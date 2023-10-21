«Российская пехота повисла на танках, как обезьяны» - Олег Сенцов рассказал о бое под Авдеевкой

"Тяжело об этом всём было писать вчера, после горячки боя. Тяжело писать сегодня, уже находясь в безопасности. Тяжело будет писать завтра, когда всё это уже превратится в воспоминания и ночные кошмары.



Вчера мы отбивали важную посадку на самом горячем сейчас направлении.

Первая группа, где был я, смогла зацепиться за траншею противника и сразу вступила в бой на двух направлениях.

Вторая тоже зашла, в другую траншею, уничтожила врага, но её выбили оттуда подтянутые резервы противника.

Третья группа приняла тяжёлый бой и почти полностью погибла в начале операции.



Орки выдвигали бесконечное количество пехоты и бронегрупп, которые преимущественно уничтожались нашей артой, FPV-дронами и танком. Конечно, общая картина на этом направлении была намного шире, особенно когда ты наблюдаешь за ней на стримах - говорят, что наступление россиян вчера было масштабное. Но я видел всё это с разбитой траншеи, а там обзор не очень, зато есть много других ощущений.



Вражеская пехота не могла нас выбить, хотя и зажала на участке в 50 метров. Конкурс "у кого больше гранат" продолжался. Гул брони придавал врагу уверенности, поэтому крики "Сдавайтесь!" звучали с обоих флагов постоянно. Из 13 бойцов у нас был один тяжело раненый и несколько лёгких. Тогда же осколок подствольного ВОГа залез мне под рёбра. Стало понятно, что мы не только не в состоянии выполнить задачу, но и не продержимся до вечера.



А потом мы увидели вражескую колонну танков, которая ехала прямо на нас вдоль посадки. Их было шесть, обвешанных сверху пехотой как обезьянами на деревьях. Сказать, что мне стало страшно? Не совсем так. Я просто чётко осознал, что это идёт смерть. Единственное, что смог скомандовать, это всем спрятаться, надеясь, что нас не заметят, хотя я был уверен, что они едут именно за нами.



Главный танк вёл хаотичную стрельбу по посадке, другие двигались за ним вслед. Колонна ехала мимо нашей траншеи и мы начали стрелять по десанту последних машин, потому что труб уже не было (видимо, имеется в виду противотанковое вооружение, - прим.). Экипажи танков нас не заметили, а сидящие сверху орки не имели возможности им сообщить о контакте.



На краю посадки колонна развернулась и поехала назад. Мы снова пострелялись с её десантом (с досадным для неё результатом), понял, что возможно у этого противника другая задача, а не поиск нашей группы. Потом был приказ про отход. Нам повезло. Нам много раз повезло в этот день. В том числе, когда мы эвакуировались с этого окружения под прикрытием двух приехавших за нами брэдляков.



Но повезло не всем, кто принимал участие в этой операции. Ещё не теряется надежда, что кто-то из других групп попал в плен или блуждает по посадкам - поиски продолжаются.



Сегодня много видео и статистики потерь врага. Много радости, что мы снова наваляли супостатам. Но нет статистики, какими нам это даётся жертвами. За каждой цифрой чья-то жизнь и разрушенная вселенная родных. Эта печаль остаётся преимущественно в семьях погибших и их побратимов.



Вечная память погибшим героям".