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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Август » 14 » 11:45:36

Госпитальный совет поддержал включение житомирской больницы в перечень опорных: теперь дело за ОГА и Минздравом

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Госпитальный совет поддержал включение житомирской больницы в перечень опорных: теперь дело за ОГА и Минздравом

 Житомирская городская больница №2 еще может попасть в перечень опорных и получить финансирование от Национальной службы здоровья.

Об этом 13 августа в Facebook сообщил городской голова Сергей Сухомлин.

"Вопрос включения КП "Больница №2 имени В.П. Павлусенко" Житомирского городского совета в перечень опорных сегодня поддержали во время заседания госпитального совета. Теперь ожидаем обращение председателя Житомирской ОГА в Минздрав, а в дальнейшем - постановление Кабмина", - написал мэр Житомира.

Также в перечень опорных могут внести Олевскую и Малинскую центральные больницы.

Как сообщал "Журнал Житомира", Житомирская городская больница №2 имени Павлусенко, несмотря на второе место в рейтинге USAID, не попала в перечень опорных больниц района.
Тэги: кабмин, больница, Житомир
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