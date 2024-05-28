Колумбія досліджує затонулий іспанський галеон зі скарбами на $20 млрд

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Колумбія розпочала дослідження затонулого іспанського галеона XVIII століття, який прозвали "Святий грааль кораблетрощ".

Йдеться про затонуле судно з одним з найцінніших вантажів в історії людства.

Цей вантаж Карибським морем перевозив іспанський галеон "Сан-Хосе", а вартість підводного скарбу оцінюють за сучасним курсом у приблизно 20 мільярдів доларів.

Завантажений золотом, сріблом, дорогоцінним камінням та ювелірними виробами, зібраними в латиноамериканських колоніях, "Сан-Хосе" у червні 1708 року вирушив до берегів Іспанії. Він мав привезти кошти іспанському королю, щоб оплатити його війну проти Британії, але зазнав атаки британської флотилії та затонув біля колумбійського порту Картахена.

На борту судна було 600 моряків.

АВТОР ФОТО,REUTERS Серед скарбів, які оцінюють у 20 млрд доларів, є гармати та порцелянові чашки (на фото)

Знайти галеон намагалися давно. Однак лише у грудні 2015 року Колумбія офіційно заявила про те, що команді водолазів вдалося відшукати на морському дні легендарний "Сан-Хосе".

Виявилось, що судно лежить на глибині понад 900 метрів. Це ускладнює його обстеження та підняття артефактів, на які є чимало претендентів.

АВТОР ФОТО,REUTERS На першому етапі колумбійського проєкту досліджуватимуть предмети з затонулого судна

Уряд Колумбії оголосив місце дослідження "національною охоронною територією".

На першому етапі проєкту вчені зосередяться на фотографуванні галеона за допомогою дистанційних датчиків, повідомили в Колумбійському інституті антропології та історії.

Отримані результати можуть прокласти шлях для подальших досліджень та збору археологічних матеріалів з місця кораблетрощі.

Дослідники планують залучити підводне судно з технологіями акустичного позиціювання, а також апарат дистанційного керування з різними датчиками й інструментами, які зможуть спускатися до місця, де затонув галеон.

Розкопки на першому етапі проводити не будуть.

Міністр культури Колумбії Хуан Давид Корреа назвав дослідницьку експедицію "безпрецедентною".

За його словами вивчення галеона допоможе краще зрозуміти власну історію й культуру, а також дасть підказки про економічний, соціальний і політичний клімат Європи на початку XVIII століття.

АВТОР ФОТО,REUTERS У проєкті візьме участь колумбійське наукове судно "Симон Болівар"

Відкриття "Сан-Хосе" мало велике значення для Колумбії. Але це також спровокувало міжнародну судову тяганину.

На скарб претендують і кілька країн, і кілька компаній.

Судно було іспанським, вантаж воно перевозило з території сучасної Болівії, а затонуло у водах, які зараз належать Колумбії.

Про свої права на половину вантажу також заявила група американських інвесторів Sea Search Armada.