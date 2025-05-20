Що робити, якщо реклама не працює?

Буває так: ви самостійно запустили рекламу, гроші на рахунку є, усе начебто налаштовано правильно, а показів і кліків немає. Кампанія просто стоїть. Чому так відбувається і що робити?

Куди дивитись, якщо реклама не працює

Ось основні причини, чому ваша реклама може не показуватись, і що потрібно перевірити:

1. Мало людей в аудиторії

Якщо ви використовуєте ремаркетинг (показ реклами тим, хто вже був на вашому сайті) або схожі аудиторії, то для запуску реклами в Google потрібно, щоб у списку було хоча б 100 людей за останній місяць. Для відеореклами потрібно ще більше — мінімум 1000 людей.

Що перевірити: Зайдіть у Google Ads → Інструменти → Менеджер аудиторій. Подивіться, скільки людей у вашій аудиторії та чи наповнюється вона взагалі.

2. Налаштування "сперечаються" між собою

Іноді ви можете випадково вибрати такі налаштування, які суперечать одне одному. Наприклад:

Ви вказали, що реклама для України , але аудиторія, яку ви обрали, живе в США .

, але аудиторія, яку ви обрали, живе в . Мова кампанії англійська , а оголошення ви написали російською .

, а оголошення ви написали . Обрали показ тільки на комп'ютерах, хоча більшість ваших клієнтів користуються телефонами.

Що перевірити: Уважно перегляньте всі налаштування кампанії:

Де показувати (країни, міста), якою мовою і на яких пристроях .

(країни, міста), і . Коли показувати (розклад показів).

(розклад показів). Де показувати (у пошуку Google, на сайтах-партнерах, на YouTube).

3. Google не розуміє, що від нього хочуть

Якщо ви обрали розумні стратегії ставок, наприклад, "Максимум конверсій" або "Цільова CPA" (ціна за дію), але у вашому обліковому записі ще немає історії покупок або інших важливих дій, Google просто не може навчитися, як правильно показувати рекламу.

Що робити: Якщо обліковий запис новий, краще почати з простих стратегій, наприклад, "Максимум кліків", поки не накопичиться статистика по діях.

4. Ставка або бюджет занадто малі

Якщо ви виділили, наприклад, всього 1 долар на день, Google може взагалі не запускати вашу кампанію. А якщо ви поставили занадто низьку ціну за клік (Max CPC), то ваші оголошення просто не братимуть участь у торгах і не показуватимуться.

Що перевірити:

Зайдіть у розділ Ключові слова → Статус . Подивіться, чи немає там напису " Ставка занадто низька для показу ".

→ . Подивіться, чи немає там напису " ". Зверніть увагу на відсоток отриманих показів – якщо він низький, значить, бюджету або ставки не вистачає.

5. Оголошення не пройшли перевірку

Якщо хоча б одне ваше оголошення не схвалено Google, вся кампанія може не запуститися. Або оголошення може бути "обмежене" через правила Google (наприклад, товари для дорослих).

Що перевірити:

Подивіться статус оголошень : вони мають бути " Активні ", а не " На розгляді " або " Відхилено ".

: вони мають бути " ", а не " " або " ". Чи є сповіщення у вашому обліковому записі? Google часто пише, що не так.

6. Занадто вузький таргетинг

Якщо ви задали дуже багато обмежень, наприклад: "жінки 25–34, Київ, цікавляться фінансами, тільки на комп'ютерах, тільки по буднях, тільки з 10 до 12" – рекламі просто нікому буде показатись.

Що робити: Почніть з ширших налаштувань. Додайте більше аудиторій, розширте географію, не обмежуйте час показу одразу.

7. Google сам підказує, що не так

Часто відповідь знаходиться прямо у вашому обліковому записі Google Ads, у розділі "Огляд" кампанії. Google там прямо пише, що заважає показу: "Очікує схвалення", "Аудиторія замала", "Ставка занадто низька" або "Обмежено бюджетом".

Не ігноруйте ці підказки – вони дуже часто вказують на реальну проблему!

Висновок

Реклама "мовчить" не тому, що Google "дурний", а тому що десь у налаштуваннях щось не збігається. Знайдіть цю невідповідність – і знайдете рішення. Якщо не знайдете — ви можете замовити контекстну рекламу у професіоналів.