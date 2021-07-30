В Житомирской области маршрутка врезалась в фуру: водителя зажало в салоне

Утром 30 июня в Житомирском районе маршрутка с пассажирами врезалась в грузовик. ДТП произошло на 78 км автодороги Киев-Чоп. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
"Предварительно, произошло столкновение маршрутного автобуса Volkswagen LT и грузовика Mercedes-Benz, которые двигались в попутном направлении. В результате транспортные средства получили механические повреждения", - информирует полиция.
Фото: полиция
В результате столкновения водителя микроавтобуса зажало в салоне. Спасатели помогли освободить 29-летнего мужчину, после чего его передали медикам "скорой".
По предварительной информации, пассажиры маршрутки не травмировались и, пересев в другое транспортное средство, продолжили свой путь.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Продолжается установления всех причин и обстоятельств происшествия.