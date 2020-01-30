В Житомире временно перестала работать мобильная связь "Киевстар". Проблемы со связью у абонентов начались около 11:30. В пресс-службе оператора сообщили, что сложности наблюдались, но их оперативно устранили.
Как заметили горожане, совершить звонок в Житомире невозможно как на "Киевстар", так и на номера других операторов. Проблемы со связью были зафиксированы не только на Житомирщине, но и в других городах. О невозможности совершения звонков сообщили также абоненты в Киеве, Кривом Роге, Виннице, Львове и других населенных пунктах. При этом марка телефона не имеет значения.
"По информации технической дирекции, специалисты "Киевстар" оперативно устранили сложности, которые возникли со связью сегодня в 11:40. По состоянию на 12:40 работа сети стабилизирована, услуги предоставляются в обычном режиме", – сообщили в пресс-службе мобильно оператора.
В Житомире пропала мобильная связь «Киевстар»: оператор прокомментировал сбой со связью