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В Житомирской области маршрутка врезалась в фуру: водителя зажало в салоне

Сегодня, 11:17:53 726 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области маршрутка врезалась в фуру: водителя зажало в салоне

 Утром 30 июня в Житомирском районе маршрутка с пассажирами врезалась в грузовик. ДТП произошло на 78 км автодороги Киев-Чоп. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
 

"Предварительно, произошло столкновение маршрутного автобуса Volkswagen LT и грузовика Mercedes-Benz, которые двигались в попутном направлении. В результате транспортные средства получили механические повреждения", - информирует полиция.


Фото: полиция


В результате столкновения водителя микроавтобуса зажало в салоне. Спасатели помогли освободить 29-летнего мужчину, после чего его передали медикам "скорой".

По предварительной информации, пассажиры маршрутки не травмировались и, пересев в другое транспортное средство, продолжили свой путь.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Продолжается установления всех причин и обстоятельств происшествия.
Тэги: маршрутка, Житомирщина, дтп
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