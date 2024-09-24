Чи впливає дата народження на вашу долю. Що про це каже наука

У масовій культурі нерідко можна почути дискусії про знаки зодіаку та про те, як вони можуть вплинути на ваш характер, сумісність з іншими людьми чи кар’єру.

Така астрологія існувала тисячі років, однак наука вже давно заперечила її достовірність.

Водночас вчені провели низку наукових досліджень, які намагалися з'ясувати, чи можуть місяць або пора року вашого народження вплинути на ваше життя.

Що говорить наука про зв'язок між характером і місяцем народження

Наукові дослідження, що вивчають взаємозв’язок між місяцем народження та рисами особистості, можна простежити принаймні до 1970-х років.

Деякі дослідники заперечили цей зв’язок, стверджуючи, що характер людини формується тим, що вона переживає протягом свого життя. Однак інші опублікували результати своїх досліджень, які свідчать про те, що місяць народження або пора року таки можуть мати вплив.

У 2013 році Journal of Social Sciences опублікував статтю, яка виявила зв’язок між місяцем народження та ймовірністю стати знаменитістю.

Дослідивши невелику вибірку з 300 відомих людей, від політиків і спортсменів до акторів і музикантів, дослідники виявили, що найбільша кількість знаменитостей народилася під знаком Водолія - ​​з кінця січня до середини лютого.

Автор фото,Getty Images Наука вже давно заперечила достовірність астрології. Але, можливо, місяць вашого народження таки може вплинути на ваше подальше життя?

Дослідження викликало багато дискусій серед соціологів, зокрема доктора Марка Гамільтона, професора комунікації в Університеті Коннектикуту, з яким поспілкувалася BBC Bitesize.

Разом із командою дослідників він працював із набагато більшою вибіркою з 85 000 знаменитостей і видатних діячів, починаючи з 3000 року до нашої ери аж до наших днів.

"Ми провели той самий аналіз даних щодо цих осіб, і він підтвердив ті самі закономірності, які ми побачили в [оригінальному] дослідженні", - сказав він нам.

Тож що це може означати?

Доктор Гамільтон вважає, що відповідь можна знайти в галузі науки під назвою хронобіологія, яка стосується вивчення ритмів або циклів у живих істотах.

Це означає, що такі фактори, як клімат і вплив сонячного світла під час вашого народження, потенційно можуть впливати на вас протягом усього життя.

"Хронобіологія - це відносно нова галузь", - каже доктор Гамільтон.

"Ми виявляємо, що те, що відбувається на ранньому етапі [в житті], навіть у внутрішньоутробному періоді, може вплинути на те, що станеться з вами пізніше", - твердить він.

Хоча астрологія не є показником успіху, деякі її аспекти можуть нагадувати про хронобіологічні терміни та закономірності природи, пояснює доктор Гамільтон.

Як вік у школі впливає на вашу особистість

У подальшому дослідженні доктор Гамільтон виявив, що місяць народження школярів одного року може вплинути на ймовірність того, що вони стануть знаменитістю.

Автор фото,Getty Images Успішність у житті може залежати від того, чи були ви старшими чи молодшими у своєму класі

Він підкреслює, що, порівнюючи свої результати з результатами інших у класі, чи то фізичної активності чи тестів, важливо пам’ятати, що ваші однолітки можуть мати відносну перевагу.

Це означає, що той, хто народився на початку навчального року, може бути трохи кращим за тих, хто народився наприкінці навчального року, адже деякі діти можуть бути майже на рік старшими за інших.

Однак те, що починається як відносна перевага, може потім вплинути на вашу особистість - ранні успіхи в школі можуть забезпечити вам більшу впевненість у собі у дорослому віці.

"Коли я був молодшим, я дивився на інших дітей і думав, як вони це роблять? І відповідь полягає в тому, що вони старші", - каже доктор Гамільтон.

"Зараз є багато доказів, від хокею до футболу, що якщо ти старший у своєму класі, ти, як правило, маєш більші шанси стати професійним гравцем. Це справді дивує", - додає він.

Але ці висновки не означають фіксованого визначення чиєїсь долі.

Доктор Гамільтон підкреслює, що ці відносні переваги з часом зменшуються.

Чи впливає пора народження на темперамент і успіх

У 2014 році Європейський коледж нейропсихофармакології опублікував дослідження, згідно з яким пора року, у яку ви народилися, може мати значний вплив на ваш настрій.

Воно виявило тенденцію до того, що ті, хто народився навесні та влітку, частіше мають гіпертимний темперамент, тобто вони схильні бути надмірно позитивними.

Також дослідники виявили, що люди, народжені взимку, були значно менш схильні до дратівливості, ніж ті, хто народився в інші пори року.

Більше того, інші дослідження показали, що місяць вашого народження може впливати на те, яке хобі чи кар'єру ви виберете.

У 2016 році Національний музей футболу опублікував дослідження, в якому вивчали дні народження учасників Зали слави протягом багатьох років, і виявили, що більшість цих успішних гравців народилися між вереснем і груднем - майже вдвічі більше, ніж тих, хто народився між січнем і квітнем.

Але якщо ви мрієте про футбольну кар’єру і не народилися між вереснем і груднем, не бійтеся: такі легенди футболу, як Кріштіану Роналду, який народився в лютому, і Ліонель Мессі, який народився в червні, є лише двома з багатьох винятків із цього правила.

А якщо футбол не для вас, то, можливо, вас зацікавлять шахи. У дослідженні 2008 року, проведеному в Університеті Брунеля, вчені виявили, що існує зв’язок між сезоном народження та кількістю досвідчених шахістів у Північній півкулі. Дані свідчать про те, що значна кількість цих гравців народилася наприкінці зими та ранньою весною. Шах і мат!

До речі, у тій самій дослідницькій роботі також дійшли висновку, що поширеність ліворукості серед шахістів вища, ніж серед населення в цілому.