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Поступают срочные новости о штурме Авдеевки в Донецкой области. Российские оккупанты продолжают агрессивные попытки прорваться в город, но силы обороны Украины решительно противостоят им.За последние сутки произошло больше 90 боевых столкновений, в которых украинские военные успешно отбили атаки врага. Несмотря на ожесточенные наступательные действия оккупантов, украинские защитники стойко удерживают свои позиции, нанося врагу значительные потери.Авдеевка остается горячей точкой военных действий, где вражеские силы активно используют штурмовые подразделения, бронетехнику, авиацию и артиллерию.Украинские воины смогли уничтожить почти 900 оккупантов и повредить или уничтожить более 50 танков и 100 единиц бронированной техники противника. Эта схватка оборачивается для оккупантов крайне высокими потерями, что свидетельствует о высокой боеспособности украинских вооруженных сил.Боевые действия не ограничиваются лишь в районе Авдеевки. В других областях, таких как бахмутское направление и район клещеевка в Донецкой области, силы обороны Украины продолжают успешные контратаки. В Запорожской области и Херсонском направлении также замечены активные боевые действия украинских защитников, которые удерживают свои позиции и наносят врагу урон. Контрбатарейное огневое поражение вражеских тылов свидетельствует о высокой стратегической мастерстве украинских военных.Сводка от генерального штаба подчеркивает успешность наступательной операции украинских вооруженных сил на мелитопольском направлении. Вдоль всей линии фронта украинские защитники истощают врага, нанося ему серьезные потери как в живой силе, так и в технике. Упорство и решимость украинских военных в этой борьбе за свою страну служат примером отваги и героизма. В этой сложной ситуации они продолжают борьбу за независимость и безопасность Украины, защищая свою родину от врага.