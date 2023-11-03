Под Авдеевкой — критическая ситуация: как сохранить город, несмотря на все угрозы

|Главная » Новости » Война в Украине » 2023 » Ноябрь » 3 » 20:13:53
Под Авдеевкой сложилась критическая обстановка, и возникла реальная угроза потерять город, пишет военный корреспондент Юрий Бутусов. Но есть реальный шанс превратить этот кризис в ловушку для россиян — просто нужно сделать несколько очевидных вещей.
Сегодня российские войска пересекли линию железной дороги возле села Степное и начали штурмовые действия у самого села к северу от Авдеевки. Российская пехота закрепились за железной дорогой, накапливается для расширения плацдарма и для атаки на Авдеевский коксохимический завод — ключевой комплекс сооружений, который контролирует подступы к Авдеевке. Захват завода будет означать постепенное, но неотвратимое сворачивание обороны и захват города. Вдруг оказалось, что за время войны в Авдеевке ни один руководитель не построил тыловую линию обороны, и окапываться надо сейчас, готовых позиций нет.
Продолжаются штурмовые действия россиян южнее Авдеевки, где они расширяют прорыв в районе песчаного карьера возле села Опытное, что является вторым направлением охвата Авдеевки. Здесь угроза также усиливается.
В боевых действиях непосредственно в городе Авдеевка украинские войска имеют успех. 110-я механизированная бригада мастерски отбила все атаки россиян, полностью восстановила несколько позиций, которые враг захватил во время массированных штурмов 10-19 октября, и даже улучшила свои позиции на некоторых направлениях. Угрозы захода противника в город на данный момент нет.
Сейчас многие вспомнят сценарий потери Северодонецка, Лисичанска, Соледара и Бахмута. Но ситуация в Авдеевке в тактическом плане отличается.
Но чтобы использовать все преимущества нашего положения, нужно стабилизировать оборону.
У нашего командования есть несколько сценариев действий.
Первое. Бахмутско-соледарский сценарий — искать какие-то подразделения и направлять их одно за другим в "контратаки", то есть лобовые столкновения с наступающим противником, которые сводятся к быстрому размену живой силы, и на временно оборудованные рубежи, где пехота как-то должна сама зарываться, что приводит к быстрой потере боеспособности. Считать наши силы по количеству людей по отчету БЧС и по количеству флажков на карте. Все продвижения противника оправдывать его большим превосходством в силах, а не недостатками управления. Главное здесь постоянно докладывать, что делается все возможное, а усилия по восстановлению положения приложены.
Второе. Нормальный сценарий. Вернуть управление войсками севернее и южнее города в руки командования 110-й бригады, которое владеет обстановкой и несет ответственность за результат, как это и было раньше во время основных штурмов. Нужна единая система применения средств разведки, единая система применения средств поражения. Передать для закрепления на заводе как минимум два батальона с ответственными командирами с адекватным боевым опытом и авторитетом. Командование частей, которые не способны построить оборону в направлении Степное, надо немедленно менять на более проверенное и более опытное. Такие комбриги и комбаты в резерве ГШ есть. Относительно качества резервов: если кто-то думает, что батальон — это любая толпа из шестисот мобилизованных со случайными командирами во главе, то это так не работает, резервы нужны не случайные, а управляемые. Преимущество в войне создают именно командиры тактического звена.
Стабилизация обороны позволит со всех сторон обжать российский плацдарм в районе Степового и завода и наладить планомерное уничтожение российской пехоты. Пусть сидят там, как в тире. В той низине они не смогут накопить силы, и это будет большой тир для наших пушек.
Верховный Главнокомандующий Зеленский провел много заседаний ставки по Авдеевке. Но прежде всего надо откровенно сказать: кризис вокруг Авдеевки не является следствием исключительно большого преимущества россиян — это также и кризис наших некоторых управленческих решений и подходов, которые не дают нам возможность реализовать свои преимущества.
Если мы хотим сохранить Авдеевку, значение которой гораздо выше даже Бахмута, нам нужно помочь воинам 110-й механизированной бригады максимальным количеством дронов, и нужен монтаж видеокамер наблюдения на различных объектах. В наших силах превратить кризис в победу, нужна максимальная концентрация усилий.