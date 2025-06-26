Що відомо про розкішне весілля Джеффа Безоса та Лорен Санчес і хто проти нього

|ЖЖ » Новини » Люди і Суспільство » 2025 Июнь 26 » 10:23:38
Засновник Amazon Джефф Безос і його наречена Лорен Санчес святкують пишне триденне весілля в Італії. Урочистості вартістю кілька мільйонів доларів відбудуться попри протести мешканців Венеції. Але вони, схоже, змусили організаторів змінити місце вечірки.
Це буде другий шлюб як для мільярдера, так і для колишньої американської журналістки і телеведучої Лорен Санчес.
Пара разом вже кілька років, вони заручилися у травні 2023 року.
Пресі невідомі всі деталі весілля, але повідомлялося, що грандіозний фінал у суботу планували повести в розкішному палаці Scuola Grande della Misericordia в історичному центрі Венеції.
Однак, ймовірно, громадська реакція на екстравагантність та безлад, спричинені весіллям мільярдера, змусила організаторів змінити місце.
"Ми цим пишаємося! Ми ніхто, у нас немає грошей, ми невідомі", - сказав BBC Томмазо Каччіарі, представник групи, яка називає себе "Безосу тут не місце".
"Ми просто громадяни, які почали організовуватися, і нам вдалося витіснити з центра міста одну з найвпливовіших людин світу – усіх мільярдерів".
Міська влада розкритикувала активістів, стверджуючи, що такі заможні відвідувачі є важливим джерелом доходу.
"Ці протестувальники поводяться так, ніби Венеція належить їм, але це не так, – сказав BBC Сімоне Вентуріні, міський радник з питань економічного розвитку. - Ніхто немає права вирішувати, кому тут одружуватися".
Цього року Forbes назвав 61-річного Безоса четвертою найбагатшою людиною світу, його статки оцінюють у 227 мільярдів доларів.
Він - засновник гіганта електронної комерції Amazon та компанії Blue Origin, що займається космічними технологіями для пасажирських перевезень.
У пари загалом семеро дітей від попередніх стосунків.
У Безоса є троє синів та прийомна дочка від шлюбу з Маккензі Скотт. Після 25 років спільного життя пара у 2019 році оголосила в твітері про розлучення.
Скотт отримала рекордну компенсацію за розлучення - 4% акцій Amazon, вартість яких приблизно 35,6 мільярда доларів.
55-річна Лорен Санчес є ліцензованим пілотом гелікоптера та засновницею Black Ops Aviation, першої компанії з аерофотозйомки, яка належить і якою керує жінка.
Вона має сина від колишнього партнера, ексгравця Національної футбольної ліги (НФЛ) Тоні Гонсалеса, та двоє дітей від першого чоловіка, керівника медіакорпорації Патріка Вайтселла. Вони були одружені 14 років.
Ця подія, на яку очікують багато зірок, викликала протести численних груп. Серед них місцеві жителі, які борються з напливом туристів до Венеції, активісти зі зміни клімату, а також ті, хто виступає проти підтримки Безосом Трампа.
Активісти у Венеції також розпочали серію протестів проти Безоса, побоюючись, що через церемонію можуть закрити відомий міст Ріальто.
Дехто з протестувальників вважає, що це весілля - ознака постійної "експлуатації" Венеції, через яку населення міста зменшується.
Сьогодні воно складає трохи менше 49 000 людей порівняно зі 175 000 у 1950 році.
Екологічна група Greenpeace назвала Безоса символом "привілеїв і забруднення", який посилює "розрив у нерівності між надбагатіями та рештою з нас" і впливає на зміни клімату.
У понеділок активісти Greenpeace та групи, яка називає себе "Всі ненавидять Ілона", розгорнули гігантське зображення Безоса на площі Сан-Марко в Венеції.
Гасло їхнього протесту - "Якщо ти можеш орендувати Венецію для весілля, ти можеш сплатити більше податків".
За чутками, святкування розпочнеться у четвер увечері зібранням просто неба біля середньовічної церкви Madonna dell'Orto в центральному районі міста Каннареджо, відомому своїм жвавим нічним життям.
Мерія Венеції в середу видала наказ про оточення території, щоб спробувати відокремити гостей від активістів, які протестують вже кілька тижнів.
На церемонію запросили близько 200 гостей. Дехто з них вже прибув до Венеції, як-от модельєрка Діана фон Фюрстенберг, а також дочка Дональда Трампа Іванка та зять Джаред Кушнер, яких помітили в аеропорту.
Серед гостей дівич-вечора Санчес у травні були зірки реаліті-шоу Кім Кардаш'ян та Кріс Дженнер, співачка Кеті Перрі, акторка та продюсерка Єва Лонгорія, філантроп Наташа Пунавалла та ведуча Fox Sports Чарісса Томпсон.
Очікується, що всі вони також будуть на весіллі. Серед інших селебрітіз, за чутками, мають бути телеведуча Опра Вінфрі, співак Мік Джаггер та актор Леонардо Ді Капріо.
Як пишуть місцеві ЗМІ, майже кожен розкішний готель поблизу, а також водні таксі, забронювали для гостей вечірки.
Очікують, що аеропорт Венеції заполонять приватні літаки, а гавань - яхти. П'ять готелів повністю заброньовані, і є повідомлення про те, що для охорони заходу найняли колишніх морських піхотинців США.
Весільні урочистості оцінюють у 55,69 мільйона доларів, каже Лука Заї, президент регіонального уряду Венето, до якого входить Венеція.
Весілля Джеффа Безоса - не перше масштабне святкування такого роду, яке відбулося у Венеції.
У 2014 році актор Джордж Клуні одружився з адвокаткою з прав людини Амаль Аламуддін на гламурній вечірці, під час якої знаменитості зібралися на каналах італійського міста.
На відміну від весілля Безоса, на той час не було суттєвого обурення щодо заходу Клуні.
Автор: Сандрін Лунгумбу,BBC