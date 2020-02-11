Новички и тренировочный процесс: как житомирское «Полесье» готовится к возобновлению чемпионата

Один из лидеров Группы А во Второй лиге ФК "Полесье" сейчас находится на втором сборе, впереди еще их несколько, которые команда проведет в Житомире.
Наставник "Полесья" Анатолий Бессмертный пресс-службе ПФЛ
рассказал, почему команда не поедет в Турцию, а также отметил, каких футболистов хотел бы видеть у себя в расположении.
- Анатолий Петрович, первый сбор вы начали на следующий день после дня рождения, которое вы празднуете 21 января. Так специально подгадали?
- Дело в том, что мне третьего февраля необходимо было лететь в Турцию на очередную сессию с тренерских курсов PRO диплом УЕФА, поэтому запланировали свой график именно таким образом. Десять дней тренировочного сбора прошли с моим участием, потом была небольшая пауза. Было важно, чтобы мое отсутствие никоим образом не сказалось на команде, поэтому приняли такое решение.
- Что подарили футболисты?
- Ребята поздравили и подарили свое желание выкладываться на максимум в тренировках и во время матчей. Отмечу, что первый тренировочный сбор ребята хорошо отработали, выдержали все сложные нагрузки. Сейчас игроки радуют своим отношением к работе. Это очень важно и одновременно приятно. Это показатель настоящих профессионалов.
- Позади четыре контрольных матча. Какой вам больше всего понравился, прежде всего, информативностью?
- Отмечу последний спарринг с луцкой Волынью (0:1). Это был очень информативный матч, который показал, в каком направлении нужно двигаться команде, указал на ошибки, которые надо исправить и увидели, к чему необходимо стремиться в будущем. У нас был хороший, интенсивный матч, хоть и минимально уступили. Надеюсь, что игроки, тренерский штаб Волыни также получили удовольствие от матча.
- На днях начали второй сбор. Какие планы?
- На первом тренировочном сборе заложили фундамент в функциональной подготовке игроков, а сейчас уже больше будем работаем с мячом, уделяем внимание технике, тактике. Игроки выполнили необходимый объем беговой работы, который сейчас позволяет изменять направленность в работе на втором сборе, не забывая о физической подготовке. Отмечу, что у нас всегда присутствует сочетание беговой работы, игры с мячом, а также технико-тактическими упражнениями. Первые два-три дня была монотонная работа, ведь необходимо было пробежать определенный километраж, а дальше уже начали комбинировать свои занятия.
- Вы одна из редких команд, которая сумела сохранить команду полностью, за исключением двух игроков. Может все же будут потери?
- Конечно, еще некоторые игроки покинут нашу команду, однако и новички у нас ожидаются. Прошлый сезон провели на хорошем уровне, поэтому не нужно было ничего кардинально менять. Ребята доказали, что они нужны этой команде. Подчеркиваю, что место в стартовом составе Полесья никому не гарантировано. Если игрок не будет соответствовать нашему уровню, то будем с ним расставаться. Играть будет тот, кто будет выполнять требования тренерского штаба и выкладываться на поле на максимум. Глобальных изменений не ожидается, однако точечно будем усиливаться. Селекционный процесс продолжается.
- А все же, на какие позиции сейчас ищете новичков возможно, состав команды уже укомплектован?
- Любого качественного игрока на все позиции рассматриваем как усиление для нашей команды, ведь конкуренция никогда не бывает лишней.
- Как в коллектив влился Александр Ковпак? Какие функции будет выполнять опытный нападающий?
- Александр очень быстро адаптировался к нашему коллективу. Он является примером для молодежи как на футбольном поле, так и вне его. Это настоящий профессионал и одновременно хороший человек. Ковпак имеет опыт выступлений на самом высоком уровне, играл в сборной Украины. Это хорошее усиление для Полесья. Ковпак - футболист, глядя на которого можно многому научиться. В таком возрасте он держит себя в форме и уверен, что поможет нашей команде.
- Подписывали Цыбульского и Рожко для конкуренции, возможно уже сейчас видите в них игроков основного состава?
- Эти игроки были у нас, но к сожалению, вынуждены были с ними расстаться, хотя они хорошие футболисты. Ребята не подошли под наши требования. Они не сильнее тех игроков, которые есть в нашей команде.
- Следили за изменениями в структурах ваших ближайших конкурентов - тернопольская Нива получила нового спонсора, и Верес стал публичным акционерным обществом. Что думаете?
- Радуемся за эти команды. Никому не хотим зла, но прежде всего обращаем внимание на себя. Если клубы получили акционеров, то они будут развиваться. О нашей команде также было много тревожных новостей
. Кому сейчас легко? Главное, работать и двигаться вперед.
- В Турцию поедете на сборы?
- Пока нет таких планов, ведь у клуба нет финансирования на проведение таких сборов. Готовимся сейчас дома. Спонсоры нас особо не балуют, но главное, что есть возможность хоть так готовиться. Хочется поблагодарить за то, что можем заниматься на тренировочном поле, в тренажерном зале. К сожалению, много времени проводим в переездах на тренировку или даже в зал, но имеем то, что имеем. Лучше бы это время потратили на восстановление игроков.
- В этом году Полесье уже будет играть на стадионе Полесье с настоящей травой?
- Это вопрос больше к губернатору. Еще год назад должны были начать играть на стадионе, но пока все откладывается, хотя сам стадион уже готов
. Знаю, что газон, трибуны в надлежащем состоянии. Остается благоустроить территорию вокруг стадиона.
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