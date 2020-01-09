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Цены новые, а условия старые: в Житомире дорожает проезд в общественном транспорте

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Цены новые, а условия старые: в Житомире дорожает проезд в общественном транспорте

 С завтрашнего дня, 10 января, в Житомире подорожает проезд в частных маршрутках, коммунальных автобусах, троллейбусах и трамваях.

Соответствующее решение было принято исполнительным комитетом горсовета 5 декабря 2019 года.

За наличные в маршрутных автобусах, в том числе коммунальных - будем платить 7 гривен. В электротранспорте - 5 гривен.

До 10 января в частных маршрутках должны установить валидаторы. В случае отсутствия (неисправности) в транспортном средстве оборудования автоматизированной системы оплаты проезда (валидатора) стоимость проезда - 3 гривныОбязательно требуйте у водителя билет!
 

Сколько будем платить в общественном транспорте Житомира


Частные маршрутки и коммунальные автобусы

 
  • Наличные: 7 гривен
  • Безналичный расчет: 6 гривен
  • Карта житомирянина: 5 гривен
 
  • Пенсионеры: 3 гривны с 8:00 по 16:00
  • Школьники: 3 гривны на период учебного года с 6:00 до 20:00
 

Троллейбусы и трамваи

 
  • Наличные: 5 гривен
  • Безналичный расчет: 4 гривны
  • Карточка житомирянина: 4 гривны


 С 1 марта 2020 года пенсионеры будут платить в электротранспорте 3 гривны, при наличии Карты житомирянина - проезд бесплатный.



Тэги: маршрутки, проезд, Житомир, транспорт
Комментариев: 5
Antisvinomir1
1 Antisvinomir (Antisvinomir1)   • 14:08:39, Сегодня
-2

Что такое? Стаду не нравится повышение?
Так у вас же есть световое шоу на Михайловской, елка на Королева вместе с бухлодомиками и " лучший мэр".

И не забудьте проголосовать за недомэрка на предстоящих осенью выборах, стадо.
melan
2 melan (melan)   • 14:09:02, Сегодня
+2

...В случае отсутствия (неисправности) в транспортном средстве оборудования автоматизированной системы оплаты проезда (валидатора) стоимость проезда - 3 гривны. ....

Что то берут меня смутные сомнения.
Antisvinomir1
3 Antisvinomir (Antisvinomir1)   • 14:11:28, Сегодня
0

Да не будет в недогороде никаких валидаторов.
telefon
4 джавахарлал нюру (telefon)   • 14:15:36, Сегодня
+1

Коррупция рулит.
Mykhailo
5 Михаил (Mykhailo)   • 14:36:26, Сегодня
-1

А кто в курсе про "карты житомирянина", где и как оформить?
А то говорят, что их оформлялили в Сбербанках где-то полгода назад, а теперь не выдают нигде.
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