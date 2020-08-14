Госпитальный совет поддержал включение житомирской больницы в перечень опорных: теперь дело за ОГА и Минздравом

Житомирская городская больница №2 еще может попасть в перечень опорных и получить финансирование от Национальной службы здоровья.
Об этом 13 августа в Facebook сообщил городской голова Сергей Сухомлин
.
"Вопрос включения КП "Больница №2 имени В.П. Павлусенко" Житомирского городского совета в перечень опорных сегодня поддержали во время заседания госпитального совета. Теперь ожидаем обращение председателя Житомирской ОГА в Минздрав, а в дальнейшем - постановление Кабмина"
, - написал мэр Житомира.
Также в перечень опорных могут внести Олевскую и Малинскую центральные больницы.
Как сообщал "Журнал Житомира
", Житомирская городская больница №2 имени Павлусенко, несмотря на второе место в рейтинге USAID, не попала в перечень опорных больниц района
.