Життя і скандали Ірини Фаріон: від дитячих садочків до окопів

Українська політикиня та філологиня Ірина Фаріон відома неоднозначними заявами та регулярно потрапляє у скандали. Але, ймовірно, вперше за понад 20 років своєї політичної активності вона зіткнулася з такою масовою хвилею суспільного осуду. Аж до загрози кримінального переслідування.

В останні роки про Ірину Фаріон вже почали забувати й вона зникла з великої політики, проте час від часу скандальні заяви все ж нагадують людям про неї.

Останній скандал довкола Фаріон, активної поборниці всього українського, розгорівся у листопаді.

В одному з інтерв’ю вона у своїй характерній манері різко розкритикувала українських військових, які продовжують спілкуватися російською мовою.

"Якщо немає дисципліни, то це не армія, це зброд… - заявила вона. - Я не можу назвати їх українцями, якщо не говорять українською мовою, то нехай назвуть себе руськими".

Так вона висловилась про військових з окопів, зокрема азовців.

Заява Фаріон викликала шквал критики. Її засудили відомі українські військові та громадські діячі. А омбудсмен Дмитро Лубінець пообіцяв звернутися до правоохоронних органів.

У будівлі "Львівської політехніки" студенти почали розвішувати плакати із закликами звільнити викладачку, а органи студентського самоврядування закликали правоохоронців перевірити її заяви на предмет порушення статті про "образу честі та гідності військових ЗСУ".

Міносвіти стало на бік студентів і публічно підтримало їхні вимоги до вишу "не співпрацювати із людьми, які не розділяють фундаментальні цінності, як-от гідність людини й повага до наших захисників та захисниць".

Але Фаріон від своїх слів не відмовилася. Навпаки – продовжила заклики боротися з російськомовними в своєму телеграм-каналі та публікувати пости людей, які виступили на її підтримку. Але через це скандал розгорівся лише з новою силою.

8 листопада політикиня виклала у соцмережах листа начебто від кримського студента, який також гаряче підтримав її заяви. Водночас вона не приховала його персональних даних.

АВТОР ФОТО,ТЕЛЕГРАМ ІРИНИ ФАРІОН

При чому відмовилася зробити це навіть тоді, коли численні підписники почали просити її приховати ім’я та іншу інформацію про студента, для якого така публічність могла б бути небезпечною.

А вже 13 листопада у кримських проросійських телеграм-каналах "щиро подякували" за інформацію "пані Фаріон" і повідомили, що до юнака вже завітали російські спецслужби ФСБ.

У мережі оприлюднили відео, де хлопець, який представляється Максимом Глєбовим, на камеру на тлі прапора РФ говорить, що з ним "провели інтелігенту бесіду" і що він "повністю відмовляється від своїх поглядів, бо розуміє, що був неправий".

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Незалежних підтверджень, чи справді хлопець на відео - автор листа до Фаріон та чи мало взагалі місце затримання, зараз немає. До того ж немає жодної інформації про це від офіційних російських органів. Але розвиток історії викликав ще більше обурення в мережі.

Постійна представниця президента України в Криму Таміла Ташева пообіцяла, що особисто має намір вжити заходів, щоб притягнути "громадянку Фаріон" до відповідальності.

"Це ницість і злочин, викладати назагал повідомлення, від людини, яка пише тобі з тимчасово окупованої території", - заявила Ташева.

Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що звернувся до СБУ через розголошення конфіденційної інформації. Зазначивши, що, за його інформацією, юнаком, що написав Фаріон, вже займається "Центр боротьби з екстремізмом" МВС Росії.

Аналогічне депутатське звернення до СБУ направив депутат від фракції "Голос" Роман Лозинський.

Станом на вечір понеділка, як повідомляють джерела ВВС Україна в СБУ, служба ще не бралася за провадження щодо заяв Ірини Фаріон.

Сама вона заявила, що звинувачення начебто через неї затримали "якогось студента" – "чергова провокація".

"Панове, не ведіться на гебістську тактику ворога. Мене підтримують сотні людей, і я їм за це вдячна. Поза тим, я не можу знати, звідки ці люди. Але я знаю, що тільки нашою відкритою публічною боротьбою можемо перемогти ворога всередині країни", - написала політикиня.

Наразі невідомо, чи притягнуть Фаріон до відповідальності цього разу. Але опинятися в епіцентрі скандалів для неї не вперше. Вона полюбляє різкі заяви та практично ніколи за них не вибачається та не виправдовується.

"Дика вовчиця"

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Фаріон народилася та виросла у Львові, здобула філологічну освіту та все життя працює в сфері української філології, має наукове звання доктора філологічних наук та майже 30 років викладає у "Львівській політехніці".

