Кабинет министров запустил сервис Check для проверки квитанций по оплате государственных услуг. Он позволит отказаться от бумажных квитанций с мокрой печатью.
Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет
в Facebook.
Для чего этот сервис
По словам Дубилета, сервис сэкономит украинцам кучу времени. С его помощью можно проверять квитанции в электронной форме, а не требовать их на бумаге с мокрой печатью.
«Сейчас, если вы платите госуслуги (паспорт, авто, загс и т.п.) - у вас требуют квитанцию из банка. Поэтому вы обычно не можете просто платить через интернет-банк или мобильное приложение»
, - объясняет Дубилет.
Также он добавил, что часто в местах предоставления услуг находятся кассы банков с огромными комиссиями. Новый сервис позволит платить через смартфон, а не через эти кассы. Таким образом, человек будет экономить не только время, но и деньги.
Как это будет работать
- Вы предоставляете код квитанции вместо бумажной квитанции об оплате админуслуги.
- Ревизор платежа проверяет его по этому коду на сайте check.gov.ua.
При этом, отметил Дубилет, бумажными квитанции можно будет параллельно пользоваться в дальнейшем.
Какие банки подключены к сервису
Пока к сервису подключены два банка - ПриватБанк и monobank
, но в ближайшее время присоединятся другие банки.
По словам Дубилета, в течение месяца учреждения, оказывающие госуслуги, получат новые инструкции, согласно которым они должны будут принимать электронные квитанции.
Дополнительно запустят горячую линию, куда украинцы смогут жаловаться, если госслужащие будут отказываться принимать квитанции в электронной форме.
Без очереди и комиссии: в Украине запустили сервис проверки электронных квитанций