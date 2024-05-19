Мобілізація авто та майна на потреби ЗСУ: у кого можуть забрати та яка процедура

Який алгоритм мобілізації авто та майна громадян, зокрема підприємців для потреб армії України.

Новий закон про мобілізацію, який вступив в силу 18 травня 2024 року, передбачає вилучення автомобілів та майна на потреби Збройних сил України. У Міноборони роз’яснили алгоритм мобілізації авто. Гучну заяву зробили і юристи щодо конфіскації майна у громадян під час воєнного стану в країні.

Що, коли і скільки військові можуть позичити в українців на потреби армії – в ексклюзиві ТСН розповіла Вікторія Панченко.

Мобілізація авто

У новому мобілізаційному законі, який набув чинності 18 травня 2024 року, передбачена норма, яка дозволяє вилучення транспортних засобів на користь ЗСУ. Однак, вилучатимуть не всі машини і не у всіх, тобто є окремі категорії власників і транспорту, яких може торкнутися мобілізація авто.

Окрім органів влади, цей обов’язок поширюється на підприємства і установи, зокрема на залізницю, порти, аеропорти, нафтобази, автозаправні станції дорожнього господарства та інші підприємства, які забезпечують експлуатацію транспорту, а також на громадян.

Однак, у Раді запевнили, що 90% українців точно не варто перейматися щодо цих норм. Масово забирати легкові авто у пересічних людей не будуть, запевняв раніше і представник Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Схема мобілізації авто

Для ЗСУ більше знадобляться вантажівки, спеціальна техніка, позашляховики. Водночас остаточного переліку поки не існує, бо у законі прописані лише "транспортні засоби" без уточнень – які саме. Список необхідних авто формують ЗСУ, після цього в областях формують мобілізаційне замовлення.

Також відомо, що мобілізовані транспортні засоби буде заборонено продавати, перереєстровувати, відправляти за межі України чи навіть в іншу область.

В свою чергу, у Міноборони розповіли, як працюватиме мобілізація авто. Вилучити можуть лише транспорт, який підходить для військових потреб у власників двох і більше транспортних засобів. Детально про це розповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін. Він додав, що це також можуть бути трактори, самохідні, сільськогосподарські машини.

Також не можна забрати авто у людини, для якої водіння – це основне джерело доходу, у людини з інвалідністю І чи ІІ групи та батьків дитини з такою інвалідністю.

Рішення про вилучення авто має видати місцева держадміністрація. Забрати авто можуть представники ТЦК, СБУ, розвідувальних органів. Має бути складено акт приймання-передавання.

Транспорт повинні повернути протягом 30 днів після оголошення демобілізації. Також зазначається, що повернення після оголошення демобілізації здійснюється на підставі актів приймання-передавання, в яких зазначаються відомості про власників, технічний стан, залишкову вартість та інші необхідні відомості, що дають змогу ідентифікувати транспортні засоби.

Українці почали перереєстровувати автомобілі

Примітно, що попри слова влади, що ймовірність вилучення саме легкових авто доволі низька, серед пересічних українців значно зріс запит про "перереєстрацію авто", зокрема, через застосунок "Дія".

Громадяни все більше почали переоформлювати авто на інших членів сім’ї або навіть дарувати свої машини. За березень 2024 року перереєстрували понад 74 тисячі авто, а від початку квітня – понад 111 тисяч. У п’ять разів збільшилася кількість перереєстрацій за договором дарування.

Обмеження для ухилянтів

У новому законі також прописані обмеження щодо осіб, які ухиляються від мобілізації. Зокрема, їх позбавлятимуть прав керування транспортними засобами. Щоправда, тут є винятки. Обмежувати не будуть у двох випадках: якщо встановлення такого обмеження позбавляє особу основного законного джерела доходу (під цю категорію підпадають усі водії, які працюють на підприємства або організації, ФОПи, таксисти) та якщо особа використовує транспортний засіб у зв’язку з інвалідністю чи перебуванням на його утриманні особи з інвалідністю I, II групи або дитини з інвалідністю.

У депутатів забиратимуть авто

Мобілізація авто стосуватиметься і народних депутатів. Закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" прямо не забороняє забирати авто у можновладців. Інші нормативно-правові акти, що регулюють статус та діяльність народних депутатів, також не містять норм, які б забороняли мобілізацію їхніх автівок. Таку думку висловила виданню "Телеграф" адвокат Тетяна Книш.

Вона пояснила, що у законі про мобілізацію використовується слово "громадяни", коли говорять про тих, у кого можуть мобілізувати авто. Тому народні обранці підпадають під дію цієї норми, попри недоторканність.

Автопарк нардепів

За документами народні обранці їздять на машинах дружин, матерів, братів або на орендованих. Але все ж є і ті, хто офіційно має кілька автівок, які стовідсотково підійдуть українській армії.

Журналісти видання "Телеграф" назбирали кілька десятків прізвищ таких автобаронів. Наприклад, нардеп від групи "За майбутнє" Богдан Торохтій має позашляховик Nissan, кросовер Volkswagen Tiguan та мінівен. Ці автівки точно би зацікавили ЗСУ.

Геннадій Вацак, група "Довіра" має чотири мікроавтобуси Mercedes-Benz Sprinter оформлених на нього особисто.

Олексій Кучеренко з фракції "Батьківщина" також має чотири машини, з яких дві – позашляховики Toyota Land Cruiser 2013 року та Toyota Land Cruiser Prado 2007.

Миколаївський нардеп Артем Чорноморов зі "Слуги народу" має дві автівки, серед яких популярний позашляховик Lexus RX 350 2006 року. І цей список можна продовжувати і продовжувати.

Вилучення майна на користь ЗСУ

У ЗМІ та Телеграм-каналах обговорюють ще один момент. Під час війни можуть примусово вилучати майно для потреб Збройних сил. Це стосується зокрема і житла.

Таке рішення може ухвалити місцева військова адміністрація. Це передбачено законом України про правовий режим воєнного стану щодо вилучення майна державного, комунального, приватних підприємств, організацій, а також громадян України для потреб Збройних Сил України.

За словами адвоката Ростислава Кравця, якщо йдеться про державне і комунальне майно, то воно вилучається без будь-яких компенсацій. З приватним є певні процедури та нюанси.

Водночас на момент вилучення майна має бути здійснена його оцінка. Таким чином особа може отримати відповідну компенсацію. Вилучити майно можуть у будь-кого у будь-якому регіоні України.

У разі, якщо особа відмовляється добровільно віддавати майно, тоді ця ситуація може перейти в судову площину. Ба більше, адвокат каже, що під час повномасштабної війни вже були випадки коли у людей вилучали майно на користь ЗСУ.