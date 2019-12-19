Известный форвард, бывший игрок сборной может перейти в житомирское «Полесье»

Бывший нападающий сборной Украины, 36-летний Александр Ковпак может продолжить карьеру в житомирском ФК "Полесье".
О возможном переходе Ковпака в состав полещуков сообщает портал Footboom.com
.
Форвард начинал сезон в составе ФК "Черноморец", но в конце ноября стал одним из четырех игроков, прекративших сотрудничество с Моряками. За одесситов Ковпак провел 7 матчей, голами не отличался.
Фанатам украинского футбола Александр Ковпак мог запомниться по играм за симферопольскую "Таврию". Форвард провел за клуб более 150 матчей и отличился 46 забитыми мячами.
В сезоне 2017-2018 Ковпак выступал за ФК "Полтава", главным тренером которого в то время был нынешний наставник "Полесья" Анатолий Бессмертный.
Как сообщал "Журнал Житомира
", 17 декабря мэр Житомира Сергей Сухомлин заявил, что областной совет больше не хочет финансировать ФК "Полесье"
и дальнейшее существование команды находится под большим вопросом. Утром 18 декабря на площади Королева в Житомире собрались фанаты футбольного клуба "Полесье"
. К ним вышел председатель ОГА Бунечко и заявил, что в бюджете предусмотрено 1,8 млн грн на финансирование ФК.
А в команду брать молодых талантливых ребят, хорошо физически подготовленных, которые хотят пробиться в крутые команды, хотят, чтобы их заметили и оценили, а потому готовы землю рыть с первой до последней минуты игры.
Такие, конечно, потом уйдут наверх, но всегда все болельщики будут знать, что начинали карьеру они в "Полесье".
В любом случае, успехов команде!