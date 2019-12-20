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2019 » Декабрь » 2012:21:53

На Житомирщине перевернулась междугородняя маршрутка: пассажиры получили травмы. ФОТО

Сегодня, 12:28:53 402 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине перевернулась междугородняя маршрутка: пассажиры получили травмы. ФОТО

 Утром 20 декабря неподалеку пгт Ружин произошло ДТП с участием маршрутного микроавтобуса, следовавшего из Белой Церкви в Винницу. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в ГУНП Житомирской области.

"20 декабря около 8:40 по спецлинии "102" поступило сообщение о ДТП недалеко от районного центра с участием маршрутного автобуса, следовавшего из г. Белой Церкви в г. Винница. Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и патрульные сектора реагирования Ружинского отделение полиции", - информируют правоохранители.

Предварительно известно, что водитель микроавтобуса "Мерседес" не справился с управлением и съехал в кювет, где транспортное средство перевернулось. Одной из причин ДТП могла быть скользкая дорога.

По имеющейся информации, травмы различной степени тяжести получили четверо пассажиров. Сейчас им оказывают медицинскую помощь.



Тэги: Житомирщина, маршрутка, дтп
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