военной техники, но когда она не может продвигаться, переходят к пехотному наступлению. Украинские военные сумели успешно противостоять этим атакам, уничтожив множество вражеской техники.
Тем не менее, оккупанты продолжают попытки штурма, так как среди них много новобранцев, которые не знакомы с местностью и тактикой военных действий. Однако отмечаются случаи, когда эти новобранцы отказываются участвовать в атаках из-за страха и неопытности.
Ситуация в Авдеевке вызвала бунт в рядах российской армии
Ряд военнослужащих отказались участвовать в действиях, считая их бесполезными и бесперспективными. Этот бунт внутри российских вооруженных сил свидетельствует о растущем недовольстве и дезертирстве среди солдат, что может серьезно подорвать боеспособность оккупационных войск.
Ситуация в Авдеевке стала ярким примером жестокости вооруженного конфликта на востоке Украины. Украинские военные продолжают отстаивать свою территорию, противостоя силам оккупантов, несмотря на большие потери. Этот конфликт продолжает унести жизни многих людей, и мирному решению этой проблемы по-прежнему мешают продолжающиеся военные действия и агрессия со стороны России.