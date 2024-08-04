Симона Байлз. Найтитулованіша гімнастка світу та її тернистий шлях до слави

Американка Симона Байлз у четвер посіла перше місце у гімнастичному багатоборстві на Олімпійських іграх - ця перемога забезпечила їй друге олімпійське золото у Парижі та шосте в її загальному заліку і закріпила її місце на вершині цього виду спорту.

27-річна Байлз стала найстаршою спортсменкою, яка виграла такі гімнастичні змагання за 72 роки, а також першою гімнасткою в історії, яка здобула перемогу в багатоборстві на двох Олімпіадах з розривом у вісім років (у 2016 та 2024 роках). Це демонструє її довголіття у виснажливому виді спорту, в якому традиційно завжди домінували підлітки.

Ще перед початком Олімпіади в Парижі Байлз вже була найтитулованішою гімнасткою світу - вона мала 37 медалей чемпіонатів світу та Олімпійських ігор, а тепер збільшила їхню кількість до 39 - і має всі шанси побити і цей рекорд ще до завершення цьогорічних Ігор.

Станом на 1 серпня 2024 року вона загалом завоювала 106 медалей, серед яких:

Олімпійські медалі: 9 (6 золотих, 1 срібна, 2 бронзові)

Медалі чемпіонату світу: 30 (23 золоті, 4 срібні, 3 бронзові)

Медалі чемпіонатів США: 41 (33 золоті, 4 срібні, 4 бронзові)

Медалі чемпіонатів US Classic: 26 (22 золоті, 2 срібні, 2 бронзові)

Автор фото,Getty Images Симона Байлз отримала "золото" на Олімпіаді в Парижі

Байлз також має шість титулів чемпіонки світу з багатоборства - більше ніж будь-яка інша гімнастка в історії - і рекордні дев’ять титулів у багатоборстві на чемпіонатах США.

На її честь назвали п’ять гімнастичних елементів - два у вільних вправах, два у стрибках і один на гімнастичній колоді.

Однак шлях Симони Байлз до цього успіху був непростим - в дитинстві вона мала проблеми в сім'ї, стала жертвою сексуального насильства з боку лікаря гімнастичної команди, а на минулій Олімпіаді у Токіо знялася зі змагань і зробила дворічну перерву в кар'єрі через проблеми з психічним здоров'ям.

Втім, усе це не завадило їй тріумфально повернутися до великого спорту 2023 року - спочатку на чемпіонаті US Classic, згодом продовжити переможні виступи на чемпіонаті США, а тепер - і на Олімпійських іграх у Парижі.

Як їй це вдалося?

Автор фото,Getty Images Виступ Симони Байлз на Олімпіаді в Парижі

Дитинство Симони Байлз

Симона Аріанна Байлз народилася 14 березня 1997 року в місті Колумбус, штат Огайо.

Її біологічна матір мала проблеми зі зловживанням психоактивними речовинами, тому Симону та двох її сестер та брата періодично забирали в матері та віддавали під опіку. Дівчинка провела у прийомній сім'ї більшу частину свого життя до 5 років.

"Нам справді пощастило, тому що я залишилася разом із сестрами та братом, тоді як більшість братів і сестер розлучають", - розповідала вона в інтерв'ю USA Today.

Однак вони не мали постійного дому - аж поки її не вдочерив її дідусь по матері Рон Байлз разом зі своєю дружиною Неллі, які мешкали у Г'юстоні, штат Техас.

Вони стали батьками шестирічної Симони та її сестри Адрії, яка була на два роки молодшою. Її старшого брата та сестру, Тевіна та Ешлі, всиновила сестра Рона Байлза, що мешкала в Огайо.

"Мені дуже, дуже пощастило, - розповідала Симона. - Я відчувала любов, турботу. Я була здоровою. Я була у безпеці".

Автор фото,Getty Images Симона Байлз з батьком Роном та матір'ю Неллі, які її вдочерили

Байлз проявила свої спортивні здібності в ранньому віці. Коли їй було 6 років, вона відвідала центр гімнастики на екскурсії зі своєю групою у садочку.

"Я почала наслідувати інших гімнастів, і тренер Ронні це помітив, - розповідала вона. - Він надіслав моїм батькам листа з проханням віддати мене на акробатику чи гімнастику".

Так розпочався її спортивний шлях.

Гімнастична кар'єра і рекорди Байлз

Байлз почала змагатися як гімнастка 8-го рівня в 2007 році, й до 2011 року вже увійшла до юніорської гімнастичної еліти юніорської еліти.

Автор фото,Getty Images Сімона Байлз із золотою медаллю після перемоги у фіналі багатоборства на Чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики 2015 року

У 2012 році вона мала вражаючу серію виступів переможницею у стрибках та багатоборстві на American Classic, Alamo Classic, Houston National Invitational і Secret U.S. Classic.

Наступного року вона показала історичний результат на Чемпіонаті світу, ставши першою темношкірою жінкою, яка виграла золото в багатоборстві.

"Я думаю, що це надихнуло багатьох маленьких дівчаток ходити в тренажерний зал і тренуватися інтенсивніше", - казала вона в інтерв'ю The Hollywood Reporter.

У 2015 році Байлз стала першою жінкою, яка виграла свій третій поспіль титул чемпіонки світу з багатоборства, що принесло їй рекордні 10 золотих медалей на міжнародних змаганнях.

Після цього вона почала готуватися до своєї першої Олімпіади - у Ріо в 2016 році - де виступила з блиском.

