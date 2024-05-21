Афера на мільярд доларів. Що приховала загадкова смерть геолога Майкла Гузмана на гелікоптері

Заява канадської гірничодобувної компанії про те, що вона знайшла величезне родовище золота глибоко в індонезійських джунглях, спричинила справжню золоту лихоманку серед інвесторів. Але не все, що блищало, виявилося золотом, а питання щодо таємничої смерті головного геолога компанії досі залишаються без відповіді.

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Вранці 19 березня 1997 року Майкл де Гузман, головний геолог канадської гірничодобувної компанії Bre-X Minerals, сів на борт вертольота, щоб вирушити до віддалених джунглів в Індонезії.

Це була подорож, яку він уже здійснював багато разів - до місця, де, як він твердив, він знайшов величезні поклади золота.

Але цього разу до місця свого призначення де Гузман так і не прибув.

Через двадцять хвилин після зльоту задні двері з лівого боку вертольота відчинилися, і де Гузман випав і розбився насмерть.

Генеральний директор гірничодобувної компанії оголосив, що де Гузман покінчив життя самогубством, оскільки у нього діагностували гепатит B і він був виснажений боротьбою з рецидивною малярією.

Через десять років канадську журналістку Сюзанну Вілтон з Calgary Herald відправили розслідувати смерть де Гузмана.

"Мене відправили через пів світу… Ця історія переслідує мене досі", - каже вона.

Тепер вона знову повернулася до неї для нової серії подкастів, щоб глибше дослідити те, що передувало тій доленосній мандрівці вертольотом.

АВТОР ФОТО,RICHARD BEHAR Віддалена ділянка у Бусангу, провінція Східний Калімантан на острові Борнео

Де Гузман народився на Філіппінах у День Святого Валентина 1956 року. Символічний день народження для чоловіка, який дуже часто закохувався. У нього було три - а, можливо, й чотири - дружини одночасно в різних країнах.

Він любив караоке та випивку, відвідував стриптиз-клуби і носив багато золота, але водночас був досвідченим геологом, який вірив, що зможе заробити свій капітал в Індонезії.

У 1990-х роках Індонезію вважали країною можливостей для золотошукачів, з її багатими природними мінеральними джерелами, каже Вілтон.

Голландець Джон Фелдергоф, відомий багатьом як Індіана Джонс серед геологів, вважав, що віддалена ділянка в Бусангу, в провінції Східний Калімантан на острові Борнео, є золотою копальнею, яка чекає на розробку. Але щоб рухатися в цьому напрямку, йому потрібні були гроші.

АВТОР ФОТО,WARREN IRWIN Кажуть, що Джон Фелдергоф був дуже харизматичним

У квітні 1993 року Фелдергоф уклав угоду з Девідом Волшем, генеральним директором Bre-X Minerals. Волш мав продати потенційним інвесторам мрію - місце, повне підземних скарбів.

Фелдергоф контролював операції на місці та чітко дав зрозуміти, що він хоче, щоб у пошуках йому допоміг партнер по проєкту – колега-геолог і друг де Гузман.

Але для того, щоб пробурити пробні отвори і перевірити, чи справді там є золото, Фелдергоф, де Гузман і їхня команда мали час лише до 18 грудня 1993 року - саме тоді закінчувався термін дії ліцензії на розвідку, наданої їм урядом Індонезії.

До кінцевого терміну залишилося лише кілька днів, були викопані дві ями, але золота не було й сліду. Потім, за словами Вілтон, де Гузман раптом сказав Волшу, що він знає точне місце, де потрібно бурити - це місце йому наснилося.

Команда пробурила третій отвір саме там, де вказав де Гузман, - і знайшла золото. Наступна, четверта яма принесла з собою надії на ще більші знахідки.

Протягом наступних трьох років на об’єкті тривали роботи. Мірою того, як зростала оцінка кількості золота, що було під землею, зростала і кількість інвесторів. Ціна акцій Bre-X Minerals почала різко зростати - з 20 центів до 280 канадських доларів (206 доларів США). Зрештою компанію оцінили в 6 млрд канадських доларів (4,4 млрд доларів США).

Багато людей у маленьких канадських містах приєдналися до золотої лихоманки, вклавши сотні тисяч доларів своїх заощаджень.

Але з часом блиск почав тьмяніти.

АВТОР ФОТО,WARREN IRWIN Буріння на ділянці тривало до 1997 року

На початку 1997 року тодішній президент Індонезії Сухарто постановив, що така невелика компанія, як Bre-X Minerals, більше не може одноосібно володіти родовищем та отримувати з нього зиск. Вона мала поділитися з урядом Індонезії за участю більшої та досвідченішої гірничої компанії. Так уклали угоду з американською компанією Freeport-McMoRan.

Перш ніж погодитися взяти на себе всі фінансові ризики, пов'язані з видобутком дорогоцінних металів, Freeport-McMoRan мала провести власні перевірки. Компанія направила своїх геологів для буріння додаткових шахт у родовищі Бусанг - для подвійної перевірки наявності золота.

Це була стандартна практика у видобутку корисних копалин, але Bre-X Minerals досі цього не робила.

Зразки з нових шахт відправили в дві різні лабораторії, але результати прийшли однакові - жодних слідів золота виявити не вдалося.

Що це означало для людей, які вклали туди свої заощадження?

Волша й Фелдергофа поінформували про нові дані Freeport-McMoRan. Вони доручили де Гузману, який був на конгресі в Торонто, повернутися в Бусанг, щоб зустрітися з командою Freeport-McMoRan і дати пояснення.

