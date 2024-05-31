Цьогоріч почастішали випадки зловживання правом на доступ до інформації та звернення!

Як Омбудсман України виявив систематичну проблему: випадки зловживання правом на інформацію та звернення. Йдеться про направлення значної кількості запитів на інформацію до суб’єктів владних повноважень.Це так званий «письмовий тролінг»: значна кількість інформації не стосується порушеного права, іноді питання навіть не пов’язані між собою. Така практика поширилися після повномасштабного вторгнення у 2023-2024 роках, а саме почастішали зазначені випадки надмірного використання вказаного права на інформацію та звернення.Зазвичай такі зловживання чинить група осіб або одна й та ж людина. Їхні запити – однотипні, доволі часто вони можуть бути направлені десятки разів, однак суб’єкти розгляду зобов’язані розглянути запити або звернення і дати обґрунтовані відповіді у встановлені строки.Водночас на практиці, як у мирний, так і в воєнний час, трапляються випадки, коли використання права на звернення та доступ до інформації є надмірним, що за своєю суттю нівелює сенс і зміст вказаного права та може призводити до різного ступеня негативних наслідків.Право на звернення, як і право на доступ до публічної інформації, також є універсальним інструментом, що сприяє виявленню та запобіганню корупційним явищам, іншим недолікам у роботі органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності.Таким чином, така поведінка є неприпустима в умовах воєнного стану та може становити загрозу державності та територіальній цілісності. Відтак, громадянам варто розуміти допустимі межі використання свого права та користуватися ним усвідомлено. Особливо, якщо йдеться про звернення до суб’єктів владних повноважень функції яких, пов’язані з виконанням завдань, спрямованих на захист державності та територіальної цілісності України.Офіс Омбудсмана спільно з партнерами проведе дослідження та аналіз з метою з’ясування масштабів цієї проблеми й визначить необхідність вжиття заходів запобігання, у тому числі звернення до правоохоронних органів.Дмитро Лубінець, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини