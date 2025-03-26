Зірковий лелека Грицько увосьме повернувся до гнізда на Полтавщині. Чому за ним так пильно стежать

До села Леляки на Полтавщині повернувся знаменитий лелека Грицько. Птах уже восьмий раз поспіль прилітає до свого гнізда у Національному природному парку "Пирятинський". Вже три роки біля гнізда встановлена камера, а дослідники ведуть цілодобову відеотрансляцію.

"Це ж треба, долаючи тисячі кілометрів восени та навесні, попри все знаходити ту єдину дорогу, яка веде до рідної домівки! Нарешті глядачі третього сезону онлайн-спостережень дочекалися господаря гнізда, а тепер черга за Одаркою", - написала дослідниця птахів Ірина Саражинська.

У перший ранок у рідному гнізді Грицько влаштував прибирання, а потім полетів снідати.

На YouTube канал "Лелека Грицько" підписані понад 43 тисячі глядачів.



Вони дуже емоційно та радісно відреагували на появу лелеки цієї весни.

"Ласкаво просимо додому!", "З поверненням, рідненький, ми вже зачекалися!", "Дуже раді. Ласкаво просимо додому!", - пишуть глядачі.



"Безперечно, подія, пов'язана з поверненням Грицька в рідне гніздо, сколихнула інформаційний простір, але насамперед викликала зворушливі емоції в усіх, хто чекав і виглядав, тож у чаті миттєво з'явилися сотні коментарів: від радісного захоплення до сліз", - написала Ірина Саражинська про повернення птаха.

Автор фото,Лелека Грицько Грицько та Одарка у 2024-му

Лелеки Грицько та Одарка справжні зірки за якими стежать тисячі людей.

Минулого року Грицько повернувся до гнізда 19 березня о 17:43, а Одарка прибула 23 березня о 15:34. У травні того ж року в їхній родині з'явилося перше пташеня.

Цього року інтриги навколо гнізда Грицька почалися ще 20-го березня, коли туди на кілька хвилин прилетів невідомий лелека. Дослідниця Ірина Саражинська припускає, що це був не Грицько, але саме цей птах став першим, кого зафіксувала камера в цьому сезоні.

Глядачі також помітили, що той птах був молодшим та не клекотав, прилетівши на місце. Відтак прихильники каналу "Лелека Грицько" продовжили очікувати справжнього Грицька.

Наукові дослідження лелек у національному парку "Пирятинський" проводять студенти кафедри екології та зоології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, який є науковим куратором парку.

Автор фото,Лелека Грицько Гості у гнізді Одарки і Грицька

Встановлення відеокамери біля гнізда в селі Леляки на Полтавщині планували ще у 2021 році, але через початок повномасштабного вторгнення Росії проєкт довелося відкласти.

Обладнання, яке на той момент знаходилося на Харківщині, співробітник парку сховав у погребі. Його вдалося зберегти та дістати після звільнення території від російських військ.

У травні 2023 року трансляцію запустили, але згодом довелося її призупинити на вимогу СБУ, оскільки на відео потрапляла частина автотраси.

Після коригування кута огляду трансляцію відновили 10 березня 2024 року на каналі "Лелека Грицько".