Український військовий Яніс Терещенко у Венеції врятував підлітка: «До приїзду медиків стік би кров'ю»

У Венеції український військовий у відпустці врятував життя молодого чоловіка, якого поранили ножем просто на вулиці, повідомляє видання Corriere del Veneto та сам український боєць на своїй сторінці в соцмережі Х.

Він перебуває на відпочинку і випадково опинився поруч - з аптечкою та турнікетами. Він надав першу допомогу, запобігши смерті потерпілого.

За інформацією італійських ЗМІ, інцидент стався 10 березня в історичному центрі Венеції. Хлопець північноафриканського походження дістав ножове поранення від свого однолітка. За кілька хвилин до цього між ними спалахнула суперечка.

Поранений пройшов кілька метрів і впав. Через отримані травми в нього почалася сильна кровотеча.

В цей час поруч проходив український військовий, який перебував у відпустці.

Він одразу відреагував й оперативно надав пораненому медичну допомогу. При собі в українського бійця була аптечка IFAK із турнікетами, тому він зміг зупинити сильну кровотечу ще до прибуття медиків.

Інші перехожі одразу викликали поліцію й "швидку". Тим часом нападник втік.

На місце події прибули правоохоронці та криміналісти, які почали розслідування.

Потерпілого госпіталізували, його стан залишається під контролем лікарів.

Автор фото,Reuters Італійська поліція прибула на місце інциденту через 10 хвилин

Італійське видання називає військового Янісом Турещенком.

Проте, як з'ясував портал АрміяInform, українського військового, що врятував юнака від смерті, звати Яніс Терещенко, він служить розвідником у Третій окремій штурмовій бригаді ЗСУ.

Зараз він у відпустці в Італії й випадково став свідком інциденту.

"Хлопець мав множинні ножові поранення, одне становило особливу загрозу для життя - на лівій нозі вище коліна. Перехожі намагалися зупинити кровотечу, але не вийняли речей з кишені, тому їм це не вдалося", - розповів Яніс.

Військовий дістав з кишені пораненого всі речі, що заважали надати допомогу, та наклав турнікет.

Після цього прибули поліцейські й медики, які далі займалися пораненим.

Автор фото,x.com/ultrarightnow Яніс Терещенко, колишній учитель, а нині боєць Третьої штурмової бригади, прямував до готелю, коли побачив на дорозі пораненого хлопця

Яніс впевнений, що за ті 10 хвилин до приїзду медиків хлопець би стік кров'ю без допомоги.

"Люди навколо були в шоці, ніхто не знав, що робити і не втручався. На жаль, за ці роки війни я бачив багато чого, тому не сумнівався ні секунди", - сказав Терещенко місцевій газеті Corriere del Veneto.

Він також розповів про інцидент у своїх соцмережах.

"Пощастило хлопчику, що я був поруч з аптечкою і турнікетами, до приїзду "швидкої" вже б (стік кров'ю - Ред.)", - написав військовий в X.

Яніс каже, що завжди скрізь бере із собою аптечку, навіть на відпочинку.

"Хоча навіть рідні іноді кажуть, що це зайве місце в багажу, можливо, не варто брати. Але життя доводить, що це необхідно", - підкреслює він.

Автор фото,x.com/ultrarightnow Поранений зумів пройти лише кілька метрів, перш ніж впасти перед рестораном у центрі Венеції, кажуть свідки

Історія привернула увагу місцевих ЗМІ, які спочатку повідомили, що хлопця врятував "російський турист". Але пізніше уточнили, що це був український військовий.