Де Гузман подорожував з Канади через Сінгапур, де в нього була дружина Джені, з якою вони мали сина та доньку.

АВТОР ФОТО,GENIE DE GUZMAN Майкл де Гузман народився на Філіппінах

Після цього інформацію про його останні години збирала інша канадська журналістка Дженніфер Веллс.

Вона каже, що де Гузман провів свій останній вечір у місті Балікпапан, за понад 160 км на південь від шахти Бусанг, зі співробітником Bre-X Minerals Руді Вегою.

Вега був членом філіппінської дослідницької групи компанії і мав подорожувати з де Гузманом на зустріч з Freeport-McMoRan.

Згідно з інформацією, яку Вега пізніше надав індонезійській поліції, вони вдвох пішли в караоке-бар. Після повернення до свого готельного номера де Гузман спробував покінчити життя самогубством, сказав Вега.

Наступного ранку де Гузман і Вега вирушили на гелікоптері до Самаринди, іншого міста ближче до Бусанга.

Потім де Гузман знову сів у вертоліт, щоб летіти до шахти, але Вега до нього не приєднався.

Разом з де Гузманом на рейсі було двоє чоловіків - майстер з технічного обслуговування та пілот. Це був пілот індонезійських ВПС - не той, хто зазвичай здійснював польоти на шахту Бусанг. Зупинка в Самаринді також була дивною - зазвичай де Гузман летів прямо з Балікпапана до Бусанга.

Після того, як пілот дав свої перші свідчення, він майже не розповідав про цю поїздку. Але, каже Вілтон, він заперечував будь-яку причетність до того, що сталося з де Гузманом, і стверджував, що не бачив того, що сталося.

О 10:30 за місцевим часом 19 березня 1997 року де Гузман уже був мертвий.

У гелікоптері знайшли рукописні передсмертні записки, а через чотири дні у джунглях - його тіло.

Журналістка Сюзанна Вілтон відвідала могилу де Гузмана в Манілі на Філіппінах

Через шість тижнів після смерті де Гузмана золота мрія Бусанга розлетілася на шматки, залишивши інвесторів у розпачі.

6 мільярдів канадських доларів, у які оцінювали Bre-X Minerals, перетворилися на ніщо.

Незалежний звіт підтвердить відсутність золота на шахті Бусанг. Зразки гірських порід, датовані 1995-1997 роками, проаналізували та виявили, що вони були підроблені - фрагменти золота з іншого родовища були розсипані серед зразків гірських порід, щоб фальсифікувати результати.

Майже 30 років потому ніхто так і не поніс відповідальності за шахрайство.

Волш стверджував, що нічого про це не знав, і помер від інсульту в 1998 році. У 2007 році канадський суддя постановив, що Фелдергоф не знав про шахрайство, і визнав його невинуватим у зловживанні інсайдерською інформацією. Нідерландський геолог помер у 2019 році.

Це повертає нас до де Гузмана. Чи наклав він на себе руки, щоб не визнати, що був організатором обману?

Його передсмертні записки викликають занепокоєння, каже Вілтон.

Двоюрідна сестра Фелдергофа, Сюзанна Фелдергоф, заявила, що її кузен висловлював сумніви щодо того, чи дійсно їх написав де Гузман.

У записках йдеться про фізичні недуги, на які, за її словами, Фелдергоф ніколи не чув, щоб де Гузман скаржився.

Вілтон каже, що ще одна передсмертна записка була адресована фінансовому менеджеру Bre-X Minerals, якого де Гузман насправді не знав. У ній ім'я однієї з дружин де Гузмана було написано з помилками.

Доктор Беніто Моліно був членом філіппінської слідчої групи, яку родина де Гузмана найняла для вивчення доказів після оприлюднення звітів про розтин.

На фотографіях тіла, знайденого в джунглях, каже Моліно, він бачив синці на шиї та дійшов висновку, що де Гузман помер від удушення.

"Коли він був мертвий, його, мабуть, викинули з вертольота в джунглях, щоб створити враження, що він покінчив життя самогубством", - розповів Моліно.

"У великих злочинах завжди знайдеться той, на кого спихнуть провину, тому ми не віримо, що справжнього замовника колись упіймають", - додав він.

Та чи взагалі знайдене тіло належало де Гузману?

Згідно з початковими звітами, людина, яку знайшли, була мертва більше чотирьох днів – а саме стільки знадобилося, щоб виявити тіло, – каже судовий антрополог доктор Річард Тадуран, який працював з Моліно.

Дружина де Гузмана Джені також зазначала, що зуби на знайденому тілі були справжні, тоді як у її чоловіка були вставні зуби.

За словами Вілтон, його сім'я ніколи не оприлюднювала стоматологічні документи де Гузмана.

Майкл де Гузман молодший - також геолог

Геолог Мансур Гейгер, друг Джені де Гузман, каже, що вона розповіла йому, що її чоловік досі живий і втік до Південної Америки. Гейгер вважає, що він зараз живе на Кайманових островах.

Чи міг де Гузман домовитися про те, щоб взяти у свій останній рейс тіло, щоб імітувати власну смерть? Чи він взагалі сідав у вертоліт?

Його син, Майкл де Гузман-молодший, вірить, що його батько все ще може бути живий - йому сказала про це його мати.

Він геолог, як і його батько, і сповнений рішучості продовжувати його спадок - але цього разу в правильному напрямку.

"Можливо, я міг би відкрити власні шахти, - каже він. - Залучити інвесторів і... стати кращим Майком де Гузманом".

Автор: Люсі Волліс, BBC News