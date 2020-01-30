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Главная » Новости » Житомир » Технологии » 2020 » Январь » 30 » 14:43:53

В Житомире пропала мобильная связь «Киевстар»: оператор прокомментировал сбой со связью

Вчера, 14:52:53 5553 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире пропала мобильная связь «Киевстар»: оператор прокомментировал сбой со связью

 В Житомире временно перестала работать мобильная связь "Киевстар". Проблемы со связью у абонентов начались около 11:30. В пресс-службе оператора сообщили, что сложности наблюдались, но их оперативно устранили. 

Как заметили горожане, совершить звонок в Житомире невозможно как на "Киевстар", так и на номера других операторов. Проблемы со связью были зафиксированы не только на Житомирщине, но и в других городах. О невозможности совершения звонков сообщили также абоненты в Киеве, Кривом Роге, Виннице, Львове и других населенных пунктах. При этом марка телефона не имеет значения.
 
"По информации технической дирекции, специалисты "Киевстар" оперативно устранили сложности, которые возникли со связью сегодня в 11:40. По состоянию на 12:40 работа сети стабилизирована, услуги предоставляются в обычном режиме", – сообщили в пресс-службе мобильно оператора.

Тэги: связь, 4G, мобильный телефон, Киевстар
Комментариев: 1
Dimm
1 Димм (Dimm)   • 14:55:50, Вчера
-5

"пропала мобильная связь «Киевстар»" - лучше бы она и не появлялась
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