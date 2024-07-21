Понад 700 років історії: скільки коштує вілла, що належала родині Мони Лізи

У будинку є передпокій, п'ять віталень, їдальня, бібліотека і фітнес-зал. Загалом у резиденції 14 спалень і 15 ванних кімнат.

Історичний маєток, який раніше належав родичам Лізи дель Джокондо, зображеної на картині "Мона Ліза" Леонардо да Вінчі, виставили на продаж в Італії. Про це пише New York Post.

Більш ніж 700-річна вілла, розташована в сільській місцевості Скандіччі, муніципалітету з населенням 50 000 осіб на захід від Флоренції, колись належала родині Франческо дель Джокондо, який замовив Леонардо да Вінчі написати портрет своєї дружини, Лізи дель Джокондо. З кінця 1700-х років він виставлений у паризькому Луврі, і донині його відвідують натовпи відвідувачів.

Особняк виставлений на продаж за 19,66 мільйона доларів і продається Сарою Кастріота Скандербег з Italy Sotheby's International Realty.

"Вілла має особливе художнє та історичне значення і зареєстрована в Суперінтендантстві з архітектурної та ландшафтної спадщини. Весь комплекс перебуває в ідеальному експлуатаційному стані й наразі використовується як приватна резиденція сім'єю флорентійських промисловців", — розповіла виданню Ділетта Джорголо, голова відділу житлової нерухомості Italy Sotheby's International Realty.



Вілла пережила понад 700 років

Фото: Italy Sotheby's International Realty

Видання зазначає, що побудована близько 1300 року, вілла перейшла у власність сім'ї Джокондо 1498 року, незадовго до того, як да Вінчі написав портрет Лізи дель Джокондо на початку 1500-х років. Зрештою маєток було передано родині Антінорі. Зараз він офіційно називається Villa Antinori di Monte Aguglioni.

За минулі роки особняк зазнав безліч реконструкцій, але в ньому збереглося безліч деталей старовинного стилю, включно з багатокутною приватною каплицею, що слугує яскравим прикладом релігійної архітектури XVII століття. Серед інших будівель на території в 66 акрів — будинок доглядача, оранжерея, теплиця і різні споруди для сільськогосподарських потреб.

Загалом у резиденції 14 спалень і 15 ванних кімнат

Фото: Italy Sotheby's International Realty

Чотириповерхова вілла площею близько 43 000 квадратних футів має два входи — нинішній головний і оригінальний, що веде через залізні ворота в сад по засадженій кипарисами доріжці, а також службовий вхід. Крім того, в будинку є передпокій, п'ять віталень, їдальня, бібліотека і фітнес-зал. Загалом у резиденції 14 спалень і 15 ванних кімнат.

Серед інших особливостей головного будинку — приміщення для персоналу, ліфт, тераса на другому поверсі під назвою "dell'clock", з якої відкривається вид на рівнину Флоренції.

Раніше повідомлялось, що цього року виповнилося 520 років портрету "Мона Ліза", шедевру живопису пензля флорентійського художника Леонардо да Вінчі. Ми спробували розібратися в чому загадка і привабливість саме цієї роботи великого майстра.