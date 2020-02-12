Житомирский музей стал съемочной площадкой фильма о Королёве

В Житомире в Музее космонавтики имени С.П. Королёва проходили съемки художественно-документального фильма "Незламний. Шлях до мрії" о конструкторе Сергее Королёве, работа над которым началась полгода назад.
К съемкам фильма привлекли около 70 актеров, все они житомиряне, передает Укринформ
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"У нас идет досъемка фильма. Мы снимали экспертов. Это актеры, которые прожили определенный период жизни Королева. Мы их снимаем в роли экспертов. Они рассказывают о моментах, которые связаны с его жизнью", - рассказал режиссер фильма Петр Авраменко.
Съемочная группа обещает в ближайшее время завершить монтаж ленты.
Фильм является частью проекта "Выдающиеся личности Житомира", в рамках которого уже вышли художественно-документальные ленты об Олеге Ольжиче и о бароне де Шодуаре. Осенью съемки фильма "Незламний. Шлях до мрії" проходили в Бердичеве
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