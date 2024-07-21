Живий Журнал
Сьогодні: Вс, 21.07.2024    22:25:52
 
ЖЖ » Новини » Гроші і Економіка » 2024 » Июль » 21 » 14:30:55

Понад 700 років історії: скільки коштує вілла, що належала родині Мони Лізи

21.07.2024, 14:30:55 249 0 Помилка?Помилка в тексті?
Виділили слово мишкою
і натисніть Ctrl+Enter
Понад 700 років історії: скільки коштує вілла, що належала родині Мони Лізи

У будинку є передпокій, п'ять віталень, їдальня, бібліотека і фітнес-зал. Загалом у резиденції 14 спалень і 15 ванних кімнат.

Історичний маєток, який раніше належав родичам Лізи дель Джокондо, зображеної на картині "Мона Ліза" Леонардо да Вінчі, виставили на продаж в Італії. Про це пише New York Post.

Більш ніж 700-річна вілла, розташована в сільській місцевості Скандіччі, муніципалітету з населенням 50 000 осіб на захід від Флоренції, колись належала родині Франческо дель Джокондо, який замовив Леонардо да Вінчі написати портрет своєї дружини, Лізи дель Джокондо. З кінця 1700-х років він виставлений у паризькому Луврі, і донині його відвідують натовпи відвідувачів.

Особняк виставлений на продаж за 19,66 мільйона доларів і продається Сарою Кастріота Скандербег з Italy Sotheby's International Realty.

"Вілла має особливе художнє та історичне значення і зареєстрована в Суперінтендантстві з архітектурної та ландшафтної спадщини. Весь комплекс перебуває в ідеальному експлуатаційному стані й наразі використовується як приватна резиденція сім'єю флорентійських промисловців", — розповіла виданню Ділетта Джорголо, голова відділу житлової нерухомості Italy Sotheby's International Realty.
 

Маєток, особняк, вілла Мони Лізи, будинок, дорогий будинок, нерухомість, розкішна вілла, сім'я Джокондо, сімейний маєток Вілла пережила понад 700 років
Фото: Italy Sotheby's International Realty 
Маєток, особняк, вілла Мони Лізи, будинок, дорогий будинок, нерухомість, розкішна вілла, сім'я Джокондо, сімейний маєток 

Видання зазначає, що побудована близько 1300 року, вілла перейшла у власність сім'ї Джокондо 1498 року, незадовго до того, як да Вінчі написав портрет Лізи дель Джокондо на початку 1500-х років. Зрештою маєток було передано родині Антінорі. Зараз він офіційно називається Villa Antinori di Monte Aguglioni.

За минулі роки особняк зазнав безліч реконструкцій, але в ньому збереглося безліч деталей старовинного стилю, включно з багатокутною приватною каплицею, що слугує яскравим прикладом релігійної архітектури XVII століття. Серед інших будівель на території в 66 акрів — будинок доглядача, оранжерея, теплиця і різні споруди для сільськогосподарських потреб.

Маєток, особняк, вілла Мони Лізи, будинок, дорогий будинок, нерухомість, розкішна вілла, сім'я Джокондо, сімейний маєток Загалом у резиденції 14 спалень і 15 ванних кімнат
Фото: Italy Sotheby's International Realty 
Маєток, особняк, вілла Мони Лізи, будинок, дорогий будинок, нерухомість, розкішна вілла, сім'я Джокондо, сімейний маєток 

Чотириповерхова вілла площею близько 43 000 квадратних футів має два входи — нинішній головний і оригінальний, що веде через залізні ворота в сад по засадженій кипарисами доріжці, а також службовий вхід. Крім того, в будинку є передпокій, п'ять віталень, їдальня, бібліотека і фітнес-зал. Загалом у резиденції 14 спалень і 15 ванних кімнат.

Серед інших особливостей головного будинку — приміщення для персоналу, ліфт, тераса на другому поверсі під назвою "dell'clock", з якої відкривається вид на рівнину Флоренції.

Раніше повідомлялось, що цього року виповнилося 520 років портрету "Мона Ліза", шедевру живопису пензля флорентійського художника Леонардо да Вінчі. Ми спробували розібратися в чому загадка і привабливість саме цієї роботи великого майстра.

Тэги: Італія, Леонардо да Вінчі, Джокондо, вілла

Схожі новини:

Комментариев: 0
Оголошення на ЖЖ інфо: