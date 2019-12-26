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Без очереди и комиссии: в Украине запустили сервис проверки электронных квитанций

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Без очереди и комиссии: в Украине запустили сервис проверки электронных квитанций

 Кабинет министров запустил сервис Check для проверки квитанций по оплате государственных услуг. Он позволит отказаться от бумажных квитанций с мокрой печатью.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в Facebook.
 

Для чего этот сервис


По словам Дубилета, сервис сэкономит украинцам кучу времени. С его помощью можно проверять квитанции в электронной форме, а не требовать их на бумаге с мокрой печатью.

«Сейчас, если вы платите госуслуги (паспорт, авто, загс и т.п.) - у вас требуют квитанцию ​​из банка. Поэтому вы обычно не можете просто платить через интернет-банк или мобильное приложение», - объясняет Дубилет.

Также он добавил, что часто в местах предоставления услуг находятся кассы банков с огромными комиссиями. Новый сервис позволит платить через смартфон, а не через эти кассы. Таким образом, человек будет экономить не только время, но и деньги.
 

Как это будет работать

 
  • Вы предоставляете код квитанции вместо бумажной квитанции об оплате админуслуги.
  • Ревизор платежа проверяет его по этому коду на сайте check.gov.ua.

При этом, отметил Дубилет, бумажными квитанции можно будет параллельно пользоваться в дальнейшем.
 

Какие банки подключены к сервису


Пока к сервису подключены два банка - ПриватБанк и monobank, но в ближайшее время присоединятся другие банки.

По словам Дубилета, в течение месяца учреждения, оказывающие госуслуги, получат новые инструкции, согласно которым они должны будут принимать электронные квитанции.

Дополнительно запустят горячую линию, куда украинцы смогут жаловаться, если госслужащие будут отказываться принимать квитанции в электронной форме.
Тэги: госуслуги, украина, оплата, сервис
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