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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Январь » 29 » 12:58:37

«Вам не кажется, что вы наглая?» В Житомире разгорелся скандал из-за водителя маршрутки Житомир-Киев

Сегодня, 12:59:37 4125 11 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Вам не кажется, что вы наглая?» В Житомире разгорелся скандал из-за водителя маршрутки Житомир-Киев

 В Житомире водитель маршрутки Житомир-Киев оскандалился попыткой отказать в льготном проезде женщине-ветерану войны на Донбассе Асе Оброткиной. Об инциденте она сама рассказала на личной странице в Facebook.

По словам защитницы, 24 января она купила билет до Киева на Центральном автовокзале Житомира по удостоверению участника боевых действий и предъявила его водителю.

"А он мне говорит: "У меня нет мест. Надо приходить раньше! Мне что, кого-то выгонять?". Я отвечаю сдержанно и достаточно спокойно: "Простите, но это не мои проблемы. У меня билет на этот рейс, так что я им и должна ехать". Водитель заходит в салон и громко говорит людям: "Кто-то один выходите, потому что у нас здесь один участник" (понятно, я думаю, в каком контексте)", – рассказала ветеран.


По словам Оброткиной, водитель сменил тон только после того, как она пригрозила вызвать полицию для установления правонарушения. Услышав это, маршрутчик согласился пустить женщину в автобус без привлечения правоохранительных органов.

"Я села в автобус, где молодая женщина мне сказала: "Вам не кажется, что вы наглая?! Участница она, да конечно!". Я воспитанный человек и стараюсь не обращать внимания на недостаточно благодарных людей. Мне достаточно знать о себе то, кем я являюсь на самом деле. И люди, которые меня окружают, тоже знают правду", – написала защитница Украины.


Кроме того, она призвала других ветеранов отстаивать свои права, а гражданских людей – уважать тех, кто дарит им мир и покой.
 

26-летняя Ася Оброткина

Однако на этом инциденте скандал не исчерпался. Поскольку на следующий день, 25 января, Оброткина возвращалась назад из Киева в Житомир, она вновь приобрела билет по УБД на столичной автостанции Дачной.

"Подхожу к автобусу, и догадайтесь, кто там?! Тот самый вчерашний водитель-герой! Умышленно начинает меня стебать: "Что, вы сегодня уже не опоздали?! Мне сегодня высаживать никого не придется?!". Я показываю удостоверение и билет и прошу открыть автобус. Молча! А он продолжает мне вслед: "Чтобы вы знали, мы вправе вообще АТОшников не возить! Нам нет компенсации за вас!" – рассказала ветеран о хамском тоне водителя.


Услышав такие претензии, женщина не сдержалась и ответила ему в подобной манере, напомнив о том, что люди на войне жертвуют собой ради таких, как он.

"Я не выдерживаю и говорю в ответ: "Мне за то, что вы сидите управляете автобусом, а я таскала на себе ребят, за пять лет войны тоже никто ничего не возместил. И похоже, что только моей войны. Я сейчас вызываю полицию и вам четко объяснят права участников боевых действий, а не АТОшников, и то, как вы должны нас перевозить согласно законодательству Украины", – вспомнила Оброткина свой диалог с водителем-хамом.


После этого женщина все же села в автобус, но не смогла смириться с обидой из-за безразличия к тем, кто борется за независимость Украины от России на Донбассе.

"С неистовым гневом и болью внутри начала думать: "Действительно ли война только для меня... Для таких, как я, и волонтеров? Наши заслуги действительно остались там, на востоке, а здесь мы все "обнулились"? Нет ни слов, ни эмоций, ни столько слез, чтобы объяснить, насколько это больно!!! Украинцы, власть, перестаньте нас травить за то, что мы пользуемся льготами, которые заработали!" – поделилась ветеран криком души.


В комментариях под ее постами люди высказали свою поддержку защитникам, а также осудили тех, кто позволяет себе их унижать.
  • "Им нужно не людей возить, а под пулями и снарядами хотя бы одни сутки побыть. А потом бы говорили, а еще хуже отказывали в перевозке",
  • "Мне невероятно стыдно за таких дятлов, простите нас всех! Мы в безграничном долгу перед вами!",
  • "Он не первый раз был замечен в подобных скандалах! Житомирские! Не пора ли беседу провести?"
– возмущаются украинцы.


водитель-"герой" житомирской маршрутки в Киев
Тэги: маршрутки, ветераны, война на востоке Украины, льготы, Житомир-Киев
Комментариев: 11
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 13:37:32, Сегодня
+11

Тут дело даже не в УБД. Просто всем надо покупать билеты в кассе, а не давать налом водиле. Тогда будет порядок.
Crespito
2 Hernan (Crespito)   • 13:54:48, Сегодня
-6

Так, а в чем была проблема просто показать билет и сказать, что тут мое место? А где ее аккаунт? Это реальный человек?
nvvetal
4 Ololo (nvvetal)   • 16:27:24, Сегодня
-1

проблема в том, что кто-то читать не умеет
Muz
6 Игорь (Muz)   • 17:10:30, Сегодня
+3

Нет, проблема как раз таки не ясна. Билет куплен в кассе и водителя не должно волновать по какому удостоверению он куплен. Есть билет, в нем указано место. Все. Остальное - проблемы водителя и того, кто сел на чужое место.
Dimm
10 Димм (Dimm)   • 19:18:26, Сегодня
0

Именно так и никак иначе!
Crespito
9 Hernan (Crespito)   • 17:48:07, Сегодня
-1

Отличный ответ, многое прояснил, ну как минимум, есть запись разговора? Может у нее личная неприязнь к маршрутчику, такого быть не может?
Mykhailo
3 Михаил (Mykhailo)   • 14:22:30, Сегодня
0

Всякое бывает, вон на самолёт купил билет, и не улетел, овербукинг - нередкая ситуация. У нас страна дикая: как-то купил билеты на семью на автобус Геническ-Стрелковое, пришли к отправлению, а там все места заняты, и очередь в километр. Водила еле жену посадил, я на одной ноге буквально ехал.
Африка. И льготы тут не при чём.
telefon
5 джавахарлал нюру (telefon)   • 16:43:20, Сегодня
+1

""Я сейчас вызываю полицию и вам четко объяснят права участников боевых действий, а не АТОшников, и то, как вы должны нас перевозить согласно законодательству Украины"".
Меня, пенсионера, по Закону Украины должны возить бесплатно по городу на электротранспорте, маршрутках, автобусах, на пригородных маршрутах. Но маршрутчики, их хозяева, ГОРРАДА меня посылают нах. И полиция меня, почему-то, не защищает. (((
Dimm
11 Димм (Dimm)   • 19:22:29, Сегодня
0

"И полиция меня, почему-то, не защищает" - у нас государство существует только для того, чтобы брать налоги! И всё!
andriiua
7 andrii (andriiua)   • 17:19:14, Сегодня
0

Поддерживаю Асю
Гражданин
8 Гражданин (Гражданин)   • 17:30:11, Сегодня
-1

Монетизация льгот!
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