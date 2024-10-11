«Я стрибнув з мосту і дивом вижив. Тепер рятую інших від самогубства»

Міст "Золота Брама" у США - одна з найвідоміших рукотворних споруд у світі. Але після свого відкриття в 1937 році цей міст довжиною 2,7 км у місті Сан-Франциско також став улюбленим місцем самогубців. Завдяки встановленню захисних сіток ця репутація йде в минуле. ВВС поговорила з тими, хто безпосередньо постраждав від цього.

Ми розповідаємо про те, як прості заходи допомагають зменшити кількість людей, які вирішують накласти на себе руки.

"Міст стане найпотужнішим маяком для запобігання самогубствам у всьому світі", - каже Кевін Гайнс.

Можна сказати, що він присвятив мосту "Золота Брама" своє друге життя.

У 2000 році Гайнс дивом вижив після того, як стрибнув з мосту, намагаючись убити себе, але дивом вижив після падіння з висоти 75 метрів у холодні води Тихого океану.

За 85 років з моменту відкриття мосту понад 1800 людей вбили себе таким чином, згідно з даними місцевої влади.

Одужавши від серйозних травм, Гайнс переосмислив своє життя та став активістом із запобігання самогубствам. Він їздить по США та інших країнах, щоб запропонувати надію тим, хто перебуває на межі.

43-річний Гайнс також був активним прихильником кампанії зі встановлення на мосту захисних сіток, які мають запобігати самогубствам.

Автор фото,Getty Images Міст "Золота Брама" в Каліфорнії є однією з найвідоміших американських пам’яток, але до того, як там встановили спеціальні сітки, він також був улюбленим "місцем самогубців"

Золота Брама і захисні сітки

Плани встановлення сіток затверджували з 2008 року, і монтаж нарешті розпочали через 10 років. Але роботи затримали через низку проблем, зокрема великі витрати - спочатку проєкт оцінювали у 76 мільйонів доларів, однак фінальна вартість перевищила позначку в 200 мільйонів доларів, головним чином через пандемію Covid-19 та адміністративні проблеми.

Сітки встановили 1 січня цього року, і вони вже продемонстрували себе - за перші шість місяців року в районі "Золотої Брами" зареєстрували лише три самогубства.

"У типовому році до появи сіток було 15-20 самогубств", - каже Паоло Косуліч-Шварц, менеджер зі зв’язків із громадськістю Golden Gate Bridge, Highway and Transportation District.

До встановлення сіток за останні два десятиліття на "Золотій Брамі" було в середньому 30 підтверджених самогубств на рік.

Важливо й те, що також зменшилися спроби самогубства: правоохоронні органи та волонтери, які патрулюють міст у пошуках потенційних самогубців, повідомили про 56 випадків з січня по липень, тоді як раніше за аналогічний період реєстрували 150.

Автор фото,Getty Images Сітки, встановлені в січні 2024 року, вже суттєво вплинули на кількість самогубств на мосту

"Сумно, що це зайняло стільки часу, але я радий, що це все ж зробили", - каже Кевін Гайнс.

Кевін Бріггс - офіцер Каліфорнійської дорожньої поліції у відставці, який відмовив близько 200 людей стрибнути з мосту "Золота Брама".

Він вважає, що сітки змінять ситуацію із запобіганням самогубствам.

"Щороку понад 20 людей стрибали на смерть з мосту, але, сподіваюся, сітки зведуть ці цифри до нуля", - каже він.

Кількість самогубств: похмурі цифри

Поєднання патрулів правоохоронних органів і роботи таких груп, як Bridgewatch Angels - мережі волонтерів, які працюють на мосту у популярні серед самогубців дати, такі як День Святого Валентина та Різдво, дозволило уникнути значного збільшення кількості загиблих: лише у 2021 році За словами керівництва мосту, вони відмовили або завадили 198 людям стрибнути.

Влада каже, що стрибнули 25 людей, але лише 21 тіло вдалося дістати з бурхливої ​​води.

За підрахунками, понад 98% стрибунів на мосту "Золота Брама" не виживають після падіння.

Автор фото,Ascend Books Кевін Бріггс, офіцер Каліфорнійської дорожньої поліції у відставці, відмовив близько 200 людей стрибнути з мосту "Золота Брама"

Безжальний убивця

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оцінює глобальну цифру самогубств у понад 720 000 смертей щорічно - при цьому більшість випадків відбувається в країнах з низьким і середнім рівнем доходу.

Центри з контролю та профілактики захворювань США (CDC) стверджують, що близько 49 500 людей покінчили життя собою в США у 2022 році (останній рік, для якого наразі доступні дані).

