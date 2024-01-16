10 найсуворіших вироків Бердичівського суду за 2023 рік

Упродовж 2023-го року Бердичівським міськрайонним судом ухвалено 376 вироків за кримінальні правопорушення. Залежно від тяжкості проступків та злочинів, а також доведеності вини обвинувачених суд, відповідно до Кримінального кодексу України, призначав різні покарання: від штрафу до найсуворішого – довічного позбавлення волі. Ми проаналізували їх усі та підготували добірку з десяти найсуворіших покарань за вироками нашого суду у 2023-му році.суд присудив 58-річному мешканцю Житомира. Чоловіка визнали винним у крадіжці, вчиненій повторно, з проникненням у помешкання, в умовах воєнного стану, та розбої, скоєному з проникненням у житло, в умовах воєнного стан(ч. 4. ст. 185 та ч. 4 ст. 187 КК України). Обвинувачений оскаржив вирок, проте апеляційниий суд залишив його без змін.Обставини справи: у вересні минулого року чоловік два дні поспіль приїздив до Бердичева, де вчиняв крадіжки з квартир, до яких проникав, зламуючи дверні замки. В одному випадку чоловік заволодів майном суму майже 4,5 тис. грн., у другому – забрав 500 гривень, але був заскочений на місці злочину мешканкою квартири. Злодій намагався втекти з украденим, погрожував жінці ножем. Проте вона наздогнала та затримала злодія до приїзду поліції.суд засудив 47-річного чоловіка за згвалтування малолітньої дитини ( ч. 4 ст. 152 КК України).Вирок ще не вступив у законну силу, оскільки адвокати обвинуваченого подали апеляцію.Обставини справи:у грудні 2019-го року в одному із сіл Житомирщини чоловік зґвалтував 13-ти річну дочку своєї співмешканки. Після того, як жінка заскочила його «на гарячому», дитина зізналася матері, що вітчим робив це з нею не вперше та погрожував фізичною розправою, щоб вона мовчала.отримав як покарання мешканець Семенівської громади, якого суд визнав винним в умисному вбивстві товариша.Обставини справи: у серпні 2022-го року обвинувачений запросив знайомого допомогти йому порубати дрова. Попрацювавши, чоловіки засіли за пляшкою. Під час розпивання алкоголю внаслідок конфлікту загиблий вдарив господаря в обличчя. Згодом ображений чоловік жорстоко помстився гостеві, нанісши йому сокирою не менше 11 ударів в область шиї та нижньої щелепи, таким чином убивши його. Обвинувачений своєї вини у вбивстві людини не визнав, з вироком не погодився та подав апеляцію, яку програв.суд призначив 30-річній жительці Попільнянщини за умисне вбивство квартиранта своєї приятельки. Наразі вирок вже вступив у законну силу.Обставини справи: у вересні 2021-го року обвинувачена К. приїхала у село до своєї знайомої на гостини. Там між нею та квартирантом подруги виникла суперечка, в результаті якої жінка вирішила убити чоловіка. Свій план вона реалізувала під ранок, коли господиня та її дитина спали. Жінка завдала потерпілому 5 ножових поранень, одне з яких – у шию. Воно і стало смертельним. Знаряддя убивства кухонний ніж обвинувачена викинула в унітаз. Своєї вини в інкримінованому особливо тяжкому злочині жінка так і не визнала.– такий вирок суд ухвалив для ще одного мешканця Попільнянщини. Чоловіка обвинувачено одразу за трьома статтями – це угон транспортного засобу, крадіжки з проникненням до житла та убивство односельця.Обставини справи: у 2018-му році чоловік угнав моторолер з гаража свого сусіда. Наступного року він двічі проникав до одного і того ж сільського будинку, зламавши грати на вікнах, звідки викрав електрообігрівач та супутниковий ресивер. Того ж року чоловік скоїв убивство свого приятеля, до якого нібито прийшов допомогти порубати дрова. Суд встановив, що обвинувачений завдав йому як мінімум два удари сокирою по голові, а після скоєного ще і викрав гроші з гаманця. Обвинувачений оскаржив вирок у апеляційному суді, який повернув справу на новий розгляд.суд призначив 45-річному мешканцю Любарщини за умисне убивство з хуліганських мотивів. Вирок вже набрав законної сили.Обставини справи:взимку 2018-го потерпілий з товаришами на автомобілі приїхав до клубу в інше село. Через гучну музику та яскраве світло фар обвинувачений, який перебував у стані сп’яніння, зчинив з ним конфлікт, а після нетривалої сварки вдарив чоловіка ножем, поціливши йому у серце. Обвинувачений своєї вини не визнав та відмовився надавати показання у суді.засуджено 20-річного бердичівлянина, якого суд визнав винним узавершеному замаху на вбивство з корисливих мотивів, розбої, учиненому в умовах воєнного стану, угоні автомобіля та викраденні документів. Вирок ще не вступив у законну силу.Обставини справи:у травні 2022-го року бердичівлянин М., перебуваючи у стані, викликаному вживанням наркотичних засобів, проник до будинку у с. Семенівці. Заставши там господаря, він наніс йому численні удари по голові чавунною сковорідкою, сталевим ковшиком та коцюбою. Коли господар втратив свідомість, нападник забрав побутову техніку, готівку, документи на автомобіль, повантажив усе до машини потерпілого та поїхав геть. Запобігти смерті 60-річного чоловіка вдалося лише завдяки наданій медичній допомозі після того, як вранці його в будинку виявили сусіди.таке покарання отримав мешканець Житомирського району за розбещення та систематичне ґвалтування своєї малолітньої похресниці. Вирок ще не набрав законної сили, оскільки на нього подано апеляційні скарги.

Так само до 15-ти років позбавлення волі засуджено ще одного педофіла. Суд визнав 39-річного бердичівлянина винним у тому, що він протягом трьох місяців неодноразово ґвалтував малолітню доньку своєї подруги. Для цього він запрощував дівчинку до себе в гості та під різними приводами залишав на ніч. Нині вирок оскаржується адвокатом обвинуваченого в апеляційному суді.

засуджено двох мешканців Чуднівщини за групове умисне вбивство, скоєне з особливою жорстокістю, та угон, вчинений за попередньою змовою групою осіб із застосуванням насильства. Третьому спільнику суд призначивта одразу звільнив його, застосувавши так званий закон Савченко.Обставини справи.Йдеться про резонансне убивство майстра лісу, яке сталося у тодішньому Чуднівському районі. Як встановив суд, троє обвинувачених, двоє з яких мали неприязні стосунки з потерпілим, перестріли його на дорозі між селами, побили, зв′язали, закинули у багажник його ж автомобіля і відвезли у безлюдне місце. Там чоловіка продовжили бити, зокрема лопатою по голові, поки не вбили. Аби приховати сліди злочину, його закопали у полі, а його автомобіль відігнали подалі і спалили. Вирок ще не набрав законної сили.