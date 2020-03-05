В Житомире завершила свою работу 30-я сессия областного совета седьмого созыва, во время которой депутаты рассмотрели 100 вопросов повестки дня.
В частности, депутаты приняли отчет председателя облгосадминистрации
Виталия Бунечко о выполнении Программы экономического и социального развития Житомирской области на 2019 год, утвердили отчет об исполнении областного бюджета
Житомирской области на 2019 год.
В ходе сессии были внесены изменения в областной бюджет на 2020 год
. Так, были распределены свободные остатки на общую сумму 120,8 млн грн.
Среди главных приоритетов:
- 30,7 млн гривен - на содержание учреждений здравоохранения, которые не будут финансироваться Национальной службой здоровья Украины;
- 4 млн грн - на противопожарные мероприятия;
- 3 млн грн - на ремонт литературно-мемориального музей Леси Украинки и обновления его экспозиции;
- 52,4 млн грн - на завершение работ по 21 объекту, работы по которым начаты в 2018 году;
- 12,7 млн грн - на охрану окружающей среды;
- 6,7 млн грн - мероприятия по развитию автомобильных дорог общего пользования.
Также своим решением депутаты присоединили коммунальное предприятие
«Надра Житомирщины» к коммунальному предприятию «Эко-сервис».
Для установки индивидуального компрессорно-конденсаторного оборудования сессия дала разрешение Житомирскому коммунальному предприятию «Мясомолторг»
на получение кредита в сумме 2,5 млн грн сроком на 5 лет.
Для 21 медицинских коммунальных некоммерческих предприятий были приняты программы развития и финансовой поддержки
.
Как сообщал «Журнал Житомира
», Житомирский областной совет также обратился к Президенту, Кабинету министров и Верховной Рады, в котором просит отменить постановление о введении отдельной абонплаты за транспортировку газа
.
100 вопросов за 5 часов работы: за что голосовали депутаты на сессии Житомирского облсовета
Стахановцы, блин!
Как работают - заглядение!
ТРИ МИНУТЫ на вопрос !!!
Я, почему-то, уверен, что перед сессией большинство депутатов не только не разбирали вопросы сессии, но даже повестку не читали!