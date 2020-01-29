«Вам не кажется, что вы наглая?» В Житомире разгорелся скандал из-за водителя маршрутки Житомир-Киев

"А он мне говорит: "У меня нет мест. Надо приходить раньше! Мне что, кого-то выгонять?". Я отвечаю сдержанно и достаточно спокойно: "Простите, но это не мои проблемы. У меня билет на этот рейс, так что я им и должна ехать". Водитель заходит в салон и громко говорит людям: "Кто-то один выходите, потому что у нас здесь один участник" (понятно, я думаю, в каком контексте)", – рассказала ветеран.

"Я села в автобус, где молодая женщина мне сказала: "Вам не кажется, что вы наглая?! Участница она, да конечно!". Я воспитанный человек и стараюсь не обращать внимания на недостаточно благодарных людей. Мне достаточно знать о себе то, кем я являюсь на самом деле. И люди, которые меня окружают, тоже знают правду", – написала защитница Украины.



26-летняя Ася Оброткина

"Подхожу к автобусу, и догадайтесь, кто там?! Тот самый вчерашний водитель-герой! Умышленно начинает меня стебать: "Что, вы сегодня уже не опоздали?! Мне сегодня высаживать никого не придется?!". Я показываю удостоверение и билет и прошу открыть автобус. Молча! А он продолжает мне вслед: "Чтобы вы знали, мы вправе вообще АТОшников не возить! Нам нет компенсации за вас!" – рассказала ветеран о хамском тоне водителя.

"Я не выдерживаю и говорю в ответ: "Мне за то, что вы сидите управляете автобусом, а я таскала на себе ребят, за пять лет войны тоже никто ничего не возместил. И похоже, что только моей войны. Я сейчас вызываю полицию и вам четко объяснят права участников боевых действий, а не АТОшников, и то, как вы должны нас перевозить согласно законодательству Украины", – вспомнила Оброткина свой диалог с водителем-хамом.

"С неистовым гневом и болью внутри начала думать: "Действительно ли война только для меня... Для таких, как я, и волонтеров? Наши заслуги действительно остались там, на востоке, а здесь мы все "обнулились"? Нет ни слов, ни эмоций, ни столько слез, чтобы объяснить, насколько это больно!!! Украинцы, власть, перестаньте нас травить за то, что мы пользуемся льготами, которые заработали!" – поделилась ветеран криком души.

"Им нужно не людей возить, а под пулями и снарядами хотя бы одни сутки побыть. А потом бы говорили, а еще хуже отказывали в перевозке",

"Мне невероятно стыдно за таких дятлов, простите нас всех! Мы в безграничном долгу перед вами!",

"Он не первый раз был замечен в подобных скандалах! Житомирские! Не пора ли беседу провести?" – возмущаются украинцы.



водитель-"герой" житомирской маршрутки в Киев