С завтрашнего дня, 10 января, в Житомире подорожает проезд в частных маршрутках, коммунальных автобусах, троллейбусах и трамваях.
Соответствующее решение было принято исполнительным комитетом горсовета 5 декабря 2019 года
.
За наличные в маршрутных автобусах, в том числе коммунальных - будем платить 7 гривен. В электротранспорте - 5 гривен.
До 10 января в частных маршрутках должны установить валидаторы. В случае отсутствия (неисправности) в транспортном средстве оборудования автоматизированной системы оплаты проезда (валидатора) стоимость проезда - 3 гривны
. Обязательно требуйте у водителя билет!
Сколько будем платить в общественном транспорте Житомира
Частные маршрутки и коммунальные автобусы
- Наличные: 7 гривен
- Безналичный расчет: 6 гривен
- Карта житомирянина: 5 гривен
- Пенсионеры: 3 гривны с 8:00 по 16:00
- Школьники: 3 гривны на период учебного года с 6:00 до 20:00
Троллейбусы и трамваи
С 1 марта 2020 года пенсионеры будут платить в электротранспорте 3 гривны
- Наличные: 5 гривен
- Безналичный расчет: 4 гривны
- Карточка житомирянина: 4 гривны
, при наличии Карты житомирянина - проезд бесплатный.
Цены новые, а условия старые: в Житомире дорожает проезд в общественном транспорте
Так у вас же есть световое шоу на Михайловской, елка на Королева вместе с бухлодомиками и " лучший мэр".
И не забудьте проголосовать за недомэрка на предстоящих осенью выборах, стадо.
Что то берут меня смутные сомнения.
А то говорят, что их оформлялили в Сбербанках где-то полгода назад, а теперь не выдают нигде.