Зараз самогубство є другою за значимістю причиною смерті американців у віці 25-44 років.

Дебати щодо сіток

Прихильники захисних сіток, зокрема родичі людей, які загинули на мосту, зазначають, що кілька відомих споруд у всьому світі, такі як Ейфелева вежа, мають захисні бар’єри, після встановлення яких стали реєструвати набагато менше випадків спроб самогубства та смертельних випадків.

Пол Мюллер, голова Bridge Rail Fund, неурядової організації у Сан-Франциско, заснованої для лобіювання підвищення захисту мосту "Золота Брама", розповідає про випадок, який надихнув його організацію: Мюнстерська тераса у швейцарському місті Берн, де захисна сітка, встановлена ​​в 1998 році, різко зменшила кількість самогубств.

"Золота Брама" дотримується тих самих концепцій дизайну, які були перевірені в Берні, тому ми очікуємо, що кількість смертей після завершення будівництва захисту буде на рівні або близько до нуля", - сказав він BBC.

Критики сіток, своєю чергою, вважають, що вони просто змусять людей шукати інші місця, щоб спробувати накласти на себе руки. Часто наводять приклад дослідження мосту в Торонто, Канада. У 2010 році дослідники виявили, що захисний бар’єр, встановлений у червні 2003 року, привів до зниження смертності з дев’яти на рік майже до нуля, але при цьому подібні випадки самогубства на інших місцевих мостах зросли.

Однак дослідження, зосереджене на людях, яких переконали не стрибати з мосту "Золоті Брама", підкріплює протилежну точку зору - у 1978 році Річард Сейден, тоді психіатр Каліфорнійського університету, опублікував дослідження, яке спостерігало за життям людей, яких відмовили від стрибка з мосту з 1937 по 1971 рік.

Він виявив, що з 515 осіб лише 25 пізніше покінчили життя самогубством.

Автор фото,Getty Images З моменту відкриття мосту у 1937 році, за оцінками, понад 1800 людей покінчили на ньому життя самогубством

Голоси в голові

"Це спонукало родини публічно ділитися своїм горем, щоб люди зрозуміли, що люди не повинні вмирати", – каже ВВС Дайна Вітмер, членкиня правління Bridge Rail Foundation, яка втратила свого сина Метью на мосту "Золота Брама".

"Ми не хочемо, щоб інша сім’я пережила те, що ми – втрату, яка залишиться з нами назавжди, і ми знаємо, що сітки змінять ситуацію", - додала вона.

За даними відділу коронера округу Марін, який займається переважно смертями біля "Золотою Брами, майже 60% стрибунів були молодше 45 років. Докторка Шарлотта Тоделліус, кримінологиня з Технологічного університету Чалмерса у Швеції, досліджувала вплив фізичних бар’єрів при спробах самогубства.

Вона виявила, що вони особливо ефективні у стримуванні молодих людей від спроб накласти на себе руки у таких місцях, як мости, дороги та залізничні станції.

"Я побачила, що молоді люди вчиняють інші типи самогубства, ніж дорослі. Вони спонтанні та діють імпульсивно. Вони можуть не хотіти насправді помирати, а просто хочуть, щоб щось припинилося", - каже вона.

Автор фото,Getty Images Дайна Вітмер, яка втратила сина на мосту, активно підтримує встановлення сіток

Кевіну Гайнсу знайома ця ситуація.

25 вересня 2000 року він їхав автобусом із центру Сан-Франциско до мосту "Золота Брама" у розпал страждань від біполярного розладу, після того, як почув голоси в голові, які "говорили йому померти". Під час подорожі він уклав "угоду з самим собою", каже чоловік.

"Якби хтось запитав мене, чи я в порядку, чи щось подібне, я б їм все розповів і попросив допомогти", - пояснює він.

Натомість єдиною людиною, яка звернулася до Гайнса, була туристка, яка попросила його сфотографувати її. Незабаром Гайнс перескочив через низькі поручні. Подібно до небагатьох тих, хто вижив, він пошкодував про рішення стрибнути відразу після того, як почав чотирисекундне падіння у Тихий океан.

"Сітки зупинили б мене, якби я стрибнув, але я також думаю, що я б навіть не намагався це зробити, якби вони були", - каже Гайнс.

"Я думаю, що щойно люди зрозуміють, що вони більше не можуть померти, стрибнувши з мосту "Золота Брама", спроби самогубства припиняться", - додає він.

В Україні працює національна професійна цілодобова гаряча лінія з питань профілактики самогубств та підтримки психічного здоров’я Lifeline Ukraine.

Автор: Фернандо Дуарте, BBC World Service