В Житомирской области автомобиль Renault заблокировал выезд из пожарной части. На место происшествия приехали правоохранители, чтобы освободить проезд и оштрафовать водителя. В это время нарушитель ПДД решил сбежать и сбил полицейского.
Инцидент случился 19 февраля в городе Малин, рассказали «Журналу Житомира
» в пресс-службе прокуратуры области.
«Прибыв по вызову работников местного пожарного подразделения по разблокированию выезда пожарных автомобилей из ангара, полицейский обнаружил, что в зоне действия дорожного знака «Стоянка запрещена» припаркован автомобиль Renault Symbol. По требованию полицейского относительно составления протокола об административном правонарушении, в связи с нарушением правил дорожного движения, водитель, житель Киевской области, пытаясь покинуть место запрещенной парковки, совершил наезд на полицейского», - информирует прокуратура.
Полицейский получил травмы: перелом локтевого сустава и ушиб колена. Он был доставлен в больницу.
Действия водителя квалифицированы по признакам уголовного преступления по ч. 2 ст. 345 УК Украины (умышленное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей).
Также в отношении водителя, за нарушение правил дорожного движения, составлен административный протокол по ч. 1. ст. 122 КУоАП. Он привлечен к административной ответственности в виде штрафа на сумму 255 грн.
Герой парковки на Житомирщине: мужчина заблокировал выезд пожарным и сбил полицейского
...Он привлечен к административной ответственности в виде штрафа на сумму 255 грн....
Можно открывать аттракцион - сломай полицейскому руку, цена 255 грн.
Валите отсюда все нормальные люди, пока еще открыт выезд.
а видео с камер у пожарников и полицая затерялось
#ашотакое