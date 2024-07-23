Atlas повертається у Київ. Як проходить фестиваль під загрозою російських ракет

Як організувати музичний фестиваль для 25 000 людей, коли перебуваєш під постійною загрозою російського ракетного обстрілу?

На це питання останні кілька місяців намагався відповісти Влад Яремчук.

Він є програмним директором Atlas United, найбільшого музичного фестивалю України.

Цими вихідними фестиваль повертається - вперше після початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Але усе буде не так, як зазвичай – цього року подію перенесли до торгового центру через загрозу авіаударів.

АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES Цьогоріч зі звичного Atlas Weekend фестиваль перейменували на Atlas United

BBC Newsbeat розмовляла з Владом як раз тоді, коли Atlas довелося відкласти на тиждень через низку смертоносних ракетних атак, одна з яких поцілила у дитячу лікарню "Охматдит".

Він визнає, що напередодні цьогорічної події було багато стресу, але водночас оптимістично дивиться у майбутнє.

"Нарешті побачити людей, які вперше приїдуть на фестиваль, буде дуже захопливо", – каже він.

"Ми дуже скучили за цим відчуттям", - додає організатор.

АВТОР ФОТО,VLAD YAREMCHUK Влад Яремчук каже, що цьогорічний Atlas організували набагато швидше, ніж зазвичай

З моменту свого заснування в 2015 році Atlas, який проходив у столиці України, прийняв такі відомі імена, як Kasabian, The Chemical Brothers і Ліам Галлахер.

Організація великого фестивалю потребує часу, але Влад каже, що дозвіл на організацію заходу в 2024 році вони отримали лише цієї весни.

"Зазвичай для організації фестивалю такого масштабу потрібно рік або більше, - каже він. -Ми навіть не очікували, що матимемо шанс зробити фестиваль, поки ще триває війна".

"Але реальність показала, що культурні заходи у воєнний час все ще можливі", - додає Влад.

АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES До повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році фестиваль виглядав як і будь-яка інша велика музична подія у світі. Такою була його головна сцена у 2019 році

Влад каже, що Atlas очікує об'єднати близько 25 000 шанувальників, організаторів та артистів, тоді як на інших подіях було максимум 10 000.

Така кількість людей в одному місці під час війни - величезний ризик у випадку потенційної повітряної атаки.

Рішення знайшли у створенні нового майданчика – дві сцени звели на автостоянці київського торгового центру.

Музику не спинити

"Це дає нам укриття, яке може вмістити понад 100 000 людей, - каже Влад. - Місця буде більш ніж достатньо, щоб усіх швидко евакуювати - і ми говоримо про хвилини".

За його словами, може бути складно переконати піти в укриття людей, які так звикли чути сирени повітряної тривоги.

Але для цього теж є план – перевести під землю сам фестиваль.

Якщо натовпу все-таки доведеться тікати в безпечне місце, каже Влад, там є "ціла сцена" і бар, щоб музика могла не зупинятися.

АВТОР ФОТО,ANNA ARINARKHOVA Фестиваль стартував 19 липня

Єдине, чого бракуватиме цього року, - це міжнародні хедлайнери.

Влад каже, що до них зверталися, але більшість відмовилися брати участь у фестивалі з міркувань безпеки.

Він каже, що розуміє це рішення, але додає, що його дуже дратує бачити музикантів, які зараз грають у Росії.

"Але якщо люди чесно подумали і вирішили, що це не для них, бо вони бояться за своє життя, це справедливо", - погоджується Влад.

Водночас це означає, що більше українських музикантів отримають шанс зайняти ці місця.

АВТОР ФОТО,POLINA GREBENIK Український гурт Disappeared Completely стане одним із хедлайнерів Atlas United

Серед них - Віталій і Марина з інді-гурту Disappeared Completely.

"Людям потрібна якась радість у житті, навіть у ці важкі часи", - каже Віталій.

"Завжди приємно збиратися разом з іншими людьми і святкувати життя, - додає Марина. - Просто згадувати радощі повсякденного життя, бо завтра їх може не бути".

"Цінуйте ці моменти і цінуйте людей навколо себе, поки можете", - додає артистка.

Музиканти кажуть, що після кількох років атак з повітря їх більше не лякають виступи на вулиці.

"Ми звикли до цього. Звучить погано, бо зараз війна, і ми можемо загинути. Але життя триває, тому треба адаптуватися", – каже Віталій.

АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES Перед початком фестивалю провели пресконференцію, на якій зокрема демонстрували статистику збору грошей для українських військових

Хоча фестиваль може здатися нагодою на день забути про війну, Atlas United також долучається до боротьби України проти російської агресії.

Фестиваль сподівається зібрати щонайменше 2 мільйони євро, більшість з яких витратять на дрони для військових на передовій.

АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES Співачка Shmiska каже, що планує великий виступ для співвітчизників

А деякі українські виконавці, які не давали забути про війну в Україні за кордоном, тепер повертаються, щоб виступити у рідній країні.

Співачка Shmiska, яка зараз живе в Парижі, каже, що для неї дуже важливо повернутися на фестиваль.

"Іноді люди просто починають втрачати надію. Вони починають втрачати свої мрії", - каже вона.

"Я вважаю, що наша робота як митців - дати людям можливість знову відчути, знову мріяти".

Shmiska виступає у Європі та каже, що хвилюється, що люди починають забувати про Україну.

Тому вона прагне зробити своє велике шоу в Києві незабутнім.

"Це чудова можливість знову відчути себе живою", - каже вона.

Ендрю Роджерс, BBC Newsbeat