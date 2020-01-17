Часть житомирян получила некорректные квитанции за отопление

В связи с некорректной работой программы и перерасчетом, некоторые житомиряне получили не правильные квитанции на оплату за услуги теплоснабжения.
Об этом «ЖЖ
» сообщили в коммунальном предприятии «Житомиртеплокоммунэнерго».
«Конечная сумма указанная в сообщении правильная, но другие графы, в частности относительно перерасчета, не соответствуют действительности. КП «Житомиртеплокоммунэнерго» уже обратилось к ООО ГИЦ, осуществляющей разработку и обслуживание биллинговой программы, с просьбой исправить ошибки и доставить к почтовым ящикам потребителей квитанции с корректным отображением»
, - отмечает КП.
Перечень домов, в которых были отражены некорректные цифры в квитанциях:
- Художественные ворота, 4,
- Космонавтов, 20,26,42,
- Гагарина, 38,
- пер. Вацковский, 3 (32-67 кВ),
- Вокзальная, 8,
- Киевская, 96,
- Крошенская, 45,
- Хлебная, 43,
- Пушкинская, 31
- Слободская, 18
- Шевченко, 35а,
- пер. 1-й Киевский, 7,
- пер. Школьный, 11.
Как сообщалось, житомиряне в декабрьских платежках за отопление получили уменьшенные суммы
.
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