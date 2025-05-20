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ЖЖ » Новини » Гроші і Економіка » 2025 » Май » 20 » 16:28:27

Що робити, якщо реклама не працює?

20.05.2025, 16:28:27 486 0 Помилка?Помилка в тексті?
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Що робити, якщо реклама не працює?

Буває так: ви самостійно запустили рекламу, гроші на рахунку є, усе начебто налаштовано правильно, а показів і кліків немає. Кампанія просто стоїть. Чому так відбувається і що робити?

Куди дивитись, якщо реклама не працює

Ось основні причини, чому ваша реклама може не показуватись, і що потрібно перевірити:

1. Мало людей в аудиторії

Якщо ви використовуєте ремаркетинг (показ реклами тим, хто вже був на вашому сайті) або схожі аудиторії, то для запуску реклами в Google потрібно, щоб у списку було хоча б 100 людей за останній місяць. Для відеореклами потрібно ще більше — мінімум 1000 людей.

Що перевірити: Зайдіть у Google Ads → Інструменти → Менеджер аудиторій. Подивіться, скільки людей у вашій аудиторії та чи наповнюється вона взагалі.

2. Налаштування "сперечаються" між собою

Іноді ви можете випадково вибрати такі налаштування, які суперечать одне одному. Наприклад:

  • Ви вказали, що реклама для України, але аудиторія, яку ви обрали, живе в США.
  • Мова кампанії англійська, а оголошення ви написали російською.
  • Обрали показ тільки на комп'ютерах, хоча більшість ваших клієнтів користуються телефонами.

Що перевірити: Уважно перегляньте всі налаштування кампанії:

  • Де показувати (країни, міста), якою мовою і на яких пристроях.
  • Коли показувати (розклад показів).
  • Де показувати (у пошуку Google, на сайтах-партнерах, на YouTube).

3. Google не розуміє, що від нього хочуть

Якщо ви обрали розумні стратегії ставок, наприклад, "Максимум конверсій" або "Цільова CPA" (ціна за дію), але у вашому обліковому записі ще немає історії покупок або інших важливих дій, Google просто не може навчитися, як правильно показувати рекламу.

Що робити: Якщо обліковий запис новий, краще почати з простих стратегій, наприклад, "Максимум кліків", поки не накопичиться статистика по діях.

4. Ставка або бюджет занадто малі

Якщо ви виділили, наприклад, всього 1 долар на день, Google може взагалі не запускати вашу кампанію. А якщо ви поставили занадто низьку ціну за клік (Max CPC), то ваші оголошення просто не братимуть участь у торгах і не показуватимуться.

Що перевірити:

  • Зайдіть у розділ Ключові словаСтатус. Подивіться, чи немає там напису "Ставка занадто низька для показу".
  • Зверніть увагу на відсоток отриманих показів – якщо він низький, значить, бюджету або ставки не вистачає.

5. Оголошення не пройшли перевірку

Якщо хоча б одне ваше оголошення не схвалено Google, вся кампанія може не запуститися. Або оголошення може бути "обмежене" через правила Google (наприклад, товари для дорослих).

Що перевірити:

  • Подивіться статус оголошень: вони мають бути "Активні", а не "На розгляді" або "Відхилено".
  • Чи є сповіщення у вашому обліковому записі? Google часто пише, що не так.

6. Занадто вузький таргетинг

Якщо ви задали дуже багато обмежень, наприклад: "жінки 25–34, Київ, цікавляться фінансами, тільки на комп'ютерах, тільки по буднях, тільки з 10 до 12" – рекламі просто нікому буде показатись.

Що робити: Почніть з ширших налаштувань. Додайте більше аудиторій, розширте географію, не обмежуйте час показу одразу.

7. Google сам підказує, що не так

Часто відповідь знаходиться прямо у вашому обліковому записі Google Ads, у розділі "Огляд" кампанії. Google там прямо пише, що заважає показу: "Очікує схвалення", "Аудиторія замала", "Ставка занадто низька" або "Обмежено бюджетом".

Не ігноруйте ці підказки – вони дуже часто вказують на реальну проблему!

Висновок

Реклама "мовчить" не тому, що Google "дурний", а тому що десь у налаштуваннях щось не збігається. Знайдіть цю невідповідність – і знайдете рішення. Якщо не знайдете — ви можете замовити контекстну рекламу у професіоналів.

Тэги: реклама

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