На зорі своєї наукової кар’єри майбутня поборниця тотальної українізації була в комсомолі та навіть членкинею Комуністичної партії.

У 2013 році журналісти опублікувати документи, які підтверджували ці факти її біографії. Тоді Фаріон не стала коментувати викриття, заявивши, що "орлиці не сповідаються перед гієнами". А згодом підтвердила, що таки була комуністкою, але лише, щоб "руйнувати їх (комуністів - Ред.) зсередини".

Активну діяльність у консервативно-націоналістичній "Свободі" Фаріон розпочала на початку "нульових". З 2006 року була депутаткою Львівської облради та регулярно балотувалася до Верховної Ради. Але до парламенту зуміла пройти лише один раз – у 2012 році.

Найбільш впізнаваною політикиню зробили її гострі, часто на межі політкоректності заяви щодо впровадження української мови та хейтерські випади на адресу всього, що пов’язане з Росією.

Якщо на львівському політичному небосхилі Фаріон була давно відомою у цьому ключі, то всеукраїнську "славу" їй принесло відео регіональних ЗМІ 2010 року, коли вона на камери у дитячому садочку почала критикувати імена дітей, які здавалися їй недостатньо українськими.

Вона заявила, що хлопчик Міша має бути Михайликом, Лиза походить від слова "лизати", а Альонкам порадила "пакувати валізу і виїжджати до Московії".

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У наступні роки вже на всеукраїнському рівні Фаріон охоче сварилася з незгодними.

Після обрання в парламент, коли при владі був Віктор Янукович та Партія регіонів, політикиня активно виступала проти всіх ініціатив, які обмежували використання української мови.

У 2012 році на засіданні Ради під час виступу прем'єра розкритикувала тодішнього голову уряду Миколу Азарова, з якого часто кепкували через його специфічну українську.

"Як допомогти вам опанувати українську мову? Як педагог я бачу проблему в двох контекстах: мову не знають або ті, хто політично упереджені, або розумово відсталі. В якій системі координат перебуваєте ви?" - запитала депутатка.

На що Азаров відповів, що готовий покращувати мову разом з нею.

У 2014 році "Свобода" не пройшла до парламенту, а пані Фаріон повернулась до Львова.

У 2017 році Фаріон закликала не давати роботу і освіту тим, хто не говорить українською, а згодом після сварки з телеведучим Дмитром Гордоном на камеру пройшла детектор брехні, щоб спростувати, що вона - агент ФСБ.

У 2018-му політикиня радила "бити ногою в щелепу кожному москворотому", щоб перемогти у війні, а в 2023-му заявила, що окупація Маріуполя і загибель тисяч його мешканців під час російського вторгнення – "кармічність" та "детермінізм".

"Та ви що? Росія винна? А вони мозок по дорозі загубили?" – заявляла Фаріон, підкреслюючи, що людям слід було голосувати за "притомні" політичні сили.

АВТОР ФОТО,ТЕЛЕГРАМ ІРИНИ ФАРІОН

Попри все Фаріон має багато відданих шанувальників.

В тому числі її незмінно підтримують соратники у ВО "Свобода". Зокрема, заступник голови партії Андрій Іллєнко, коментуючи її численні радикальні заяви, пояснював, що Фаріон "прекрасна, як дика вовчиця".

"Її слухають, бо вона розумна і дуже харизматична жінка, - казав він в одному з нещодавніх інтерв'ю. - По суті вона дуже часто формулює позицію, з якою багато хто згоден, але просто не знаходить у собі сили чи не хоче про це говорити. Вона не є політиком у класичному сенсі цього слова і я знаю точно, що Фаріон не думає про рейтинг свій".

Схожі заяви робили й інші її колеги по фракції, які зараз воюють на фронті.

"Львівська політехніка", де викладає Фаріон, навіть попри останній скандал із закидами щодо військових дала зрозуміти, що карати викладачку, зокрема звільняти, – не планує.

Мовляв, університет "не несе відповідальності за висловлювання працівників та студентів поза університетом".

Студенти вимагають звільнення

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14 листопада до головного корпусу "Львівської політехніки" прийшло кілька сотень студентів з вимогою звільнити з університету Ірину Фаріон через її слова про військових та через історію зі студентом з Криму.

Вони тримали плакати "Фаріон — геть", "Ірина Фаріон ганьбить Україну", "Фаріоff" і скандували "Геть Фаріон", повідомляє Суспільне Львів.

До студентів вийшли представники "Львівської політехніки" та запросили їхніх представників у адміністрацію.

Водночас Фаріон 14 листопада заявила, що хоче звернутися до СБУ після скандалу з оприлюдненням даних студента з Криму. Вона зазначила, що він не просив не ширити його допису публічно.

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Галина Корба, ВВС Україна