Що відомо про розкішне весілля Джеффа Безоса та Лорен Санчес і хто проти нього

Засновник Amazon Джефф Безос і його наречена Лорен Санчес святкують пишне триденне весілля в Італії. Урочистості вартістю кілька мільйонів доларів відбудуться попри протести мешканців Венеції. Але вони, схоже, змусили організаторів змінити місце вечірки.

Це буде другий шлюб як для мільярдера, так і для колишньої американської журналістки і телеведучої Лорен Санчес.

Пара разом вже кілька років, вони заручилися у травні 2023 року.

Автор фото,Reuters Підпис до фото,Джефф Безос та Лорен Санчес біля готелю Aman Venice у середу

Пресі невідомі всі деталі весілля, але повідомлялося, що грандіозний фінал у суботу планували повести в розкішному палаці Scuola Grande della Misericordia в історичному центрі Венеції.

Однак, ймовірно, громадська реакція на екстравагантність та безлад, спричинені весіллям мільярдера, змусила організаторів змінити місце.

Автор фото,Reuters Підпис до фото,Протестувальники розгорнули на мосту Ріальто у Венеції банер з написом "Безосу тут не місце!"

"Ми цим пишаємося! Ми ​​ніхто, у нас немає грошей, ми невідомі", - сказав BBC Томмазо Каччіарі, представник групи, яка називає себе "Безосу тут не місце".

"Ми просто громадяни, які почали організовуватися, і нам вдалося витіснити з центра міста одну з найвпливовіших людин світу – усіх мільярдерів".

Автор фото,Reuters Підпис до фото,Джефф Безос у Венеції у середу

Міська влада розкритикувала активістів, стверджуючи, що такі заможні відвідувачі є важливим джерелом доходу.

"Ці протестувальники поводяться так, ніби Венеція належить їм, але це не так, – сказав BBC Сімоне Вентуріні, міський радник з питань економічного розвитку. - Ніхто немає права вирішувати, кому тут одружуватися".

Цього року Forbes назвав 61-річного Безоса четвертою найбагатшою людиною світу, його статки оцінюють у 227 мільярдів доларів.

Він - засновник гіганта електронної комерції Amazon та компанії Blue Origin, що займається космічними технологіями для пасажирських перевезень.

У пари загалом семеро дітей від попередніх стосунків.

У Безоса є троє синів та прийомна дочка від шлюбу з Маккензі Скотт. Після 25 років спільного життя пара у 2019 році оголосила в твітері про розлучення.

Автор фото,Reuters Підпис до фото,Маккензі Скотт після розлучення з Безосом отримала 4% акцій Amazon, вона також займається благодійною діяльністю

Скотт отримала рекордну компенсацію за розлучення - 4% акцій Amazon, вартість яких приблизно 35,6 мільярда доларів.

55-річна Лорен Санчес є ліцензованим пілотом гелікоптера та засновницею Black Ops Aviation, першої компанії з аерофотозйомки, яка належить і якою керує жінка.

Автор фото,Reuters Підпис до фото,Підготовка до урочистостей біля палацу Scuola Grande della Misericordia

Вона має сина від колишнього партнера, ексгравця Національної футбольної ліги (НФЛ) Тоні Гонсалеса, та двоє дітей від першого чоловіка, керівника медіакорпорації Патріка Вайтселла. Вони були одружені 14 років.

Хто проти весілля

Автор фото,Reuters Підпис до фото,Активісти розгорнули банери проти Безоса по всій Венеції

Ця подія, на яку очікують багато зірок, викликала протести численних груп. Серед них місцеві жителі, які борються з напливом туристів до Венеції, активісти зі зміни клімату, а також ті, хто виступає проти підтримки Безосом Трампа.

Активісти у Венеції також розпочали серію протестів проти Безоса, побоюючись, що через церемонію можуть закрити відомий міст Ріальто.

Дехто з протестувальників вважає, що це весілля - ознака постійної "експлуатації" Венеції, через яку населення міста зменшується.

Сьогодні воно складає трохи менше 49 000 людей порівняно зі 175 000 у 1950 році.

Екологічна група Greenpeace назвала Безоса символом "привілеїв і забруднення", який посилює "розрив у нерівності між надбагатіями та рештою з нас" і впливає на зміни клімату.

У понеділок активісти Greenpeace та групи, яка називає себе "Всі ненавидять Ілона", розгорнули гігантське зображення Безоса на площі Сан-Марко в Венеції.

Гасло їхнього протесту - "Якщо ти можеш орендувати Венецію для весілля, ти можеш сплатити більше податків".

Автор фото,Reuters Підпис до фото,Співробітники служби безпеки стоять біля церкви Madonna dell'Orto

За чутками, святкування розпочнеться у четвер увечері зібранням просто неба біля середньовічної церкви Madonna dell'Orto в центральному районі міста Каннареджо, відомому своїм жвавим нічним життям.

Мерія Венеції в середу видала наказ про оточення території, щоб спробувати відокремити гостей від активістів, які протестують вже кілька тижнів.

Весілля Безоса і Санчес: кого запросили

Автор фото,Reuters Підпис до фото,Доньку президента США Іванку Трамп та її чоловіка Джареда Кушнера помітили в аеропорту Венеції

На церемонію запросили близько 200 гостей. Дехто з них вже прибув до Венеції, як-от модельєрка Діана фон Фюрстенберг, а також дочка Дональда Трампа Іванка та зять Джаред Кушнер, яких помітили в аеропорту.

Серед гостей дівич-вечора Санчес у травні були зірки реаліті-шоу Кім Кардаш'ян та Кріс Дженнер, співачка Кеті Перрі, акторка та продюсерка Єва Лонгорія, філантроп Наташа Пунавалла та ведуча Fox Sports Чарісса Томпсон.

Очікується, що всі вони також будуть на весіллі. Серед інших селебрітіз, за чутками, мають бути телеведуча Опра Вінфрі, співак Мік Джаггер та актор Леонардо Ді Капріо.

Автор фото,EPA-EFE / REX / Shutterstock Підпис до фото,Співачка Кеті Перрі (друга зліва) приєдналася до короткої місії Blue Origin на орбіту Землі та, як очікується, буде однією з гостей весілля

Як пишуть місцеві ЗМІ, майже кожен розкішний готель поблизу, а також водні таксі, забронювали для гостей вечірки.

Очікують, що аеропорт Венеції заполонять приватні літаки, а гавань - яхти. П'ять готелів повністю заброньовані, і є повідомлення про те, що для охорони заходу найняли колишніх морських піхотинців США.

Весільні урочистості оцінюють у 55,69 мільйона доларів, каже Лука Заї, президент регіонального уряду Венето, до якого входить Венеція.

Автор фото,Reuters Підпис до фото,Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян має бути серед гостей весілля

Весілля Джеффа Безоса - не перше масштабне святкування такого роду, яке відбулося у Венеції.

У 2014 році актор Джордж Клуні одружився з адвокаткою з прав людини Амаль Аламуддін на гламурній вечірці, під час якої знаменитості зібралися на каналах італійського міста.

На відміну від весілля Безоса, на той час не було суттєвого обурення щодо заходу Клуні.

Автор: Сандрін Лунгумбу,BBC