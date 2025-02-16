Найбільша облава на мафію в Італії: на Сицилії сотні арештованих

Італійська поліція провела наймасштабнішу за останні роки операцію проти сицилійських мафіозних кланів. Її головна мета - припинити спробу "Коза ностри" відновити свою керівну структуру, відому як "Купол".

У рейдах, що розпочалися на світанку вівторка, були залучені 1200 сицилійських карабінерів, співробітники відділу боротьби зі злочинністю Палермо, кінологи, вертолітна ескадрилья та представники інших військових підрозділів Італії.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що в ході операції заарештували понад 180 осіб, зокрема кількох чільних діячів "Коза ностри".

"Дякую судовій владі, нашим карабінерам, жінкам та чоловікам у військовій формі, службовцям держави, які гарантують законність та безпеку країни. Давайте рухатися вперед рішуче, тому що мафію можна і треба перемогти", - заявив він.



Усіх заарештованих підозрюють в участі у злочинній спільноті мафіозного типу, замахах на вбивство, здирництві, незаконному обігу наркотиків, підбурюванні до скоєння злочинів із застосуванням зброї, пособництві незаконним азартним іграм тощо.

У заяві Корпусу карабінерів йдеться про те, що боротьба з мафією в Італії значно ускладнена наявністю у "Коза ностри" великого кола інформаторів, зокрема в органах правопорядку. Вони попереджають мафіозі про рейди із зазначенням точного часу та місця облави.

У світлі цього арешт понад 180 людей можна вважати вкрай успішною операцією, заявила італійська влада.

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Серед заарештованих - кілька босів мафії, які зовсім недавно вийшли на волю на підставі виграних у суді апеляцій.

Один з них - Томмасо Ло Престі, який провів 12 років у в'язниці та був звільнений у 2023 році.

Минулого року він опинився у центрі уваги після того, як відсвяткував своє срібне весілля в церкві Палермо, де похований відомий прокурор Джованні Фальконе. Той загинув 1992 року від рук мафії разом із дружиною та трьома охоронцями.

Багато сицилійців були розгнівані тим, що Ло Престі вибрав саме цю церкву для своєї урочистості.

"Роберт де Ніро" та "Людина-павук": що вдалося дізнатися з чатів

Понад 100 років сицилійська мафія контролює багато місцевих міст, вимагаючи у підприємств гроші за захист та одержуючи великі прибутки від торгівлі наркотиками.

У різний час поліція заарештовувала високопоставлених мафіозі, багато хто з них досі у тюрмі.

Проте останнє поліцейське розслідування показало, що навіть за ґратами вони дуже ефективно продовжують керувати своїми кланами за допомогою зашифрованих повідомлень.

Для їхнього перехоплення поліція встановила спеціальні програми у пристроях та будинках мафіозі - і виявилося, що вони регулярно виходять на зв'язок зі своїми рідними та підлеглими.

Втім, повністю розшифрувати повідомлення поліції поки що не вдається. Як повідомляє видання La Repubblica, на даному етапі розшифровані прізвиська двох людей, які на волі приймають вказівки з в'язниці. У перехоплених чатах вони фігурують як "Роберт де Ніро" та "Людина-павук", і поліція активно намагається встановити їхні особи.

Здійснювати арешти, за словами слідчих, теж стало складніше, оскільки з розвитком технологій методи управління мафіозними структурами настільки змінилися, що мафіозі все рідше проводять особисті зустрічі.