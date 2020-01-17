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2020 » Январь » 1714:02:28

Часть житомирян получила некорректные квитанции за отопление

Сегодня, 14:22:28 1105 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Часть житомирян получила некорректные квитанции за отопление

 В связи с некорректной работой программы и перерасчетом, некоторые житомиряне получили не правильные квитанции на оплату за услуги теплоснабжения.

Об этом «ЖЖ» сообщили в коммунальном предприятии «Житомиртеплокоммунэнерго».

«Конечная сумма указанная в сообщении правильная, но другие графы, в частности относительно перерасчета, не соответствуют действительности. КП «Житомиртеплокоммунэнерго» уже обратилось к ООО ГИЦ, осуществляющей разработку и обслуживание биллинговой программы, с просьбой исправить ошибки и доставить к почтовым ящикам потребителей квитанции с корректным отображением», - отмечает КП.

Перечень домов, в которых были отражены некорректные цифры в квитанциях:
 
  • Художественные ворота, 4,
  • Космонавтов, 20,26,42,
  • Гагарина, 38,
  • пер. Вацковский, 3 (32-67 кВ),
  • Вокзальная, 8,
  • Киевская, 96,
  • Крошенская, 45,
  • Хлебная, 43,
  • Пушкинская, 31
  • Слободская, 18
  • Шевченко, 35а,
  • пер. 1-й Киевский, 7,
  • пер. Школьный, 11.

Как сообщалось, житомиряне в декабрьских платежках за отопление получили уменьшенные суммы.
Тэги: отопление, Житомир, платежки
Комментариев: 2
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1 Name Surname (viewer)   • 14:45:40, Сегодня
0

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https://www.facebook.com/igor.skoropad/posts/2768795303187726
nGray
2 nGray (nGray)   • 18:12:23, Сегодня
0

С квитанциями за воду та же хрень.
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