Житомирские депутаты просят Кабмин сделать вторую городскую больницу опорной

Сегодня, 20 февраля, состоялась внеочередная сессия Житомирского городского совета. Во время заседания депутаты приняли обращение к Кабинету Министров Украины, Министерству здравоохранения Украины, Житомирской областной государственной администрации и народным депутатам Украины Сергею Кузьминых и Игорю Герасименко относительно коммунального предприятия «Больница №2 им. Павлусенко», которое не включили в перечень опорных больниц.
Отмечается, что Житомирский городской совет не согласен с таким решением и требует решить вопрос о включении коммунального предприятия в Перечень опорных учреждений здравоохранения Житомирской области и внести соответствующие изменения в распоряжение Кабинета Министров Украины.
«На жаль, при визначенні опорних лікарень не було враховано думку Житомирської міської об’єднаної територіальної громади та територіальних громад сільських та селищних рад.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 січня 2020 року № 23-р «Про затвердження переліку опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах на період до 2023 року» до опорних лікарень Житомирської області віднесено тільки комунальне підприємство «Лікарня №1» Житомирської міської ради.
При прийнятті рішення не враховано наступне:
- комунальне підприємство «Лікарня №2 ім. В.П.Павлусенка» Житомирської міської ради розташовано найближче до міжнародного автошляху Київ – Чоп, що має стратегічне значення;
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відстань між визначеними опорними лікарнями (Лікарнею №1 та Новоград-Волинським МТМО) становить більше, ніж 100 км;, - говорится в обращении.
Лікарня № 2 ім. В.П.Павлусенка має потужні хірургічну, травматологічну, гінекологічну, ЛОР служби, приймально-діагностичне відділення, що відповідає сучасним вимогам, обслуговує понад 120 тис. міського населення та мешканців інших наближених об’єднаних територіальних громад».
Вместе с тем, в обращении говорится, что городской совет в полной мере поддержал трансформацию медицинской отрасли, что происходит в нашей стране. За последние три года за счет средств городского бюджета в больницах проведены ремонты, обновлено медицинское оборудование, приобретена компьютерная техника. Городские учреждения здравоохранения готовы к заключению договоров с Национальной службой здоровья Украины. В настоящее время в городе функционируют две крупные городские больницы для взрослого населения, которые могут предоставлять своевременную, безопасную, качественную медицинскую помощь.
Как сообщал «Журнал Житомира
», Житомирская городская больница №2 имени Павлусенко, несмотря на второе место в рейтинге USAID, не попала в перечень опорных больниц района
. Горбольницу закрывать не собираются, но могут лишить некоторых функций
.
Можно подумать директора мясокомбината интересует мнение свиней.