Житомирский музей стал съемочной площадкой фильма о Королёве

"У нас идет досъемка фильма. Мы снимали экспертов. Это актеры, которые прожили определенный период жизни Королева. Мы их снимаем в роли экспертов. Они рассказывают о моментах, которые связаны с его жизнью", - рассказал режиссер фильма Петр Авраменко.