Книги і підручники з психології у видавництві «Університетська книга»

Наше сьогодення це часи потрясінь, надзвичайного напруження і викликів, що вимагають неабиякої психічної стійкості. За таких умов вкрай затребуваною стають психологічна допомога фахівців і самостійна освіта у цій сфері для побудови здорових стосунків. У видавництві «Університетська книга» вийшли друком книги з психології, що зацікавили широке коло читачів. Пропонуємо огляд топ-5 видань з психології, які очолили рейтинг продажів.

«Психологічні практики в системі підготовки практичних психологів»

Підручники з психології завжди користувались великим попитом. Очолює рейтинг навчально-методичний посібник «Психологічні практики в системі підготовки практичних психологів». Він буде корисним як майбутнім психологам, так і фахівцям-практикам. У книзі запропоновані актуальні методики психодіагностики, які може використовувати психолог. Також вона містить низку психоконсультативних, психокоррекційних і стажиськіх практик, з якими варто ознайомитись студентам.

«Психологічні основи становлення суб`єкта саморозвитку в юнацькому віці»

Монографічна праця «Психологічні основи становлення суб`єкта саморозвитку в юнацькому віці» є результатом досліджень особливостей саморозвитку осіб юнацького віку і можливості їх формування за умови отримання психологічної допомоги. Автор пропонує нові технології оптимізації становлення суб`єктів і механізми створення умов для психолого-педагогічного впливу щодо їх застосування, які будуть корисними для особистісного і професійного розвитку майбутніх психологів і їх підготовки для самостійної психокорекційної діяльності.

«Психологія управління»

Навчальний посібник «Психологія управління» допоможе у побудові ефективного управляння підприємством і колективом працівників шляхом формування особистості менеджерів-управлінців. Книга пропонує низку сучасних психологічних концепцій, направлених на вирішення можливих конфліктних ситуацій, побудову психокомунікації з працівниками різних ланок, психологічні технології управління дисципліною і поведінкою робітників.

«Психологія соціальних очікувань особистості: методологія, теорія і практика»

«Психологія соціальних очікувань особистості: методологія, теорія і практика» - посібник, який містить низку методик з вивчення психологічних параметрів соціальних очікувань особистості, таких як рівні сформованості, функції, механізми, типологічні класифікаційні ознаки, а також дає поради щодо аналізу окреслених параметрів. Запропоновані підходи допоможуть виявити особливості соціальної поведінки і міжособистісної взаємодії людини з оточенням.

«Психологія сім’ї»

Посібник «Психологія сім’ї» це методичний помічник для побудови здорових стосунків у родині, її супротиву агресивному соціальному впливу. Книга знайомить з чинниками стабільних сімейних стосунків, методами подолання вікових криз шляхом особистісного розвитку. Читач познайомиться з типами сімей, стилями подружнього спілкування, особливостями виховання дітей. Окремо розглядаються питання психологічної допомоги сім’ям у екстремальних ситуаціях.

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