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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Февраль » 20 » 14:37:52

Герой парковки на Житомирщине: мужчина заблокировал выезд пожарным и сбил полицейского

Сегодня, 15:05:52 1209 9 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Герой парковки на Житомирщине: мужчина заблокировал выезд пожарным и сбил полицейского

 В Житомирской области автомобиль Renault заблокировал выезд из пожарной части. На место происшествия приехали правоохранители, чтобы освободить проезд и оштрафовать водителя. В это время нарушитель ПДД решил сбежать и сбил полицейского.

Инцидент случился 19 февраля в городе Малин, рассказали «Журналу Житомира» в пресс-службе прокуратуры области.
 

«Прибыв по вызову работников местного пожарного подразделения по разблокированию выезда пожарных автомобилей из ангара, полицейский обнаружил, что в зоне действия дорожного знака «Стоянка запрещена» припаркован автомобиль Renault Symbol. По требованию полицейского относительно составления протокола об административном правонарушении, в связи с нарушением правил дорожного движения, водитель, житель Киевской области, пытаясь покинуть место запрещенной парковки, совершил наезд на полицейского», - информирует прокуратура.


Полицейский получил травмы: перелом локтевого сустава и ушиб колена. Он был доставлен в больницу.

Действия водителя квалифицированы по признакам уголовного преступления по ч. 2 ст. 345 УК Украины (умышленное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей).

Также в отношении водителя, за нарушение правил дорожного движения, составлен административный протокол по ч. 1. ст. 122 КУоАП. Он привлечен к административной ответственности в виде штрафа на сумму 255 грн.
Тэги: полицейский, пожарная часть, Житомирщина
Комментариев: 9
leon_ztmr
1 Алексей (leon_ztmr)   • 15:08:02, Сегодня
+3

Лишить прав. Пожизненно.
Dimm
6 Димм (Dimm)   • 16:05:14, Сегодня
+3

Здесь срок давать надо
leon_ztmr
7 Алексей (leon_ztmr)   • 16:10:30, Сегодня
+2

Это само собой.
andriiua
2 andrii (andriiua)   • 15:22:37, Сегодня
+4

виноват? - тысячу раз извинись, обещай больше не нарушать, одним словом - дави на жалость... но житель Киевской области решил давить иначе
melan
3 melan (melan)   • 15:28:48, Сегодня
+1

...Полицейский получил травмы: перелом локтевого сустава и ушиб...
...Он привлечен к административной ответственности в виде штрафа на сумму 255 грн....

Можно открывать аттракцион - сломай полицейскому руку, цена 255 грн.
zt-gregori
4 Игорь (zt-gregori)   • 15:44:34, Сегодня
-1

+ бонус ч. 2 ст. 345 КК України. обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років
Antisvinomir1
5 Johnny (Antisvinomir1)   • 15:44:38, Сегодня
-4

Страна терпил и клоунов.
Валите отсюда все нормальные люди, пока еще открыт выезд.
kmitliva
8 Galina (kmitliva)   • 16:35:33, Сегодня
+2

В Китай..
pushistik13
9 Пушистик (pushistik13)   • 16:54:27, Сегодня
0

ну полицаям мы конечно верим на слово
а видео с камер у пожарников и полицая затерялось
#ашотакое
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