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Главная » Новости » Житомир » Культура » 2020 » Февраль » 12 » 15:25:18

Житомирский музей стал съемочной площадкой фильма о Королёве

Сегодня, 15:37:18 322 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирский музей стал съемочной площадкой фильма о Королёве

 В Житомире в Музее космонавтики имени С.П. Королёва проходили съемки художественно-документального фильма "Незламний. Шлях до мрії" о конструкторе Сергее Королёве, работа над которым началась полгода назад.

К съемкам фильма привлекли около 70 актеров, все они житомиряне, передает Укринформ.
 

"У нас идет досъемка фильма. Мы снимали экспертов. Это актеры, которые прожили определенный период жизни Королева. Мы их снимаем в роли экспертов. Они рассказывают о моментах, которые связаны с его жизнью", - рассказал режиссер фильма Петр Авраменко.


Съемочная группа обещает в ближайшее время завершить монтаж ленты.

Фильм является частью проекта "Выдающиеся личности Житомира", в рамках которого уже вышли художественно-документальные ленты об Олеге Ольжиче и о бароне де Шодуаре. Осенью съемки фильма "Незламний. Шлях до мрії" проходили в Бердичеве.
Тэги: музей, Фильм, съемка, Королев, музей космонавтики
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