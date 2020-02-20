Житомирские депутаты просят Кабмин сделать вторую городскую больницу опорной

«На жаль, при визначенні опорних лікарень не було враховано думку Житомирської міської об’єднаної територіальної громади та територіальних громад сільських та селищних рад.



Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 січня 2020 року № 23-р «Про затвердження переліку опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах на період до 2023 року» до опорних лікарень Житомирської області віднесено тільки комунальне підприємство «Лікарня №1» Житомирської міської ради.



При прийнятті рішення не враховано наступне:



комунальне підприємство «Лікарня №2 ім. В.П.Павлусенка» Житомирської міської ради розташовано найближче до міжнародного автошляху Київ – Чоп, що має стратегічне значення;



відстань між визначеними опорними лікарнями (Лікарнею №1 та Новоград-Волинським МТМО) становить більше, ніж 100 км;, - говорится в обращении.





Лікарня № 2 ім. В.П.Павлусенка має потужні хірургічну, травматологічну, гінекологічну, ЛОР служби, приймально-діагностичне відділення, що відповідає сучасним вимогам, обслуговує понад 120 тис. міського населення та мешканців інших наближених об’єднаних територіальних громад».