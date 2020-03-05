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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Март » 5 » 17:56:09

100 вопросов за 5 часов работы: за что голосовали депутаты на сессии Житомирского облсовета

Сегодня, 17:56:09 315 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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100 вопросов за 5 часов работы: за что голосовали депутаты на сессии Житомирского облсовета

 В Житомире завершила свою работу 30-я сессия областного совета седьмого созыва, во время которой депутаты рассмотрели 100 вопросов повестки дня.

В частности, депутаты приняли отчет председателя облгосадминистрации Виталия Бунечко о выполнении Программы экономического и социального развития Житомирской области на 2019 год, утвердили отчет об исполнении областного бюджета Житомирской области на 2019 год.

В ходе сессии были внесены изменения в областной бюджет на 2020 год. Так, были распределены свободные остатки на общую сумму 120,8 млн грн.

Среди главных приоритетов:
 
  • 30,7 млн гривен - на содержание учреждений здравоохранения, которые не будут финансироваться Национальной службой здоровья Украины;
  • 4 млн грн - на противопожарные мероприятия;
  • 3 млн грн - на ремонт литературно-мемориального музей Леси Украинки и обновления его экспозиции;
  • 52,4 млн грн - на завершение работ по 21 объекту, работы по которым начаты в 2018 году;
  • 12,7 млн грн - на охрану окружающей среды;
  • 6,7 млн грн - мероприятия по развитию автомобильных дорог общего пользования.

Также своим решением депутаты присоединили коммунальное предприятие «Надра Житомирщины» к коммунальному предприятию «Эко-сервис».

Для установки индивидуального компрессорно-конденсаторного оборудования сессия дала разрешение Житомирскому коммунальному предприятию «Мясомолторг» на получение кредита в сумме 2,5 млн грн сроком на 5 лет.

Для 21 медицинских коммунальных некоммерческих предприятий были приняты программы развития и финансовой поддержки.

Как сообщал «Журнал Житомира», Житомирский областной совет также обратился к Президенту, Кабинету министров и Верховной Рады, в котором просит отменить постановление о введении отдельной абонплаты за транспортировку газа.
Тэги: облсовет, Житомирщина, сессия, депутаты
Комментариев: 1
telefon
1 джавахарлал нюру (telefon)   • 19:20:03, Сегодня [Материал]
+1

"100 вопросов за 5 часов работы"

Стахановцы, блин!
Как работают - заглядение!
ТРИ МИНУТЫ на вопрос !!!

Я, почему-то, уверен, что перед сессией большинство депутатов не только не разбирали вопросы сессии, но даже повестку не читали!
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