Що робити, якщо реклама не працює?

|ЖЖ » Новини » Гроші і Економіка » 2025 Май 20 » 16:28:27
Буває так: ви самостійно запустили рекламу, гроші на рахунку є, усе начебто налаштовано правильно, а показів і кліків немає. Кампанія просто стоїть. Чому так відбувається і що робити?
Ось основні причини, чому ваша реклама може не показуватись, і що потрібно перевірити:
Якщо ви використовуєте ремаркетинг (показ реклами тим, хто вже був на вашому сайті) або схожі аудиторії, то для запуску реклами в Google потрібно, щоб у списку було хоча б 100 людей за останній місяць. Для відеореклами потрібно ще більше — мінімум 1000 людей.
Що перевірити: Зайдіть у Google Ads → Інструменти → Менеджер аудиторій. Подивіться, скільки людей у вашій аудиторії та чи наповнюється вона взагалі.
Іноді ви можете випадково вибрати такі налаштування, які суперечать одне одному. Наприклад:
Що перевірити: Уважно перегляньте всі налаштування кампанії:
Якщо ви обрали розумні стратегії ставок, наприклад, "Максимум конверсій" або "Цільова CPA" (ціна за дію), але у вашому обліковому записі ще немає історії покупок або інших важливих дій, Google просто не може навчитися, як правильно показувати рекламу.
Що робити: Якщо обліковий запис новий, краще почати з простих стратегій, наприклад, "Максимум кліків", поки не накопичиться статистика по діях.
Якщо ви виділили, наприклад, всього 1 долар на день, Google може взагалі не запускати вашу кампанію. А якщо ви поставили занадто низьку ціну за клік (Max CPC), то ваші оголошення просто не братимуть участь у торгах і не показуватимуться.
Що перевірити:
Якщо хоча б одне ваше оголошення не схвалено Google, вся кампанія може не запуститися. Або оголошення може бути "обмежене" через правила Google (наприклад, товари для дорослих).
Що перевірити:
Якщо ви задали дуже багато обмежень, наприклад: "жінки 25–34, Київ, цікавляться фінансами, тільки на комп'ютерах, тільки по буднях, тільки з 10 до 12" – рекламі просто нікому буде показатись.
Що робити: Почніть з ширших налаштувань. Додайте більше аудиторій, розширте географію, не обмежуйте час показу одразу.
Часто відповідь знаходиться прямо у вашому обліковому записі Google Ads, у розділі "Огляд" кампанії. Google там прямо пише, що заважає показу: "Очікує схвалення", "Аудиторія замала", "Ставка занадто низька" або "Обмежено бюджетом".
Не ігноруйте ці підказки – вони дуже часто вказують на реальну проблему!
Реклама "мовчить" не тому, що Google "дурний", а тому що десь у налаштуваннях щось не збігається. Знайдіть цю невідповідність – і знайдете рішення. Якщо не знайдете — ви можете замовити контекстну рекламу у професіоналів.