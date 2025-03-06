Українських біженців U4U у США можуть позбавити правового статусу

Адміністрація президента США Дональда Трампа може позбавити тимчасового правового статусу приблизно 240 тисяч українців, які тікали від російсько-української війни.

Про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на високопосадового чиновника адміністрації Трампа і три джерела.

Такі зміни на українців у США можуть чекати вже у квітні.

Як повідомляють джерела, українці, ймовірно, втратять свій статус разом з іншими мігрантами, що мали право в'їзду за тимчасовими гуманітарними програмами, які ініціювала адміністрація Джо Байдена.

Загалом це може змінити становище 1,8 мільйона біженців у США.

Своє рішення адміністрація Трампа могла прийняти ще до погіршення американсько-українських взаємин після сварки президентів США та України в Овальному кабінеті.

"Правда в тому, що на цей момент рішення не прийнято", - зреагувала на повідомлення у виданні Reuters прессекретарка Білого дому Керолайн Левіт у мережі X. Вона також назвала статтю "фейковими новинами від Reuters, заснованими на анонімних джерелах, які не мають уявлення про що говорять."

Українське консульство офіційно ще не коментувало рішення.

"Усі в шоці, ми зробили запит до міграційної служби про деталі", - розповіло BBC джерело в посольстві США про перспективи для українців.

Як це стало можливим

Своїм указом "Захист наших кордонів" від 20 січня Дональд Трамп закликав міністерство національної безпеки США припинити всі програми для мігрантів, які були частиною політики Байдена зі стримування нелегальної імміграції та надання гуманітарної допомоги.

Зупинка цих програм була однією з передвиборчих обіцянок Трампа.

Крім 240 тисяч українців, що тікали від війни, зміни можуть вплинути на статус 530 тисяч кубинців, гаїтян, нікарагуанців і венесуельців, а також 70 тисяч афганців, які тікали з Афганістану після захоплення влади талібами.

Автор фото,Getty Images Адміністрація Трампа може закрити всі програми, які започаткував Байден для зменшення кількості нелегальних мігрантів.

Як наслідок, біженці без тимчасового правового статусу, зокрема українці, можуть стикнутися з процедурою прискореної депортації, повідомляє Reuters.

Раніше BBC Україна писала, що в США призупинили програму допомоги для українців Uniting for Ukraine (U4U), які тікають від війни.

Цю програму американський уряд започаткував ще в квітні 2022 року. Як наслідок, українці мали право прибути до США і легально проживати у країні протягом двох років.

Для цього охочим мали знайти в країні спонсора. Той повинен надіслати запрошення і заявити, що він забезпечуватиме українців і надаватиме їм житло на весь термін дії програми.

Якщо призупинка програми для українців Uniting for Ukraine передбачала неможливість подати нові заявки, поки не розглянуть усі попередні, то відмова у правовому статусі для деяких українців може означати депортацію зі США.