Христина Соловій хоче засудити дружину Пєскова, яка використала її хіт

Співачка Христина Соловій має намір судитися з дружиною речника президента РФ Дмитра Пєскова, фігуристкою Тетяною Навкою за порушення авторських прав.

Причиною цього став переклад російською і використання хіта української співачки "Тримай" у льодовому шоу російської фігуристки.

Про це Соловій повідомила у дописі в Instagram.

"Отримала від вас чимало позначок у відео Навки. Це не перша крадіжка моїх творів рашистами. І йдеться не про крадіжку однієї пісні "Тримай". Йдеться про апропріацію (присвоєння) культурної спадщини українців.



Я свідома того, що засудити винних буде нелегко. Для всіх, хто пропустив, у моїх сторіс цей шедевр. Звертаюся до усіх українців, зокрема і за кордоном, допомогти мені з пошуком і встановленням причетних юридичних осіб цього "шоу". Українська пісня - це зброя. І це той випадок, коли ми повинні обʼєднуватись, аби відборонити своє", - звернулася до підписників Христина.

Пісня пролунала на російському шоу "Вечера на хуторе". Під композицію української виконавиці в образі Одарки виступила російська фігуристка Каміла Валієва.

Як відомо, Тетяна Навка – уродженка Дніпра. Фігуристка активно підтримує російську війну проти України.

Нагадаємо, у серпні 2022-го року співачка Злата Огнєвіч також гостро відреагувала на виступ росіянок, які під час концерту в Криму виконали її відому пісню "Зозуля".