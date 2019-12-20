Утром 20 декабря неподалеку пгт Ружин произошло ДТП с участием маршрутного микроавтобуса, следовавшего из Белой Церкви в Винницу. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в ГУНП Житомирской области.
"20 декабря около 8:40 по спецлинии "102" поступило сообщение о ДТП недалеко от районного центра с участием маршрутного автобуса, следовавшего из г. Белой Церкви в г. Винница. Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и патрульные сектора реагирования Ружинского отделение полиции"
, - информируют правоохранители.
Предварительно известно, что водитель микроавтобуса "Мерседес" не справился с управлением и съехал в кювет, где транспортное средство перевернулось. Одной из причин ДТП могла быть скользкая дорога.
По имеющейся информации, травмы различной степени тяжести получили четверо пассажиров. Сейчас им оказывают медицинскую помощь.
На Житомирщине перевернулась междугородняя маршрутка: пассажиры получили травмы. ФОТО