Загалом на Іграх у Ріо Байлз здобула п’ять медалей і стала четвертою гімнасткою в історії, хто виграв чотири "золота" на одних Олімпійських іграх - до неї це робили Лариса Латиніна з Радянського Союзу в 1956 році, Віра Чаславська з Чехословаччини в 1968 році та Єкатерина Сабо з Румунії в 1984 році.

Автор фото,Getty Images Виступ Симони Байлз у 2018 році

У серпні 2018 року вона виграла всі чотири змагання на Чемпіонаті США з гімнастики та стала першою жінкою, яка здобула п’ять національних титулів у багатоборстві.

У жовтні 2019 року Байлз завоювала своє п’яте "золото" в індивідуальному багатоборстві на Чемпіонаті світу, а її загальна кількість медалей на чемпіонатах світу зросла до рекордних 25.

22 травня 2021 року Байлз увійшла в історію як перша жінка, яка успішно виконала стрибок Юрченко з подвійним сальто назад на GK US Classic в Індіанаполісі. Після цього вона виконувала його на кількох інших змаганнях, і в результаті цей елемент назвали на її честь.

Чому Байлз знялася з Олімпіади в Токіо

З такими результатами ні для кого не стало несподіванкою, що Байлз отримала місце у своїй другій олімпійській збірній у червні 2021 року на Олімпіаді 2020 у Токіо, яку відклали через пандемію коронавірусу.

Але цього разу її виступ кардинально відрізнявся від попереднього.

Автор фото,Getty Images Симона Байлз вирішила припинити свою участь в Олімпіаді у Токіо

Байлз шокувала шанувальників, коли знялася з фіналу жіночих командних змагань з гімнастики через так звані "twisties" - так спортсмени називають втрату орієнтації у просторі та відчуття свого тіла під час виконання затяжного обертального руху.

"Я кажу, що психічне здоров’я треба ставити на перше місце, - сказала Байлз на пресконференції після командного змагання. - Бо якщо ви цього не зробите, ви не будете отримувати задоволення від свого спорту, і ви не досягнете такого успіху, як хотіли б".

У результаті Байлз здобула у Ріо срібну та бронзову медалі - замість шістьох золотих, на які претендувала.

Її зняття з Олімпійських ігор поклало початок дворічної перерви у змаганнях, під час якої вона зосередилася на своєму психічному здоров’ї та почила ходити на терапію.

Повернення до великого спорту

На початку серпня 2023 року вона повернулася до змагань на Core Hydration Classic, раніше відомому як U.S. Classic, і здобула блискучу перемогу у багатоборстві, а також у вільних вправах та на колоді.

Автор фото,Getty Images Виступ Симони Байлз на Чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики в Антверпені в 2023 році

"Я дуже добре почуваюся зараз, розумово і фізично, - казала Байлз. - Мені ще є над чим попрацювати, але як для першого повернення, здається, все пройшло досить добре. Я шокована і здивована".

На Чемпіонаті США того ж року вона стала першою гімнасткою, яка виграла вісім національних титулів у багатоборстві, і у свої 26 - найстаршою жінкою, яка виграла чемпіонат.

У жовтні 2023 вона взяла учать у Чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики, своєму першому міжнародному змаганні за два роки, після перемог на якому вона стала найтитулованішою гімнасткою в історії.

І вже в цьому званні 2024 року вирушила на Олімпіаду до Парижа, де вже здобула два "золота" і має усі шанси на цьому не зупинитися.

Жертва сексуального насильства

У січні 2018 року Байлз розповіла у твіттері, що була однією з багатьох молодих жінок, яких розбещував колишній лікар збірної США з гімнастики Ларрі Нассар, якого нещодавно засудили до тюремного ув'язнення строком до 175 років за сексуальне насильство.

Автор фото,Getty Images Симона Байлз дала свідчення в Сенаті у справі Нассара

"Будь ласка, повірте мені, коли я скажу, що було набагато важче вперше вимовити ці слова вголос, ніж зараз викласти їх на папері, - написала вона. - Занадто довго я запитував себе: "Чи була я занадто наївною? Чи була це моя вина?" Тепер я знаю відповіді на ці запитання. Ні. Ні, це не моя вина. Ні, я не буду і не маю нести провину, яка належить Ларрі Нассару, USAG та іншим".

У 2021 році Байлз разом із іншими гімнастками дала свідчення у справі Нассара перед Сенатом.

"Я звинувачую Ларрі Нассара, і я також звинувачую усю систему, яка дозволила... його зловживання, - сказала тоді Байлз - Якщо дозволити хижаку завдати шкоди дітям, наслідки будуть швидкими та тяжкими".

Не лише спорт

У 2017 році Байлз взяла участь у 24 сезоні "Танців із зірками", в якому вона була в парі з професійним танцівником Сашою Фарбер. Вона вразила суддів своїми рухами, однак не змогла пройти далі півфіналу.

Автор фото,Getty Images Симона Байлз взяла участь у телевізійному шоу "Танці з зірками"

Гімнастка також стала героїнею чотирисерійного документального серіалу "Повернення Симони Байлз", який вийшов на Netflix 17 липня 2024 року.

Він розповідає про те, як Байлз "збалансовує своє особисте життя, психічне здоров’я та тренування" на шляху до Олімпіади в Парижі.

Автор фото,Getty Images Симона Байлз з чоловіком Джонатаном Овенсом

Байлз одружена з футболістом НФЛ Джонатаном Овенсом. Пара заручилася в лютому 2022 року, а одружилися 21 квітня 2023 року.