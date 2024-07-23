Atlas повертається у Київ. Як проходить фестиваль під загрозою російських ракет

|ЖЖ » Новини » Афіша і Концерти » 2024 Июль 23 » 11:46:13
Як організувати музичний фестиваль для 25 000 людей, коли перебуваєш під постійною загрозою російського ракетного обстрілу?
На це питання останні кілька місяців намагався відповісти Влад Яремчук.
Він є програмним директором Atlas United, найбільшого музичного фестивалю України.
Цими вихідними фестиваль повертається - вперше після початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.
Але усе буде не так, як зазвичай – цього року подію перенесли до торгового центру через загрозу авіаударів.
BBC Newsbeat розмовляла з Владом як раз тоді, коли Atlas довелося відкласти на тиждень через низку смертоносних ракетних атак, одна з яких поцілила у дитячу лікарню "Охматдит".
Він визнає, що напередодні цьогорічної події було багато стресу, але водночас оптимістично дивиться у майбутнє.
"Нарешті побачити людей, які вперше приїдуть на фестиваль, буде дуже захопливо", – каже він.
"Ми дуже скучили за цим відчуттям", - додає організатор.
З моменту свого заснування в 2015 році Atlas, який проходив у столиці України, прийняв такі відомі імена, як Kasabian, The Chemical Brothers і Ліам Галлахер.
Організація великого фестивалю потребує часу, але Влад каже, що дозвіл на організацію заходу в 2024 році вони отримали лише цієї весни.
"Зазвичай для організації фестивалю такого масштабу потрібно рік або більше, - каже він. -Ми навіть не очікували, що матимемо шанс зробити фестиваль, поки ще триває війна".
"Але реальність показала, що культурні заходи у воєнний час все ще можливі", - додає Влад.
Влад каже, що Atlas очікує об'єднати близько 25 000 шанувальників, організаторів та артистів, тоді як на інших подіях було максимум 10 000.
Така кількість людей в одному місці під час війни - величезний ризик у випадку потенційної повітряної атаки.
Рішення знайшли у створенні нового майданчика – дві сцени звели на автостоянці київського торгового центру.
"Це дає нам укриття, яке може вмістити понад 100 000 людей, - каже Влад. - Місця буде більш ніж достатньо, щоб усіх швидко евакуювати - і ми говоримо про хвилини".
За його словами, може бути складно переконати піти в укриття людей, які так звикли чути сирени повітряної тривоги.
Але для цього теж є план – перевести під землю сам фестиваль.
Якщо натовпу все-таки доведеться тікати в безпечне місце, каже Влад, там є "ціла сцена" і бар, щоб музика могла не зупинятися.
Єдине, чого бракуватиме цього року, - це міжнародні хедлайнери.
Влад каже, що до них зверталися, але більшість відмовилися брати участь у фестивалі з міркувань безпеки.
Він каже, що розуміє це рішення, але додає, що його дуже дратує бачити музикантів, які зараз грають у Росії.
"Але якщо люди чесно подумали і вирішили, що це не для них, бо вони бояться за своє життя, це справедливо", - погоджується Влад.
Водночас це означає, що більше українських музикантів отримають шанс зайняти ці місця.
Серед них - Віталій і Марина з інді-гурту Disappeared Completely.
"Людям потрібна якась радість у житті, навіть у ці важкі часи", - каже Віталій.
"Завжди приємно збиратися разом з іншими людьми і святкувати життя, - додає Марина. - Просто згадувати радощі повсякденного життя, бо завтра їх може не бути".
"Цінуйте ці моменти і цінуйте людей навколо себе, поки можете", - додає артистка.
Музиканти кажуть, що після кількох років атак з повітря їх більше не лякають виступи на вулиці.
"Ми звикли до цього. Звучить погано, бо зараз війна, і ми можемо загинути. Але життя триває, тому треба адаптуватися", – каже Віталій.
Хоча фестиваль може здатися нагодою на день забути про війну, Atlas United також долучається до боротьби України проти російської агресії.
Фестиваль сподівається зібрати щонайменше 2 мільйони євро, більшість з яких витратять на дрони для військових на передовій.
А деякі українські виконавці, які не давали забути про війну в Україні за кордоном, тепер повертаються, щоб виступити у рідній країні.
Співачка Shmiska, яка зараз живе в Парижі, каже, що для неї дуже важливо повернутися на фестиваль.
"Іноді люди просто починають втрачати надію. Вони починають втрачати свої мрії", - каже вона.
"Я вважаю, що наша робота як митців - дати людям можливість знову відчути, знову мріяти".
Shmiska виступає у Європі та каже, що хвилюється, що люди починають забувати про Україну.
Тому вона прагне зробити своє велике шоу в Києві незабутнім.
"Це чудова можливість знову відчути себе живою", - каже вона.
Ендрю Роджерс, BBC Newsbeat