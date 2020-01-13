В Житомире запустили симулятор космического корабля стоимостью миллион гривен. ФОТО

«Принцип его действия - дать базовую информацию о полетах в космос и виде космических объектов. У нас уже продумана программа для посетителей, которая базируется на простых вещах, а переходит к сложным. Например, что надо делать, чтобы взлететь, какое расстояние до Луны или другой планеты. Это позволит, чтобы человек за 5-10 минут пребывания в звездолете знал диаметр Земли, расстояние до других планет. Все дополнено интерактивным действием, таким образом лучше воспринимается информация. На каком-то уровне себя даже можно почувствовать космонавтом», - добавил Королёв.